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    Anlık Bildirim

    Beetlejuice serisi devam ediyor; Beetlejuice 3 için hazırlıklara başlandı

    Geçtiğimiz yıl sinemaseverlerle buluşan Beetlejuice Beetlejuice'un gişede başarı yakalaması, üçüncü filmin önünü açtı; Warner Bros., Beetlejuice 3 için hazırlıklara başlandığını duyurdu.
    Beetlejuice 3 Tam Boyutta Gör
    Tim Burton'ın 1988 tarihli kült filmi Beetlejuice (Beter Böcek)'un yıllar sonra gelen devam filmi Beetlejuice Beetlejuice, eylül ayında vizyona girdi ve sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Başta Michael Keaton ve Winona Ryder olmak üzere orijinal ekibin büyük bölümünü yeniden bir araya getiren film, gişede beklentilerin üstünde bir performans sergiledi.

    Yıllar sonra gelen devam filminin sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanmış olması, serinin üçüncü filmle devam etmesinin de önünü açtı. Nitekim bugün gelen haberler, Beetlejuice 3 için hazırlıklara başlandığını gösteriyor.

    Beetlejuice 3'ü de Tim Burton'ın Yönetmesi Bekleniyor.

    Warner Bros stüdyosunun eş başkanları Pam Abdy ve Michael De Luca, Beetlejuice 3 için hazırlıklara başlandığını resmi olarak duyurdu. Henüz resmi anlaşmalar imzalanmamış olsa da üçüncü filmi de Tim Burton'ın yönetmesi bekleniyor.

    Geçtiğimiz yıl gösterime giren Beetlejuice Beetlejuice, orijinal filmin ana kadrosunu yeniden bir araya getirirken, Jenna Ortega'nın karakteri üzerinden yeni jenerasyonu da bu hikâyeye dâhil etmişti. Şimdi üçüncü filmin de bu iki kuşağı da hikâyeye dâhil ederek seriyi devam ettireceği düşünülüyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 1 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 3 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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