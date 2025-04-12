Beetlejuice serisi devam ediyor; Beetlejuice 3 için hazırlıklara başlandı

Yıllar sonra gelen devam filminin sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanmış olması, serinin üçüncü filmle devam etmesinin de önünü açtı. Nitekim bugün gelen haberler, Beetlejuice 3 için hazırlıklara başlandığını gösteriyor.
Beetlejuice 3'ü de Tim Burton'ın Yönetmesi Bekleniyor.
Warner Bros stüdyosunun eş başkanları Pam Abdy ve Michael De Luca, Beetlejuice 3 için hazırlıklara başlandığını resmi olarak duyurdu. Henüz resmi anlaşmalar imzalanmamış olsa da üçüncü filmi de Tim Burton'ın yönetmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl gösterime giren Beetlejuice Beetlejuice, orijinal filmin ana kadrosunu yeniden bir araya getirirken, Jenna Ortega'nın karakteri üzerinden yeni jenerasyonu da bu hikâyeye dâhil etmişti. Şimdi üçüncü filmin de bu iki kuşağı da hikâyeye dâhil ederek seriyi devam ettireceği düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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