Beetlejuice 2'den yeni fragman yayınlandı

Beetlejuice Beetlejuice adını taşıyan devam filmi de Tim Burton'ın imzasını taşıyor. Burton'ın yanı sıra ilk filmin ana karakterlerini canlandıran oyuncular da devam filmi için geri dönüyor. Michael Keaton, Winona Ryder ve Catherine O'Hara'nın ilk filmdeki rollerini yinelediği Beetlejuice 2'de onlara genç yıldız Jenna Ortega da katılıyor. Tim Burton imzalı Wednesday dizisiyle yıldızı parlayan Ortega, filmde Winona Ryder'ın kızını canlandırıyor. Öte yandan filmin oyuncu kadrosunda Justin Theroux, Monica Bellucci ve Willem Dafoe da yer alıyor
Beetlejuice Beetlejuice, 6 Eylül 2024'te Vizyona Girecek
Yeni Beetlejuice filminde, yaşanan bir trajedi sonrası Deetz ailesinin üç kuşağı yıllar sonra Winter River'da yeniden bir araya geliyor. Yıllar önce Betelgeuse'tan zar zor kurtulan Lydia, asi ruhlu kızının yanlışlıkla öte dünyanın kapısını aralamasıyla kendisini yine tuhaf bir boyutlararası mücadelenin içinde buluyor. Bu macerada kendisine rehberlik etmesi içinse Betelgeuse'un yardımına başvurması gerekiyor. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, epey muzip bir filmin bizi beklediğnii gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.