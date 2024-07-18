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    Beetlejuice 2'den yeni fragman yayınlandı

    Eylül ayında sinemaseverlerle buluşacak olan Beetlejuice 2'den yeni bir fragman yayınlandı. Tim Burton'ın imzasını taşıyan devam filmi, orijinal ekibi yıllar sonra yeniden bir araya getiriyor.
    Beetlejuice 2'den yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Tim Burton'ın 1988 tarihli kült filmi Beter Böcek (Beetlejuice)'in yıllar sonra gelen devam filmi, eylül ayında vizyona girecek. Vizyon tarihi iyiden iyiye yaklaşan Beetlejuice 2 için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros., bugün filmden yeni bir fragman daha yayınlandı.

    Beetlejuice Beetlejuice adını taşıyan devam filmi de Tim Burton'ın imzasını taşıyor. Burton'ın yanı sıra ilk filmin ana karakterlerini canlandıran oyuncular da devam filmi için geri dönüyor. Michael Keaton, Winona Ryder ve Catherine O'Hara'nın ilk filmdeki rollerini yinelediği Beetlejuice 2'de onlara genç yıldız Jenna Ortega da katılıyor. Tim Burton imzalı Wednesday dizisiyle yıldızı parlayan Ortega, filmde Winona Ryder'ın kızını canlandırıyor. Öte yandan filmin oyuncu kadrosunda Justin Theroux, Monica Bellucci ve Willem Dafoe da yer alıyor

    Beetlejuice Beetlejuice, 6 Eylül 2024'te Vizyona Girecek

    Yeni Beetlejuice filminde, yaşanan bir trajedi sonrası Deetz ailesinin üç kuşağı yıllar sonra Winter River'da yeniden bir araya geliyor. Yıllar önce Betelgeuse'tan zar zor kurtulan Lydia, asi ruhlu kızının yanlışlıkla öte dünyanın kapısını aralamasıyla kendisini yine tuhaf bir boyutlararası mücadelenin içinde buluyor. Bu macerada kendisine rehberlik etmesi içinse Betelgeuse'un yardımına başvurması gerekiyor. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, epey muzip bir filmin bizi beklediğnii gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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