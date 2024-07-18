Beetlejuice 2'den yeni fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Tim Burton'ın 1988 tarihli kült filmi Beter Böcek (Beetlejuice)'in yıllar sonra gelen devam filmi, eylül ayında vizyona girecek. Vizyon tarihi iyiden iyiye yaklaşan Beetlejuice 2 için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros., bugün filmden yeni bir fragman daha yayınlandı.

Beetlejuice Beetlejuice adını taşıyan devam filmi de Tim Burton'ın imzasını taşıyor. Burton'ın yanı sıra ilk filmin ana karakterlerini canlandıran oyuncular da devam filmi için geri dönüyor. Michael Keaton, Winona Ryder ve Catherine O'Hara'nın ilk filmdeki rollerini yinelediği Beetlejuice 2'de onlara genç yıldız Jenna Ortega da katılıyor. Tim Burton imzalı Wednesday dizisiyle yıldızı parlayan Ortega, filmde Winona Ryder'ın kızını canlandırıyor. Öte yandan filmin oyuncu kadrosunda Justin Theroux, Monica Bellucci ve Willem Dafoe da yer alıyor

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Beetlejuice Beetlejuice, 6 Eylül 2024'te Vizyona Girecek

Yeni Beetlejuice filminde, yaşanan bir trajedi sonrası Deetz ailesinin üç kuşağı yıllar sonra Winter River'da yeniden bir araya geliyor. Yıllar önce Betelgeuse'tan zar zor kurtulan Lydia, asi ruhlu kızının yanlışlıkla öte dünyanın kapısını aralamasıyla kendisini yine tuhaf bir boyutlararası mücadelenin içinde buluyor. Bu macerada kendisine rehberlik etmesi içinse Betelgeuse'un yardımına başvurması gerekiyor. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, epey muzip bir filmin bizi beklediğnii gösteriyor.

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