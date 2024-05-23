Yeni Jurassic World filminin başrol oyuncuları belli oldu

Daha önce açıklanan Scarlett Johansson ve Jonathan Bailey ile birlikte başrolleri paylaşacak isim Rupert Friend olacak. Filmin oyuncu kadrosunda bu üç isme Manuel Garcia-Rulfo (The Lincoln Lawyer) da eşlik edecek. Homeland ve Hitman: Agent 47 gibi yapımlarla tanınan Rupert Friend, son dönemde Wes Anderson filmleriyle adından söz ettirmeyi başardı.
Yeni Jurassic World Filmi, 2 Temmuz 2025'te Vizyona Girecek
İlk Jurassic Park filminin senaristi olan ancak ondan sonra seriden ayrılan David Koepp'in senaryosunu yazdığı bu yeni Jurassic World filmini Gareth Edwards yönetecek. Son olarak Yaratıcı (The Creator) filmine imza atan Gareth Edwards'ın filmografisinde Monsters, Godzilla ve Rogue One: A Star Wars Story gibi dikkat çekici filmler bulunuyor.
2 Temmuz 2025'te vizyona gireceği açıklanan filmin çekimlerine önümüzdeki ay başlanması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.