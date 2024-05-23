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    Yeni Jurassic World filminin başrol oyuncuları belli oldu

    Son filmlerden tamamen bağımsız, yepyeni bir hikâye anlatacak olan yeni Jurassic World filminin başrol oyuncuları belli oldu. Gareth Edwards'ın yöneteceği film 2025'te vizyona girecek.
    Yeni Jurassic World filmi başrol oyuncularını buldu Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce hazırlıklarına başladığı yeni Jurassic World filmini 2025'e yetiştirmek isteyen Universal, bu filmi hızlıca şekillendirmeye devam ediyor. Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın başrollerini üstlendiği son filmlerden tamamen bağımsız olacak bu yeni filmin başrollerini üstlenecek isimler de belli oldu.

    Daha önce açıklanan Scarlett Johansson ve Jonathan Bailey ile birlikte başrolleri paylaşacak isim Rupert Friend olacak. Filmin oyuncu kadrosunda bu üç isme Manuel Garcia-Rulfo (The Lincoln Lawyer) da eşlik edecek. Homeland ve Hitman: Agent 47 gibi yapımlarla tanınan Rupert Friend, son dönemde Wes Anderson filmleriyle adından söz ettirmeyi başardı.

    Yeni Jurassic World Filmi, 2 Temmuz 2025'te Vizyona Girecek

    İlk Jurassic Park filminin senaristi olan ancak ondan sonra seriden ayrılan David Koepp'in senaryosunu yazdığı bu yeni Jurassic World filmini Gareth Edwards yönetecek. Son olarak Yaratıcı (The Creator) filmine imza atan Gareth Edwards'ın filmografisinde Monsters, Godzilla ve Rogue One: A Star Wars Story gibi dikkat çekici filmler bulunuyor.

    2 Temmuz 2025'te vizyona gireceği açıklanan filmin çekimlerine önümüzdeki ay başlanması planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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