Yeni Jurassic World filminin başrol oyuncuları belli oldu

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce hazırlıklarına başladığı yeni Jurassic World filmini 2025'e yetiştirmek isteyen Universal, bu filmi hızlıca şekillendirmeye devam ediyor. Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın başrollerini üstlendiği son filmlerden tamamen bağımsız olacak bu yeni filmin başrollerini üstlenecek isimler de belli oldu.

Daha önce açıklanan Scarlett Johansson ve Jonathan Bailey ile birlikte başrolleri paylaşacak isim Rupert Friend olacak. Filmin oyuncu kadrosunda bu üç isme Manuel Garcia-Rulfo (The Lincoln Lawyer) da eşlik edecek. Homeland ve Hitman: Agent 47 gibi yapımlarla tanınan Rupert Friend, son dönemde Wes Anderson filmleriyle adından söz ettirmeyi başardı.

Yeni Jurassic World Filmi, 2 Temmuz 2025'te Vizyona Girecek

İlk Jurassic Park filminin senaristi olan ancak ondan sonra seriden ayrılan David Koepp'in senaryosunu yazdığı bu yeni Jurassic World filmini Gareth Edwards yönetecek. Son olarak Yaratıcı (The Creator) filmine imza atan Gareth Edwards'ın filmografisinde Monsters, Godzilla ve Rogue One: A Star Wars Story gibi dikkat çekici filmler bulunuyor.

2 Temmuz 2025'te vizyona gireceği açıklanan filmin çekimlerine önümüzdeki ay başlanması planlanıyor.

