Ekran kartı ve işlemci fiyatlarına zam yolda

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Bir süredir global enflasyon ve aşırı kaynak tüketimi nedeniyle zorlanan yonga üreticileri maliyetleri karşılayabilmek adına fiyat yükseltmeye başladı. TSMC merakla beklenen zamları açıkladı.

TSMC zam yapıyor

Global enflasyon nedeniyle bileşen fiyatlarının artması, rekabete karşı yatırımların artması ve enerji fiyatlarında artış TSMC’yi fiyatları arttırmaya zorluyor. Bir süredir beklenen zam oranları belli oldu.

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TSMC yaptığı açıklamada 2023 yılından itibaren ekran kartı ve işlemci üretiminde yüzde 6-9 arasında zam uygulanacağını duyurdu. Zaten global ekonomi nedeniyle pek çok kaleme zam gelmişken üretim tarafının da artması haliyle tüketiciye yansıyacak.

Şimdilik bu zamların tasarımcılar tarafında nasıl karşılanacağı bilinmiyor. Olduğu gibi yansıtıldığı takdirde diğer bileşenleri de hesaba katarak yüzde 3-5 civarında bir artış beklemek yanlış olmaz. Yani 2023 yılı hiç de iyi başlamayacak gibi görünüyor.

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Beklenen TSMC zammı belli oldu