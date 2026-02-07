Samsung, 2026'da 2nm çip siparişlerinde %130 büyüme bekliyor

Tam Boyutta Gör Samsung'un 2nm GAA üretim sürecinde son dönemde %50 verimliliğe ulaştığı bildiriliyor. Bu oran hala TSMC'nin 2nm sürecinin gerisinde olsa da, Koreli dev dökümhane işinde işleri yoluna koymaya başladı.TSMC’nin siparişlere yetişmekte zorlanması da Samsung için önemli bir fırsat yaratmış durumda.

Samsung'un 2nm'deki güveni arttı

Son raporlara göre Samsung, 2nm siparişlerinde %130’luk bir artış hedefliyor. Tesla ise bu teknoloji için şimdiden dikkat çeken müşterilerden biri. Şirketin daha önce Samsung ile 16,5 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığı belirtilmişti. Analistler, Samsung’un özellikle %130 gibi net bir artış oranı telaffuz etmesini, şirketin müşteri desteğini güvence altına alma konusunda kendine duyduğu güvenin göstergesi olarak yorumluyor.

2nm GAA sürecinde başarının anahtarı yüksek verimlilik ve kararlı seri üretim olsa da, DigiTimes’ın aktardığına göre Samsung yeni nesil litografi için oldukça agresif bir sipariş toplama stratejisi izliyor. Exynos 2600’ün üretim verimliliğinin istikrar kazanmaya başladığını göstermesi, şirketin şimdi odağını yapay zeka çiplerine çevirmesine zemin hazırlamış durumda. Güney Koreli analistler de bu %130’luk artış hedefini, Samsung’un müşteri kazanma konusunda iddialı olduğunun işareti olarak değerlendiriyor.

Bellek krizi PC üreticilerini Çinli tedarikçilere yöneltiyor 1 gün önce eklendi

ABD'deki fabrika 4nm'den 2nm'ye dönüştürüliyor

Bir diğer işaret ise, firmanın ABD'de bulunan ve başlangıçta 4nm üretim için tasarlanmış Taylor fabrikasında planlarını değiştirmesi. Samsung’un, hem TSMC’nin pazar payından pay almak hem de ABD yönetiminin yerel üretim beklentilerini karşılamak amacıyla burada 2nm üretimine yönelmeyi planladığı bildiriliyor. EUV ekipmanının test işlemlerinin Mart ayında başlaması planlanıyor.

Raporda “büyük müşteriler” ifadesi geçmesine rağmen Qualcomm’un adının hiç anılmaması ise dikkat çekici. Pek çok şirket Samsung’u TSMC’ye alternatif olarak görmeye başlasa da, Qualcomm ile olası bir iş birliğine dair hiçbir bilgi yer almıyor. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 modellerinin bu yıl yalnızca TSMC’nin 2nm N2P sürecini kullanacağı yönünde söylentiler bulunuyor. Bu durum, iki şirket arasında henüz bir anlaşma zemini oluşmadığını gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Samsung, 2026'da 2nm çip siparişlerinde %130 büyüme bekliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: