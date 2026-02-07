Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, 2026'da 2nm çip siparişlerinde %130 büyüme bekliyor

    Analistler, Samsung’un özellikle %130 gibi net bir artış oranı telaffuz etmesini, şirketin müşteri siparişleri konusunda kendine duyduğu güvenin göstergesi olarak yorumluyor.

    Samsung, 2026'da 2nm çip siparişlerinde %130 büyüme bekliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un 2nm GAA üretim sürecinde son dönemde %50 verimliliğe ulaştığı bildiriliyor. Bu oran hala TSMC'nin 2nm sürecinin gerisinde olsa da, Koreli dev dökümhane işinde işleri yoluna koymaya başladı.TSMC’nin siparişlere yetişmekte zorlanması da Samsung için önemli bir fırsat yaratmış durumda.

    Samsung'un 2nm'deki güveni arttı

    Son raporlara göre Samsung, 2nm siparişlerinde %130’luk bir artış hedefliyor. Tesla ise bu teknoloji için şimdiden dikkat çeken müşterilerden biri. Şirketin daha önce Samsung ile 16,5 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığı belirtilmişti. Analistler, Samsung’un özellikle %130 gibi net bir artış oranı telaffuz etmesini, şirketin müşteri desteğini güvence altına alma konusunda kendine duyduğu güvenin göstergesi olarak yorumluyor.

    2nm GAA sürecinde başarının anahtarı yüksek verimlilik ve kararlı seri üretim olsa da, DigiTimes’ın aktardığına göre Samsung yeni nesil litografi için oldukça agresif bir sipariş toplama stratejisi izliyor. Exynos 2600’ün üretim verimliliğinin istikrar kazanmaya başladığını göstermesi, şirketin şimdi odağını yapay zeka çiplerine çevirmesine zemin hazırlamış durumda. Güney Koreli analistler de bu %130’luk artış hedefini, Samsung’un müşteri kazanma konusunda iddialı olduğunun işareti olarak değerlendiriyor.

    ABD'deki fabrika 4nm'den 2nm'ye dönüştürüliyor

    Bir diğer işaret ise, firmanın ABD'de bulunan ve başlangıçta 4nm üretim için tasarlanmış Taylor fabrikasında planlarını değiştirmesi. Samsung’un, hem TSMC’nin pazar payından pay almak hem de ABD yönetiminin yerel üretim beklentilerini karşılamak amacıyla burada 2nm üretimine yönelmeyi planladığı bildiriliyor. EUV ekipmanının test işlemlerinin Mart ayında başlaması planlanıyor.

    Raporda “büyük müşteriler” ifadesi geçmesine rağmen Qualcomm’un adının hiç anılmaması ise dikkat çekici. Pek çok şirket Samsung’u TSMC’ye alternatif olarak görmeye başlasa da, Qualcomm ile olası bir iş birliğine dair hiçbir bilgi yer almıyor. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 modellerinin bu yıl yalnızca TSMC’nin 2nm N2P sürecini kullanacağı yönünde söylentiler bulunuyor. Bu durum, iki şirket arasında henüz bir anlaşma zemini oluşmadığını gösteriyor.

    Kaynakça https://www.digitimes.com/news/a20260204PD229/samsung-2nm-tesla-competition-2026.html https://wccftech.com/samsung-eyeing-130-percent-growth-in-2nm-gaa-orders/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elektrikli direksiyon sertleşmesi ticari hesap hangi banka avantajlı pencere mermerinden gelen soğuk nasıl engellenir yasaklı sitelere giriş doğalgaz kesildi faturayı ödedim ne zaman açılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 15 Pro
    Redmi Note 15 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum