Ben Affleck'in Netflix çatısı altında çekeceği yeni filmi şekillenmeye başlıyor

Ben Affleck'in Netflix çatısı altında hayata geçireceği yeni filmi Animals için somut adımlar atılmaya başlandı. Affleck'in sadece filmi yönetmekle kalmayacağı, aynı zamanda başrolünde de yer alacağı açıklandı.
Normalde başrolde Affleck'in yakın arkadaşı olan Matt Damon yer alacaktı. Ancak Damon'ın takviminde yer açılamayınca bu rolü Affleck devraldı. Filmin başrollerinde ona, The X-Files ve Sex Education gibi dizilerle tanınan Gillian Anderson eşlik edecek.
Animals, Oğlu Kaçırılan Bir Politikacıya Odaklanacak
Ben Affleck filmde Los Angeles'ın belediye başkanlığına aday olan bir politikacıya hayat verecek. Gillian Anderson da onun eşini canlandıracak. Animals, çiftin ufak oğullarının kaçırılmasıyla başlayan gerilim dolu sürece odaklanacak. Seçim kampanyası sırasında neredeyse tüm servetlerini harcamış olan çift, kısa sürede fidye parasını toplayabilmek için ellerini kirletmek zorunda kalacak.
Animals'ın çekimlerine önümüzdeki ay başlanması planlanıyor. Bu yüzden filmi yıl bitmeden bile izleyebiliriz. Ancak şimdilik bir yayın tarihi verilmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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