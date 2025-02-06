Ben Affleck'in Netflix çatısı altında çekeceği yeni filmi şekillenmeye başlıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Ben Affleck daha çok oyuncu kimliğiyle tanınıyor olsa da kariyerindeki belki de en dikkat çekici işlere yönetmen olarak imza attı. Gone Baby Gone, The Town, Argo gibi başarılı filmlerin yönetmenliğini yapan Affleck, son olarak da 2023 yapımı Air'i yönetti. Air'ı tamamladıktan sonra üst üste yeni filmlerde rol alan Affleck, şimdi yeniden kamera arkasına geçmeye hazırlanıyor.

Ben Affleck'in Netflix çatısı altında hayata geçireceği yeni filmi Animals için somut adımlar atılmaya başlandı. Affleck'in sadece filmi yönetmekle kalmayacağı, aynı zamanda başrolünde de yer alacağı açıklandı.

Normalde başrolde Affleck'in yakın arkadaşı olan Matt Damon yer alacaktı. Ancak Damon'ın takviminde yer açılamayınca bu rolü Affleck devraldı. Filmin başrollerinde ona, The X-Files ve Sex Education gibi dizilerle tanınan Gillian Anderson eşlik edecek.

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Animals, Oğlu Kaçırılan Bir Politikacıya Odaklanacak

Ben Affleck filmde Los Angeles'ın belediye başkanlığına aday olan bir politikacıya hayat verecek. Gillian Anderson da onun eşini canlandıracak. Animals, çiftin ufak oğullarının kaçırılmasıyla başlayan gerilim dolu sürece odaklanacak. Seçim kampanyası sırasında neredeyse tüm servetlerini harcamış olan çift, kısa sürede fidye parasını toplayabilmek için ellerini kirletmek zorunda kalacak.

Animals'ın çekimlerine önümüzdeki ay başlanması planlanıyor. Bu yüzden filmi yıl bitmeden bile izleyebiliriz. Ancak şimdilik bir yayın tarihi verilmedi.

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Ben Affleck, Netflix çatısı altında yeni bir film çekecek