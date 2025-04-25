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    Love, Death + Robots'un 4. sezonundan yeni fragman yayınlandı

    Netflix'in sevilen animasyon dizisi Love, Death + Robots 4. sezonuyla geri dönüyor. Netflix, 15 Mayıs'ta izleyici ile buluşacak 4. sezondan yeni bir fragman daha yayınladı.

    Love Death + Robots 4. sezon Tam Boyutta Gör
    Netflix'in en sevilen yapımları arasında yer alan Love, Death + Robots, önümüzdeki ay yeni sezonuyla geri dönecek. Antoloji türündeki animasyon dizisi, yeni sezonunda da her bölümde farklı bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. Tabii bu bölümler yine "aşk, ölüm ve robotlar" ortak teması ile birbirine bağlanıyor olacak.

    Love, Death + Robots 4. Sezon, 15 Mayıs'ta Yayınlanacak

    15 Mayıs'ta ekrana gelecek 4. sezon için tanıtım çalışmalarını sürdüren Netflix, dün diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Tim Miller (Deadpool) ve David Fincher (Fight Club) öncülüğünde hazırlanan Love, Death & Robots'un 4. sezonu toplam 10 bölümden oluşacak. Bu sezonda, David Fincher'ın yönettiği bir bölüm de bulunuyor. Söz konusu bu bölüm, ünlü müzik grubu Red Hot Chili Peppers'ın 2003 yılında İrlanda'da verdiği konseri kuklalarla yeniden canlandırıyor.

    Aynı şekilde Tim Miller da yeni sezonda iki bölümün yönetmeni olarak görev alıyor. Bu sezon Love, Death + Robots için bölüm hazırlayan diğer isimler arasında Patrick Osborne, Emily Dean, Robert Valley gibi animasyon yönetmenleri bulunuyor.

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