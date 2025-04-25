Love, Death + Robots'un 4. sezonundan yeni fragman yayınlandı

Love, Death + Robots 4. Sezon, 15 Mayıs'ta Yayınlanacak
15 Mayıs'ta ekrana gelecek 4. sezon için tanıtım çalışmalarını sürdüren Netflix, dün diziden yeni bir fragman daha yayınladı.
Tim Miller (Deadpool) ve David Fincher (Fight Club) öncülüğünde hazırlanan Love, Death & Robots'un 4. sezonu toplam 10 bölümden oluşacak. Bu sezonda, David Fincher'ın yönettiği bir bölüm de bulunuyor. Söz konusu bu bölüm, ünlü müzik grubu Red Hot Chili Peppers'ın 2003 yılında İrlanda'da verdiği konseri kuklalarla yeniden canlandırıyor.
Aynı şekilde Tim Miller da yeni sezonda iki bölümün yönetmeni olarak görev alıyor. Bu sezon Love, Death + Robots için bölüm hazırlayan diğer isimler arasında Patrick Osborne, Emily Dean, Robert Valley gibi animasyon yönetmenleri bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: