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    Netflix yeni belgeselini duyurdu: Pornhub'ın Milyar Dolarlık Hikayesi

    Netflix yeni belgeseli Pornhub'ın Milyar Dolarlık Hikayesi'ni duyurdu. Yapım, en büyük yetişkin içerik sitesinin başarısını ve bununla ilgili skandalları anlatacak.
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    Netflix, Pornhub ile ilgili belgeselini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Akış hizmeti Netflix, PornHub web sitesinin geçmişi hakkında Pornhub'ın Milyar Dolarlık Hikayesi (Money Shot: The Story of Pornhub) adlı bir belgesel yayınlayacağını duyurdu.

    İnsan kaçakçılığı skandalı da yer alacak

    15 Mart 2023 tarhinde yayınlanacak olan belgeselde, platformun +18 materyallerin dağıtımını ve tüketimini nasıl değiştirdiği anlatılacak. Pornhub'ın Milyar Dolarlık Hikayesi ayrıca, platformun oyuncuları, eski çalışanları ve aktivistler ile yapılan röportajları da içerecek ve Pornhub'ın iç işleyişine derinlemesine bir bakış sunacak.

    Netflix, Pornhub ile ilgili belgeselini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Doksan dakikalık projenin yapımcılığını Nicky Carrico, Stacey Offman ve Richard Perello üstlenecek. Yapımcılar belgeselde ayrıca "platformun kötüye kullanılması sonucunda meydana gelen" insan kaçakçılığı skandalını da ele alacaklar.
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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