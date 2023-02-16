Netflix yeni belgeselini duyurdu: Pornhub'ın Milyar Dolarlık Hikayesi

Tam Boyutta Gör Akış hizmeti Netflix, PornHub web sitesinin geçmişi hakkında Pornhub'ın Milyar Dolarlık Hikayesi (Money Shot: The Story of Pornhub) adlı bir belgesel yayınlayacağını duyurdu.

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İnsan kaçakçılığı skandalı da yer alacak

15 Mart 2023 tarhinde yayınlanacak olan belgeselde, platformun +18 materyallerin dağıtımını ve tüketimini nasıl değiştirdiği anlatılacak. Pornhub'ın Milyar Dolarlık Hikayesi ayrıca, platformun oyuncuları, eski çalışanları ve aktivistler ile yapılan röportajları da içerecek ve Pornhub'ın iç işleyişine derinlemesine bir bakış sunacak.

Tam Boyutta Gör Doksan dakikalık projenin yapımcılığını Nicky Carrico, Stacey Offman ve Richard Perello üstlenecek. Yapımcılar belgeselde ayrıca "platformun kötüye kullanılması sonucunda meydana gelen" insan kaçakçılığı skandalını da ele alacaklar.

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