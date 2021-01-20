Benedict Cumberbatch başrollü "Soğuk Savaş" temalı film The Courier'dan ilk görseller paylaşıldı

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Sherlock, Doctor Strange ve The Imitation Game gibi filmlerle oyunculuğunu kanıtlayan Benedict Cumberbatch'in başrolünde olduğu The Courier'den ilk görseller geçtiğimiz saatlerde payaşıldı.

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İlk ismi Ironbank olan ancak isim değişikliğine gidilen The Courier isimli film, Soğuk Savaş zamanında İngiliz iş adamı Greville Wynne’in CIA'e, Sovyet nükleer programına sızmasına yardım etmesini konu ediniyor. Filmin başrolünde yani Greville Wynne rolünde Benedict Cumberbatch bulunuyor.

Ülkemizde 11 Haziran'da vizyona girecek olan filmin geriye kalan kadrosunda ise Merab Ninidze, Rachel Brosnahan, Anton Lesser, Angus Wright, Vladimir Chuprikov ve Miles Richardson bulunuyor. Filmin yönetmenliğini Dominic Cooke, senaristliğini ise Tom O'Connor üstleniyor.

Film için yayınlanan ilk görseller iaşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

https://collider.com/the-courier-movie-images-benedict-cumberbatch-rachel-brosnahan/

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