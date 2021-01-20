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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Benedict Cumberbatch başrollü "Soğuk Savaş" temalı film The Courier'dan ilk görseller paylaşıldı

    İlk ismi Ironbank olan ancak isim değişikliğine giden Benedict Cumberbatch'in başrolünde olduğu The Courier isimli filmden ilk görüntüler paylaşıldı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Benedict Cumberbatch başrollü
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    Sherlock, Doctor Strange ve The Imitation Game gibi filmlerle oyunculuğunu kanıtlayan Benedict Cumberbatch'in başrolünde olduğu The Courier'den ilk görseller geçtiğimiz saatlerde payaşıldı.

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    İlk ismi Ironbank olan ancak isim değişikliğine gidilen The Courier isimli film, Soğuk Savaş zamanında İngiliz iş adamı Greville Wynne’in CIA'e, Sovyet nükleer programına sızmasına yardım etmesini konu ediniyor. Filmin başrolünde yani Greville Wynne rolünde Benedict Cumberbatch bulunuyor.

    Ülkemizde 11 Haziran'da vizyona girecek olan filmin geriye kalan kadrosunda ise Merab Ninidze, Rachel Brosnahan, Anton Lesser, Angus Wright, Vladimir Chuprikov ve Miles Richardson bulunuyor. Filmin yönetmenliğini Dominic Cooke, senaristliğini ise Tom O'Connor üstleniyor.

    Film için yayınlanan ilk görseller iaşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz. 



    https://collider.com/the-courier-movie-images-benedict-cumberbatch-rachel-brosnahan/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    1 gün önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SilentHunterHD 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    her ingiliz filminde kırmızı telefon kulübesini görmek zorunda mıyız ?
    Yanıtla
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    cihat emre 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    en sevdiğim aktör battfield counterstrike
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