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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Peaky Blinders, 6. sezonu ile final yapacak! Çekimler başladı

    Dizi sektörünün popüler yapımlarından biri olan İngiliz dizisi Peaky Blinders'ın altıncı sezonu için çalışmalar başladı. Dizi ne yazık ki altıncı sezon ile final yapacak.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Peaky Blinders, 6. sezonu ile final yapacak! Çekimler başladı
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    2013 yılında başlayan ve özellikle ilk sezonları ile büyük kitlelere ulaşan ve başarısını kanıtlayan İngiliz dönem dizisi Peaky Blinders'ın sevenleri için üzücü bir haber paylaşıldı.

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    Dizinin senaristliğini ve yaratıcılığını yapan Steven Knight, resmi web sitesinden açıklama yaparak dizinin altıncı sezonunun, son sezonu olacağını söyledi. Tüm hayranlara teşekkür eden Steven Knight ayrıca altıncı sezon için çalışmalara başlandığını da açıkladı. Ne yazık ki net bir tarih yok altıncı sezon için.

    Her ne kadar Steven Knight, Peaky Blinders'ın altıncı sezon ile biteceğini söylese de hikayenin başka bir şekilde devam edeceğini ve evrenin yaşamaya devam edeceğini söyledi. Son olarak da dizinin son sezonunun şu ana kadar yayınlanan tüm bölümlerden daha iyi olacağını iddia etti.

    Peaky Blinders'ın altıncı sezonu ile ilgili şu an için daha fazla detay ne yazık ki yok. Dizinin ilk beş sezonunu şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz.



    https://screenrant.com/peaky-blinders-show-season-6-ending-future/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    haktan24 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    off bekleye bekleye kuruduk en azından calısmalar başlamıs...
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