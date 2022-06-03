BenQ GS50 akıllı projeksiyon cihazı duyuruldu

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Televizyonlardan sonra projeksiyon cihazları da yavaş yavaş akıllanmaya başladı. Otomatik algılama çözümlerinin yanında dahili işletim sistemleri de yer alıyor. BenQ GS50 akıllı projeksiyon cihazı harici kaynağa ihtiyaç bırakmıyor.

BenQ GS50 özellikleri ve fiyatı

BenQ GS50 projeksiyon cihazı dahili Android TV 10 işletim sistemi barındırıyor. Böylece geniş bir uygulama desteği sunuluyor. Ekran aynalama, Chromecast ve AirPlay desteği de uzaktan içerik oynatmayı mümkün kılıyor.

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2.5 saate kadar kullanılabilen bataryası hareket serbestisi de katıyor. 2.1 inçlik hoparlörler Bluetooth ile bağlanmış. Ayrıca harici bir kaynaktan da ses alabiliyor. 500 ANSI Lumen parlaklık değeri ve 30 bin saat ampül ömrü mevcut.

Normal ve eko modları ile kullanım ömrü değişen BenQ GS50 projeksiyon cihazında temel seviyede su sıçramalarına ve darbelere dayanıklılık sunuluyor. Bluetooth 4.2 ve Wi-Fi bağlantıları olan BenQ GS50 projeksiyon cihazı 1031$ fiyat etiketine sahip.

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