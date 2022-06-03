BenQ GS50 akıllı projeksiyon cihazı duyuruldu

Televizyonlardan sonra projeksiyon cihazları da yavaş yavaş akıllanmaya başladı. Otomatik algılama çözümlerinin yanında dahili işletim sistemleri de yer alıyor. BenQ GS50 akıllı projeksiyon cihazı harici kaynağa ihtiyaç bırakmıyor.
BenQ GS50 özellikleri ve fiyatı
BenQ GS50 projeksiyon cihazı dahili Android TV 10 işletim sistemi barındırıyor. Böylece geniş bir uygulama desteği sunuluyor. Ekran aynalama, Chromecast ve AirPlay desteği de uzaktan içerik oynatmayı mümkün kılıyor.
2.5 saate kadar kullanılabilen bataryası hareket serbestisi de katıyor. 2.1 inçlik hoparlörler Bluetooth ile bağlanmış. Ayrıca harici bir kaynaktan da ses alabiliyor. 500 ANSI Lumen parlaklık değeri ve 30 bin saat ampül ömrü mevcut.
Normal ve eko modları ile kullanım ömrü değişen BenQ GS50 projeksiyon cihazında temel seviyede su sıçramalarına ve darbelere dayanıklılık sunuluyor. Bluetooth 4.2 ve Wi-Fi bağlantıları olan BenQ GS50 projeksiyon cihazı 1031$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.