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    GPD XP Plus Android konsolu satışa başlıyor

    GPD XP Plus Android konsolu önceki nesle oranla daha iyi bir işlemci ve akıcı bellek standartları ile sunuluyor. GPD XP Plus özellikleri ve fiyatı haberimizde.  
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    GPD XP Plus

    Bu yıl birbiri ardına taşınabilir oyun konsollarının piyasaya çıktığınız görüyoruz. Adeta 2000’li yılların başındaki taşınabilir konsol trendini hatırlatan gelişmeler bu kez Windows ve Android işletim sistemi etrafında dönüyor.

    GPD XP Plus Android konsolu satışta

    Aslında Android oyun konsolları uzun bir süredir özellikle Çinli üreticiler tarafından sık sık karşımıza çıkartılıyor. Windows tabanlı konsollar ise yeni bir trend haline geldi. Windows konsolları ile tanıdığımız GPD bu kez bir Android konsol ile karşımızda.

    Geçtiğimiz ay tanıtılan GPD XP Plus Android konsolu ön siparişe başladı. Çin’de JD üzerinden satılacak konsol globalde Indiegogo platformu üzerinde destek arayacak. Önceki versiyonlara göre donanım iyileştirilmiş ve oldukça akıcı bir sistem elde edilmiş.

    GPD XP Plus özellikleri ve fiyatı

    • 6.81 inçlik bir HD ekran
    • Dimensity 1200 yonga seti
    • HyperEngine 3.0 optimizasyon yazılımı
    • 6GB LPDDR4X 4266MHz RAM
    • 128/256GB UFS 3.1 depolama
    • USB Tip-C üzerinden HDMI
    • 7000mAh batarya
    • 66W hızlı şarj
    • 339$ (6GB/128GB)
    • 375$ (6GB/256GB)
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    biembo 2 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 2 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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