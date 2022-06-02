GPD XP Plus Android konsolu satışa başlıyor

Bu yıl birbiri ardına taşınabilir oyun konsollarının piyasaya çıktığınız görüyoruz. Adeta 2000’li yılların başındaki taşınabilir konsol trendini hatırlatan gelişmeler bu kez Windows ve Android işletim sistemi etrafında dönüyor.

GPD XP Plus Android konsolu satışta

Aslında Android oyun konsolları uzun bir süredir özellikle Çinli üreticiler tarafından sık sık karşımıza çıkartılıyor. Windows tabanlı konsollar ise yeni bir trend haline geldi. Windows konsolları ile tanıdığımız GPD bu kez bir Android konsol ile karşımızda.

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Geçtiğimiz ay tanıtılan GPD XP Plus Android konsolu ön siparişe başladı. Çin’de JD üzerinden satılacak konsol globalde Indiegogo platformu üzerinde destek arayacak. Önceki versiyonlara göre donanım iyileştirilmiş ve oldukça akıcı bir sistem elde edilmiş.

GPD XP Plus özellikleri ve fiyatı

6.81 inçlik bir HD ekran

Dimensity 1200 yonga seti

HyperEngine 3.0 optimizasyon yazılımı

6GB LPDDR4X 4266MHz RAM

128/256GB UFS 3.1 depolama

USB Tip-C üzerinden HDMI

7000mAh batarya

66W hızlı şarj

339$ (6GB/128GB)

375$ (6GB/256GB)

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