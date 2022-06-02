GPD XP Plus Android konsolu satışa başlıyor

Bu yıl birbiri ardına taşınabilir oyun konsollarının piyasaya çıktığınız görüyoruz. Adeta 2000’li yılların başındaki taşınabilir konsol trendini hatırlatan gelişmeler bu kez Windows ve Android işletim sistemi etrafında dönüyor.
GPD XP Plus Android konsolu satışta
Aslında Android oyun konsolları uzun bir süredir özellikle Çinli üreticiler tarafından sık sık karşımıza çıkartılıyor. Windows tabanlı konsollar ise yeni bir trend haline geldi. Windows konsolları ile tanıdığımız GPD bu kez bir Android konsol ile karşımızda.
Geçtiğimiz ay tanıtılan GPD XP Plus Android konsolu ön siparişe başladı. Çin’de JD üzerinden satılacak konsol globalde Indiegogo platformu üzerinde destek arayacak. Önceki versiyonlara göre donanım iyileştirilmiş ve oldukça akıcı bir sistem elde edilmiş.
GPD XP Plus özellikleri ve fiyatı
- 6.81 inçlik bir HD ekran
- Dimensity 1200 yonga seti
- HyperEngine 3.0 optimizasyon yazılımı
- 6GB LPDDR4X 4266MHz RAM
- 128/256GB UFS 3.1 depolama
- USB Tip-C üzerinden HDMI
- 7000mAh batarya
- 66W hızlı şarj
- 339$ (6GB/128GB)
- 375$ (6GB/256GB)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.