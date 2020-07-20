BenQ MOBIUZ oyuncu monitörleri geliyor

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Oyuncu donanımları pazarı uzun yıllardır bilgisayar sektörünün adeta can damarı haline geldi. Sektör düşüş yaşasa bile oyuncu donanımları pazarı sürekli yükseldi ve yeni oyuncular kazandı. Elbette bu gelişmelerde eSpor turnuvalarının da önemi büyük. Üreticiler büyüyen pazardan pay alabilmek için önemli yatırımlar yapıyor.

BenQ MOBIUZ monitörler

BenQ tarafından duyurulan MOBIUZ oyunu monitörleri serisi farklı segmentlere yönelik olarak çeşitli modeller barındırıyor. Bütçesine göre oyuncular özelliklerine bakarak tercih yapabilecekler.

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Seri içerisinde 144Hz’e kadar ekran tazeleme hızı, AMD FreeSync Premium teknolojisi, 300-350 nit parlaklık, HDR desteği, oyun modu, HDMI 2.0 desteği, entegre ses işlemcisi, 2.5W hoparlörler şeklinde özellikler sunuluyor. Her modelin fiyatına göre çözünürlük, ses, boyut veya çıkış birimleri değişiyor.

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BenQ MOBIUZ serisinde 6 monitör mevcut ve 3 tanesi satışa çıkmış durumda. EX3510IR modeli 35 inçlik 3440x1440 piksel çözünürlüğünde kavisli ekrana sahip. 4ms griden griye tepki süresi, AMD FreeSync, 100Hz tazeleme hızı, HDR10 gibi özellikler bulunan üründe hoparlör yer almıyor. Fiyatı 750$.

EX2780Q modeli ise 27 inçlik ekranında 2K çözünürlük sunuyor. FreeSync Premium ile 144Hz tazeleme hızına ulaşan model HDR10 ve bir 5W woofer ile 2 adet 2.5W hoparlör dizilimine sahip. Fiyatı 450$.

EL2870U ise 28 inçlik 4K ekrana sahip. AMD FreeSync ile 60Hz seviyesine çıkabilen monitörde HDR10 desteği ve woofer mevcut değil. Biraz daha bütçeye oynayan monitör için 300$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.benq.com/en-us/monitor/gaming.html

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