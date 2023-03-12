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    Anlık Bildirim

    BenQ, MOBIUZ serisine dahil 48 inç 4K OLED monitörünü tanıttı

    Ünlü monitör markası BenQ, MOBIUZ ailesi için yeni bir oyuncu monitörünü tanıttı. 4K çözünürlüğe sahip 48 inç ekran boyutundaki cihaz, 120Hz tazeleme hızına sahip.
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    BenQ, oyuncular için yeni 4K OLED monitörünü tanıt Tam Boyutta Gör
    Farklı kitleler için birçok monitör üreten ünlü teknoloji markası BenQ, 2020 yılında tanıttığı MOBIUZ ailesi için yeni bir monitör tanıttı. 48 inçlik devasa boyutu ile dikkat çeken monitör, özellikleri ile oyunculara muhteşem bir seçenek olacak.

    Bağlantı seçenekleri ile dikkat çekiyor

    BenQ’nun yeni monitörü MOBIUZ EX480UZ, 48 inçlik devasa bir boyuta sahip. 4K çözünürlüğe sahip cihaz, 0.1ms gecikmeye ve 120Hz tazeleme hızına da sahip. OLED paneli ile muhteşem kontrast oranları yakalaması beklenen monitöre AMD FreeSync Premium da eşlik ediyor.

    BenQ, oyuncular için yeni 4K OLED monitörünü tanıt Tam Boyutta Gör
    MOBIUZ ailesindeki bu cihaz, optimize edilmiş HDRi modları ve Light Tuner teknolojisi ile kaliteli renk deneyimi sunmayı hedefliyor. Oyuncular için birçok özellik sunan cihaz, bağlantı seçeneklerinde de hayal kırıklığına uğratmıyor. BenQ, cihazda çift USB 3.0, bir adet USB-B, 90W USB-C, bir adet DisplayPort 1.4, çift HDMI 2.1, 3.5mm kulaklık girişine ve S/PDIF bağlantılarına yer verilmiş.

    Yeni nesil konsollar için muhteşem bir seçim

    Mavi ışık filtresi, akıllı parlaklık ayarlama ve ek göz sağlık ayarlarına da sahip cihaz, TreVolo ses sistemi ile donatılmış. Her türlü konuda dikkat çeken özelliklere sahip EX4800UZ, yeni nesil konsollar için muhteşem bir seçim olacağa benziyor. 

    Kaynakça https://wccftech.com/benq-intros-mobiuz-4k-48-inch-oled-display-with-amd-freesync-hdmi-2-1/ https://www.benq.eu/en-uk/news/products/benq-mobiuz-announce-ex480uz-oled-gaming-monitor.html
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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 1 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 3 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 4 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 5 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 5 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 6 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 6 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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