BenQ, MOBIUZ serisine dahil 48 inç 4K OLED monitörünü tanıttı

Tam Boyutta Gör Farklı kitleler için birçok monitör üreten ünlü teknoloji markası BenQ, 2020 yılında tanıttığı MOBIUZ ailesi için yeni bir monitör tanıttı. 48 inçlik devasa boyutu ile dikkat çeken monitör, özellikleri ile oyunculara muhteşem bir seçenek olacak.

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Bağlantı seçenekleri ile dikkat çekiyor

BenQ’nun yeni monitörü MOBIUZ EX480UZ, 48 inçlik devasa bir boyuta sahip. 4K çözünürlüğe sahip cihaz, 0.1ms gecikmeye ve 120Hz tazeleme hızına da sahip. OLED paneli ile muhteşem kontrast oranları yakalaması beklenen monitöre AMD FreeSync Premium da eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör MOBIUZ ailesindeki bu cihaz, optimize edilmiş HDRi modları ve Light Tuner teknolojisi ile kaliteli renk deneyimi sunmayı hedefliyor. Oyuncular için birçok özellik sunan cihaz, bağlantı seçeneklerinde de hayal kırıklığına uğratmıyor. BenQ, cihazda çift USB 3.0, bir adet USB-B, 90W USB-C, bir adet DisplayPort 1.4, çift HDMI 2.1, 3.5mm kulaklık girişine ve S/PDIF bağlantılarına yer verilmiş.

Yeni nesil konsollar için muhteşem bir seçim

Mavi ışık filtresi, akıllı parlaklık ayarlama ve ek göz sağlık ayarlarına da sahip cihaz, TreVolo ses sistemi ile donatılmış. Her türlü konuda dikkat çeken özelliklere sahip EX4800UZ, yeni nesil konsollar için muhteşem bir seçim olacağa benziyor.

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BenQ, oyuncular için yeni 4K OLED monitörünü tanıt