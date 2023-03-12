BenQ, MOBIUZ serisine dahil 48 inç 4K OLED monitörünü tanıttı

Bağlantı seçenekleri ile dikkat çekiyor
BenQ’nun yeni monitörü MOBIUZ EX480UZ, 48 inçlik devasa bir boyuta sahip. 4K çözünürlüğe sahip cihaz, 0.1ms gecikmeye ve 120Hz tazeleme hızına da sahip. OLED paneli ile muhteşem kontrast oranları yakalaması beklenen monitöre AMD FreeSync Premium da eşlik ediyor.
Yeni nesil konsollar için muhteşem bir seçim
Mavi ışık filtresi, akıllı parlaklık ayarlama ve ek göz sağlık ayarlarına da sahip cihaz, TreVolo ses sistemi ile donatılmış. Her türlü konuda dikkat çeken özelliklere sahip EX4800UZ, yeni nesil konsollar için muhteşem bir seçim olacağa benziyor.Kaynakça https://wccftech.com/benq-intros-mobiuz-4k-48-inch-oled-display-with-amd-freesync-hdmi-2-1/ https://www.benq.eu/en-uk/news/products/benq-mobiuz-announce-ex480uz-oled-gaming-monitor.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez