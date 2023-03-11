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    Anlık Bildirim

    TCL global Android TV pazarında lider, global TV pazarında ise ikinci marka oldu

    TCL, OMDIA’nın açıkladığı verilere göre Android TV kategorisinde 2021-2022 döneminin 1 numaralı TV markası olurken global TV pazarında ise ikinci konumda yer aldı.
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    TCL global TV pazarında ise ikinci marka oldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de Bilkom ile pazara giriş yapan dünyanın en büyük TV üreticilerinden TCL, teknoloji alanında global pazarın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketlerinden OMDIA’nın “Global TV Design and Features Tracker” raporuna göre 2021-2022 döneminde Android Smart TV markaları arasında en yüksek pazar payına ulaşarak ilk sırada yer aldı.

    TCL'den Başarı

    Ürettiği yenilikçi ürünler ile televizyon teknolojilerinin öncü markası TCL, global TV pazarında da en çok satan ikinci marka olarak büyük bir başarıya imza attı. Ocak-Aralık 2022 döneminde global TV pazarında elde ettiği satış payı ile öncü pozisyonunu güçlendiren TCL, ayrıca dev ekran kategorisindeki gücünü de gösterdi.

    Şirketin bir diğer önemli başarısı, Türkiye’nin ilk 98 inç Google TV modeli unvanına sahip olan TCL C735 ile geldi. Dev ekran kategorisinde oldukça iddialı olan ve geçen yıl önemli bir büyüme yakalayan marka, global 98 inç TV pazarında 1 numaralı marka oldu. 75 inç ve üstü XL ekran boyutlarındaki ürün portföyünü genişleterek pazarda en iddialı marka olmayı amaçlayan TCL, elde ettiği bu sonuç ile iddialı büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

    Mini LED TV pazarının öncü markası TCL, en son ekran teknolojilerini ve diğer yenilikçi ürünlerini kısa süre önce CES 2023'te sergilemiş; TCL Mini LED 4K TV ve 3000nit parlaklığa sahip Mini LED TV ürünleri ile iki ayrı CES® 2023 İnovasyon Ödülü kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

    TCL global TV pazarında ise ikinci marka oldu Tam Boyutta Gör

    TCL, bu yıl satışa sunulacak Mini LED Serisi ürünlerinde yerel karartma bölgelerinin sayısını binli seviyelere çıkarak çok daha fazla sayıda Mini LED'in uygulanmasına imkan sağlıyor. Görüntülerde milyon seviyesinde yüksek kontrast ve çarpıcı tepe parlaklığı da sunan TCL, bu sayede görüntü kalitesinde çıtayı daha da yükseltiyor. TCL'in mükemmel ışık kontrol algoritması, çok parlak ve loş ortamlarda tüm detayları net bir şekilde ortaya koymaya olanak sunuyor.

    TCL'in merakla beklenen 2023 Mini LED ve QLED TV Serileri, 2023 yılı ilk çeyrekten itibaren küresel pazarlarda satışa sunulacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    S
    Sino_0 9 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 9 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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