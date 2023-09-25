Huawei, devasa ekranlı akıllı TV'sini anıttı: Super MiniLED ekran ile geliyor

HarmonyOS, 600 milyon kullanıcıya ulaştı 2 gün önce eklendi

Huawei Smart Screen V5 Pro özellikleri

Smart Screen V5 Pro, 98 inç ve 85 inç ekran boyutu seçenekleriyle geliyor. Her iki model de %95 DCI-R3 renk gamı, 1.07 milyar renk, %99 ekran gövde oranı sunan Super MiniLED ekrana sahip. 98 inçlik model, 2000 nit tepe parlaklık sunarken, 85 inçlik model 1600 nit parlaklık sunuyor. Smart Screen V5 Pro, 1080p görüntü kalitesini saniyeler içinde 4K’ye dönüştüren Honghu görüntü kalitesi yükseltme özelliğiyle geliyor.

Her iki TV de Honghu 900 işlemciden güç alıyor. Huawei, yeni işlemcinin Honghu 818’e göre CPU performansında %200, GPU performansında %160, NPU performansında %212 artış sunduğunu söylüyor, 6GB RAM 64GB depolama alanı ile gelen TV, HDMI 2.1, USB 3.0 bağlantılarını destekliyor. HarmonyOS 4 üzerinde çalışan televizyon, Huawei Lingxi Pointing Remote Control olarak adlandırılan uzaktan kumandayla geliyor. Kontrol noktasında fiziksel düğmelere basmadan TV’de görüntülenen içeriğe tıklayabildiğiniz, kaydırabildiğiniz bir kumanda. Mobil oyunları TV’de oynamanız için air touch özelliği de mevcut.

Ses açısından, Huawei Sound akıllı hoparlör ile geliyor. Hoparlör, 30w çift bas ve 10w üst kanal içeren 3.1.2 ses sistemi sunuyor. Huawei Sound X hoparlör ile eşleştirerek 5.1.2 ev sinema sistemi oluşturmak da mümkün.

Huawei Smart Screen V5 Pro fiyatı

Huawei Smart Screen V5 Pro’nun başlangıç fiyatı 3420 dolar. Bu fiyatlandırma 85 inçlik model için geçerli. 98 inçlik modelin fiyatı 5060 dolar. Ön satışlar 25 Eylül’de Çin’de başladı. TV, 28 Eylül’de satışa çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Huawei Smart Screen V5 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri