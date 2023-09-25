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    Anlık Bildirim

    Huawei, devasa ekranlı akıllı TV'sini anıttı: Super MiniLED ekran ile geliyor

    Huawei, 25 Eylül'de düzenlediği etkinlikte bir dizi yeni ürününü tanıttı. Huawei Smart Screen V5 Pro, 98 inç ve 85 inç Super MiniLED ekran seçenekleriyle geliyor.
    huawei smart screen v5 pro tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei, bugün altın kaplı akıllı saati Huawei Watch Ultimate Gold Edition, 13.2 inç ekranlı tablet Huawei MatePad Pro ve 98 inç akıllı TV modeli Smart Screen V5 Pro’yu tanıttı. Huawei Smart Screen V5 Pro, yüksek fiyatıyla 28 Eylül’de Çin’de satışa çıkacak.

    Huawei Smart Screen V5 Pro özellikleri

    Smart Screen V5 Pro, 98 inç ve 85 inç ekran boyutu seçenekleriyle geliyor. Her iki model de %95 DCI-R3 renk gamı, 1.07 milyar renk, %99 ekran gövde oranı sunan Super MiniLED ekrana sahip. 98 inçlik model, 2000 nit tepe parlaklık sunarken, 85 inçlik model 1600 nit parlaklık sunuyor. Smart Screen V5 Pro, 1080p görüntü kalitesini saniyeler içinde 4K’ye dönüştüren Honghu görüntü kalitesi yükseltme özelliğiyle geliyor.

    Her iki TV de Honghu 900 işlemciden güç alıyor. Huawei, yeni işlemcinin Honghu 818’e göre CPU performansında %200, GPU performansında %160, NPU performansında %212 artış sunduğunu söylüyor, 6GB RAM 64GB depolama alanı ile gelen TV, HDMI 2.1, USB 3.0 bağlantılarını destekliyor. HarmonyOS 4 üzerinde çalışan televizyon, Huawei Lingxi Pointing Remote Control olarak adlandırılan uzaktan kumandayla geliyor. Kontrol noktasında fiziksel düğmelere basmadan TV’de görüntülenen içeriğe tıklayabildiğiniz, kaydırabildiğiniz bir kumanda. Mobil oyunları TV’de oynamanız için air touch özelliği de mevcut.

    Ses açısından, Huawei Sound akıllı hoparlör ile geliyor. Hoparlör, 30w çift bas ve 10w üst kanal içeren 3.1.2 ses sistemi sunuyor. Huawei Sound X hoparlör ile eşleştirerek 5.1.2 ev sinema sistemi oluşturmak da mümkün.

    Huawei Smart Screen V5 Pro fiyatı

    Huawei Smart Screen V5 Pro’nun başlangıç fiyatı 3420 dolar. Bu fiyatlandırma 85 inçlik model için geçerli. 98 inçlik modelin fiyatı 5060 dolar. Ön satışlar 25 Eylül’de Çin’de başladı. TV, 28 Eylül’de satışa çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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