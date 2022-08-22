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    Otomobil üretimi yılın ilk yedi ayında yüzde 4 azaldı

    OSD'nin verilerine göre yılın ilk yedi ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 742 bin 969 adet, otomobil üretimi ise yüzde 4 azalarak 434 bin 190 adet oldu.
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    Otomobil üretimi yılın ilk yedi ayında yüzde 4 azaldı
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    Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), Ocak-Temmuz dönemine ait u¨retim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini ac¸ıkladı. Buna göre, yılın yedi ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 742 bin 969 adet, otomobil üretimi ise yüzde 4 azalarak 434 bin 190 adet olarak gerçekleşti.

    Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 770 bin 279 adedi buldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 84, otobüs-midibüs grubunda yüzde 33 ve traktörde yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti.

    Ağır ticari araç kapasite kullanımı yüzde 65 seviyesinde

    Ocak-Temmuz döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 25 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 20 arttı. Yılın ilk yedi ayında, toplam ticari araç üretimi 308 bin 779 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise, Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 3, hafif ticari araç pazarı yüzde 5 daralırken, ağır ticari araç pazarı yüzde 8 büyüdü.

    Otomobil üretimi yılın ilk yedi ayında yüzde 4 azaldı

    Toplam pazar 430 bin 929 adet düzeyinde gerçekleşti

    Yılın ilk yedi ayını kapsayan dönemde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 7 daralarak 430 bin 929 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 8 oranında daraldı ve 319 bin 313 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında 2022 Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar yüzde 0,5, otomobil pazarı yüzde 1 oranında arttı. Ağır ticari araç pazarı yüzde 13 oranında artarken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 3,5 oranında daraldı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 60 olarak gerçekleşti.

    Yedi ayda 526 bin 601 adetlik ihracat

    Ocak-Temmuz döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 3 artarak 526 bin 601 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 8 azalarak 298 bin 333 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TI·M) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı Ocak-Temmuz döneminde toplam ihracatın yüzde 12’sini oluşturdu.

    Otomobil üretimi yılın ilk yedi ayında yüzde 4 azaldı

    İhracat 17,6 milyar dolara ulaştı

    Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 5, Euro bazında ise yüzde 17 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 7 azalarak 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 3 artarak 4,6 milyar Euro oldu. Yılın ilk yedi ayında dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 4 oranında artarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 7 oranında arttı.

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