Patron tasarımları beğenmedi: Bentley tasarımcısı Volkswagen'e geçiyor

İçeriden edinilen bilgilere göre, tasarımcının yerini Bentley'deki görevinden ayrılacak Andreas Mindt alacak. Volkswagen'e yakın isimsiz kaynaklar baş tasarımcı değişikliğinin 1 Şubat'ta gerçekleşeceğini söylüyor. ID.2'nin tasarımı Mindt tarafından revize edilecek.
Josef Kaban ile yollar tamamen ayrılmayacak
Volkswagen'in baş tasarımcısı olarak günleri artık sayılı olan Kaban'ın yerine Mindt atanırken, deneyimli tasarımcının Bentley'deki görevini ise daha önce Aston Martin ve Bugatti'de çalışmış olan Tobias Suehlmann devralacak.
Josef Kaban, Alman otomobil devinden kovulmayacak. Şirket yönetiminin kendisiyle yolları tamamen ayıracak kadar mutsuz olmadığı, bunun yerine Kaban'a kurum içinde yeni bir görev verileceği bildirildi. Yani Volkswagen için çalışmayı sürdürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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