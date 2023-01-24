Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Patron tasarımları beğenmedi: Bentley tasarımcısı Volkswagen'e geçiyor

    Volkswagen, markanın yeni CEO'sunun ortaya çıkarılan tasarımları beğenmediği yönündeki söylentilerin ardından yeni bir tasarım şefi atamaya hazırlanıyor. Şirket koltuğu Bentley tasarımcısına verecek.
    Oy Ver
    Bentley tasarımcısı Volkswagen'e geçiyor Tam Boyutta Gör
    Volkswagen'in tasarım şefi Josef Kaban görevden alınıyor. Şirketin yeni CEO'su Thomas Schäfer, markanın son modellerinden bazılarının retro tasarımından memnun değil. Kendisi özellikle de ID.2 şehir otomobilinin tasarımından memnun kalmamış.

    İçeriden edinilen bilgilere göre, tasarımcının yerini Bentley'deki görevinden ayrılacak Andreas Mindt alacak. Volkswagen'e yakın isimsiz kaynaklar baş tasarımcı değişikliğinin 1 Şubat'ta gerçekleşeceğini söylüyor. ID.2'nin tasarımı Mindt tarafından revize edilecek.

    Bentley tasarımcısı Volkswagen'e geçiyor Tam Boyutta Gör

    Josef Kaban ile yollar tamamen ayrılmayacak

    Volkswagen'in baş tasarımcısı olarak günleri artık sayılı olan Kaban'ın yerine Mindt atanırken, deneyimli tasarımcının Bentley'deki görevini ise daha önce Aston Martin ve Bugatti'de çalışmış olan Tobias Suehlmann devralacak.

    Josef Kaban, Alman otomobil devinden kovulmayacak. Şirket yönetiminin kendisiyle yolları tamamen ayıracak kadar mutsuz olmadığı, bunun yerine Kaban'a kurum içinde yeni bir görev verileceği bildirildi. Yani Volkswagen için çalışmayı sürdürecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

    Profil resmi
    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız