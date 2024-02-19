Netflix'ten Berlin dizisiyle ilgili beklenen açıklama geldi

Berlin, sonraki günlerde de oldukça iyi bir performans sergiledi ve bugüne kadar 53.1 milyon izlenmeye ulaştı. Bu da Berlin'i, Netflix'in İngilizce olmayan dizileri arasında bugüne kadar en çok izlenen dokuzuncu yapım yaptı.
Berlin 2. Sezonun Çekimlerine 2025'te Başlanacak
Dizinin yakaladığı bu başarı, 2. sezon onayını da beraberinde getirdi. Dizinin ilk sezonu yayınlandığı günden beri beklenen o haber bugün geldi. Netflix, izleyicilerden büyük ilgi gören Berlin dizisine 2. sezon onayını verdi.
Andrés de Fonollosa, nam-ı diğer Berlin'e hayat veren Pedro Alonso'nun aynı rolde geri döneceği 2. sezonda, Andrés'in ilk sezonda bir araya getirdiği ekip de yeniden toplanacak. Michelle Jenner (Keila); Tristán Ulloa (Damián), Begoña Vargas (Cameron), Julio Peña Fernández (Roi) ve Joel Sánchez (Bruce) da ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek.
Yine Álex Pina ve Esther Martínez Lobato ikilisinin imzasını taşıyacak olan 2. sezonun çekimlerine 2025'te başlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.