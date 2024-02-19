Netflix'ten Berlin dizisiyle ilgili beklenen açıklama geldi

Tam Boyutta Gör Netflix'in bugüne kadar imza attığı en popüler yapımlardan biri olan La Casa de Papel'in spin-off'u, yani yan dizisi olan Berlin, 29 Aralık'ta izleyici ile buluştu. Adından da anlaşılacağı üzere La Casa de Papel dizisinden tanıdığımız Berlin karakterine odaklanan dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Daha ilk haftasında 11.3 milyon izlenmeye ulaşan dizi, bu sayede, yayınlandığı dönemde Netflix'te en çok izlenen dizi oldu.

Berlin, sonraki günlerde de oldukça iyi bir performans sergiledi ve bugüne kadar 53.1 milyon izlenmeye ulaştı. Bu da Berlin'i, Netflix'in İngilizce olmayan dizileri arasında bugüne kadar en çok izlenen dokuzuncu yapım yaptı.

Berlin 2. Sezonun Çekimlerine 2025'te Başlanacak

Dizinin yakaladığı bu başarı, 2. sezon onayını da beraberinde getirdi. Dizinin ilk sezonu yayınlandığı günden beri beklenen o haber bugün geldi. Netflix, izleyicilerden büyük ilgi gören Berlin dizisine 2. sezon onayını verdi.

Andrés de Fonollosa, nam-ı diğer Berlin'e hayat veren Pedro Alonso'nun aynı rolde geri döneceği 2. sezonda, Andrés'in ilk sezonda bir araya getirdiği ekip de yeniden toplanacak. Michelle Jenner (Keila); Tristán Ulloa (Damián), Begoña Vargas (Cameron), Julio Peña Fernández (Roi) ve Joel Sánchez (Bruce) da ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek.

Yine Álex Pina ve Esther Martínez Lobato ikilisinin imzasını taşıyacak olan 2. sezonun çekimlerine 2025'te başlanacak.

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