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    Anlık Bildirim

    Netflix'ten Berlin dizisiyle ilgili beklenen açıklama geldi

    La Casa de Papel'in kısa süre önce yayınlanan spin-off dizisi Berlin için Netflix'ten beklenen açıklama geldi. İzleyiciler tarafından ilgiyle karşılanan dizi, yeni sezonuyla geri dönecek. 
    Berlin 2. sezon onayını aldı Tam Boyutta Gör
    Netflix'in bugüne kadar imza attığı en popüler yapımlardan biri olan La Casa de Papel'in spin-off'u, yani yan dizisi olan Berlin, 29 Aralık'ta izleyici ile buluştu. Adından da anlaşılacağı üzere La Casa de Papel dizisinden tanıdığımız Berlin karakterine odaklanan dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Daha ilk haftasında 11.3 milyon izlenmeye ulaşan dizi, bu sayede, yayınlandığı dönemde Netflix'te en çok izlenen dizi oldu.

    Berlin, sonraki günlerde de oldukça iyi bir performans sergiledi ve bugüne kadar 53.1 milyon izlenmeye ulaştı. Bu da Berlin'i, Netflix'in İngilizce olmayan dizileri arasında bugüne kadar en çok izlenen dokuzuncu yapım yaptı.

    Berlin 2. Sezonun Çekimlerine 2025'te Başlanacak

    Dizinin yakaladığı bu başarı, 2. sezon onayını da beraberinde getirdi. Dizinin ilk sezonu yayınlandığı günden beri beklenen o haber bugün geldi. Netflix, izleyicilerden büyük ilgi gören Berlin dizisine 2. sezon onayını verdi.

    Andrés de Fonollosa, nam-ı diğer Berlin'e hayat veren Pedro Alonso'nun aynı rolde geri döneceği 2. sezonda, Andrés'in ilk sezonda bir araya getirdiği ekip de yeniden toplanacak. Michelle Jenner (Keila); Tristán Ulloa (Damián), Begoña Vargas (Cameron), Julio Peña Fernández (Roi) ve Joel Sánchez (Bruce) da ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek.

    Yine Álex Pina ve Esther Martínez Lobato ikilisinin imzasını taşıyacak olan 2. sezonun çekimlerine 2025'te başlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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