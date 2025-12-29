2026'da gösterime girecek en heyecan verici 40 film

2026 sinemaseverler için oldukça heyecan verici bir yıl olacak gibi görünüyor. Bir yandan The Odyssey, Avengers: Doomsday, Dune: Part III gibi heyecanla beklenen filmler sinemaseverlerle buluşurken, diğer yandan Steven Spielberg, Ridley Scott, David Fincher gibi usta yönetmenlerin de yeni filmlerini izleme şansı yakalayacağız. Bunların yanı sıra korkudan komediye her türden dikkat çekici filmler 2026'da sinemalara ve dijital platformlara gelecek. Biz de bu filmler arasından bizi en çok heyecanlandıran 40 yapımı seçtik.
2026'nın En Heyecanla Beklenen Filmleri 🍿
Listeyi yaparken, 2026 yapımı filmleri değerlendirmeye aldık. Aslında 2025 yapımı olsalar da ülkemizde 2026'da gösterime girecek filmleri ve 2027'ye kalma ihtimali olanları liste dışı tuttuk. Bu küçük notu da düştüken sonra, işte 2026'nın en heyecanla beklenen filmleri:
1️⃣ The Odyssey
- Tür: Tarihi Epik, Macera
- Yönetmen: Christopher Nolan
- Oyuncular: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Zendaya
- Çıkış Tarihi: 17 Temmuz 2026
250 milyon doları aşan bir bütçeye sahip olduğu söylenen The Odyssey, Homerus'un Odisseia destanının bir uyarlaması. Filmde Odysseus'a Matt Damon hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimer eşlik ediyor. The Odyssey, uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalan "epik bir macera filmi" olarak tanımlanıyor.
2️⃣ Dune: Part III
- Tür: Bilim-Kurgu, Aksiyon, Macera
- Yönetmen: Denis Villeneuve
- Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson
- Çıkış Tarihi: 18 Aralık 2026
Üçüncü filme kaynaklık eden Dune: Messiah, ilk kitabın yaklaşık 12 yıl sonrasında, Paul Atreides'in artık İmparator olarak hüküm sürdüğü bir dönemde geçiyor. Denis Villeneuve'ün romanı perdeye uyarlarken bu hikâyeye ne kadar sadık kalacağı bilinmiyor ama uyarlandığı roman gibi Dune 3'ün de zamanda kayda değer bir sıçrama yapacağı biliniyor. Dune 3'te Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa ve Anya Taylor-Joy önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecek. Üçüncü filmde onlara katılan en önemli isim ise Robert Pattinson olacak.
3️⃣ Avengers: Doomsday
- Tür: Süper Kahraman, Aksiyon, Macera
- Yönetmen: Russo Kardeşler
- Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Florence Pugh, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal
- Çıkış Tarihi: 18 Aralık 2026
Avengers: Doomsday'de Sam Wilson'ın önderlik ettiği yeni Avengers, Thunderbolts, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Wakandalılar, Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştirecek. Marvel evreninden çok sayıda karakterin yer alacağı bu dev filmin yönetmen koltuğunda, daha önce Infinity War ve Endgame'i de yöneten Russo Kardeşler oturuyor.
4️⃣ İfşa Günü (Disclosure Day)
- Tür: Bilim-Kurgu, Gizem
- Yönetmen: Steven Spielberg
- Oyuncular: Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo
- Çıkış Tarihi: 12 Haziran 2026
Bir ilk temas hikâyesini konu alan Disclosure Day, uzaylılar hakkındaki gerçeği kamuoyu ile paylaşmaya çalışan bir grup insanın mücadelesini anlatıyor.
5️⃣ The Adventures of Cliff Booth
- Tür: Drama
- Yönetmen: David Fincher
- Oyuncular: Brad Pitt, Elizabeth Debicki, Scott Caan
- Çıkış Tarihi: 2026
Senaryosunu Quentin Tarantino'nun yazdığı The Adventures of Cliff Booth, adından da anlaşılacağı üzere Brad Pitt'in canlandırdığı Cliff Booth karakterine odaklanıyor. Daha önce bir dublör olarak karşımıza çıkan Booth'un bu kez Hollywood stüdyoları için bir tür problem çözücü olarak çalışmasını izleyeceğiz. Booth'un bu iş sırasında zaman zaman karanlık işlere de bulaşması gerekecek.
6️⃣ Spider-Man: Brand New Day
- Tür: Süper Kahraman, Aksiyon
- Yönetmen: Destin Daniel Cretton
- Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink, Jacob Batalon
- Çıkış Tarihi: 31 Temmuz 2026
Üstelik Spider-Man 4, sıradan bir Örümcek-Adam filminden çok daha fazlası olacak gibi görünüyor. Çünkü bu filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alacak. Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk ile Jon Bernthal'ın Punisher'ının filmde yer alacağı kesinleşmiş durumda. Ancak filmde göreceğimiz Marvel kahramanları bunlarla da sınırlı olmayabilir. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerine bu kez Destin Daniel Cretton'ın (Shang-Chi) yönettiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ne var ki ikisinin rolleri bu kez daha küçük olacak. Dördüncü filmde ekibe katılan yeni isimler ise Sadie Sink ve Liza Colon-Zayas olacak.
7️⃣ The Mandalorian & Grogu
- Tür: Bilim-Kurgu, Macera
- Yönetmen: Jon Favreau
- Oyuncular: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Amy Sedaris, Jeremy Allen White, Jonny Coyne
- Çıkış Tarihi: 22 Mayıs 2026
Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu'da Din Djarin ve Grogu yeni bir maceraya atılıyor. Bu yeni hikâyede Mando ve Grogu, İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderiliyor.
8️⃣ Peaky Blinders: The Immortal Man
- Tür: Suç, Drama
- Yönetmen: Tom Harper
- Oyuncular: Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth, Stephen Graham
- Çıkış Tarihi: 20 Mart 2026 / Netflix
Cillian Murphy'nin Thomas Shelby rolünde geri döndüğü Peaky Blinders: The Immortal Man (Peaky Blinders: Ölümsüz Adam), II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Savaş devam ederken, bir süredir uzak durduğu Birmingham'a geri dönen Thomas Shelby, hem ailesinin hem de ülkesinin risk altında olduğu bu kaotik dönemde geçmişi ve mirasıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.
9️⃣ Toy Story 5
- Tür: Animasyon
- Yönetmen: Andrew Stanton
- Çıkış Tarihi: 19 Haziran 2026
Toy Story 5; Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack), Forky (Tony Hale) gibi oyuncakların eğlenceli maceralarını anlatmaya devam edecek. Woody ve Buzz Lightyear'ın öncülük ettiği ekibin bu kez yeni bir rakibi olacak: Elektronik bir oyun tableti olan Lilypad. Bonnie'nin favori oyuncaklarını bir kenara attıracak bu tableti Greta Lee (Past Lives) seslendiriyor. Ünlü komedyen ve sunucu Conan O’Brien da bu filmin seslendirme kadrosunda yer alıyor.
🔟 The Social Reckoning
- Tür: Drama, Biyografi
- Yönetmen: Aaron Sorkin
- Oyuncular: Jeremy Strong, Jeremy Allen White, Mikey Madison, Bill Burr
- Çıkış Tarihi: 9 Ekim 2026
2021 yılında The Wall Street Journal'da yayımlanan "The Facebook Files" başlıklı yazı dizisi, hikâyenin temelini oluşturuyor. The Social Reckoning, The Social Network'e doğrudan bir devam filmi olarak çekiliyor olsa da Mark Zuckerberg'i farklı bir oyuncu canlandırıyor. Devam filmi için geri dönmeyen Jesse Eisenberg'in yerini Jeremy Strong (Succession) alıyor. Jesse Eisenberg gibi yönetmen David Fincher da devam filminde yer almıyor. İlk filmde sadece senaryoyu yazan Aaron Sorkin, bu kez yönetmen koltuğuna da oturuyor. Oscar ödüllü bir senarist olan Sorkin, 2017 yapımı Molly's Game ile birlikte kendi filmlerini yönetmeye başlamıştı.
11) Artificial
- Tür: Drama, Biyografi
- Yönetmen: Luca Guadagnino
- Oyuncular: Andrew Garfield, Monica Barbaro, Yura Borisov, Jason Schwartzman
- Çıkış Tarihi: 2026
Artificial, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın, 2023 yılında, kendi kurduğu şirketten atılmanın kıyısından döndüğü süreci ele alıyor. Altman'ın önce yönetim kurulu tarafından şirketten atılması, ardından Microsoft'un da desteğiyle görevine geri getirilmesi, son yıllarda Silikon Vadisi'nde yaşanan en sansasyonel olaylardan biri oldu. Filmde Sam Altman'ı Andrew Garfield, OpenAI'ın eski CTO'su Mira Murati'yi Monica Barbaro, Altman'a karşı başlatılan darbeye öncülük eden kurucu ortağı Ilya Sutskever'i ise Yuri Borisov canlandırıyor.
12) The Dog Stars
- Tür: Bilim-Kurgu, Aksiyon, Macera
- Yönetmen: Ridley Scott
- Oyuncular: Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce
- Çıkış Tarihi: 28 Ağustos 2026
Euphoria dizisiyle çıkış yapan Jacob Elordi'nin başrolünü üstlendiği The Dog Stars, dünya nüfusunun büyük bölümünün bir salgında öldüğü post-apokaliptik (kıyamet sonrası) bir dünyada geçiyor. Eski bir pilot olan Hig, küçük bir havalimanında köpeği ve huysuz bir askerle birlikte yaşıyor. Bu yalnız ve sessiz hayatı telsizde duyduğu tuhaf bir mesajla değişen Hig, bilinmezliğe doğru bir maceraya atılıyor.
13) Digger
- Tür: Komedi, Drama
- Yönetmen: Alejandro G. Iñàrritu
- Oyuncular: Tom Cruise, Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman
- Çıkış Tarihi: 2 Ekim 2026
Film, “dünyanın en güçlü adamının” kendi yarattığı felaketi durdurmak ve kendisini insanlığın kurtarıcısı olarak konumlandırmak için çılgınca bir göreve atılmasını anlatacak.
14) Godzilla Minus Zero
- Tür: Aksiyon
- Yönetmen: Takashi Yamazaki
- Oyuncular: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Miou Tanaka
- Çıkış Tarihi: 2026
İlk filmde etkileyici bir iş ortaya koyan yönetmen Takashi Yamazaki, devam filminin de yönetmen koltuğunda oturuyor. İlk filmden daha büyük bir bütçeyle çekilen Minus Zero, Minus One'ın doğrudan devamı niteliğinde olacak ve ilk filmde tanıştığımız karakterleri de hikâyeye dâhil edecek.
15) Werwulf
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Robert Eggers
- Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe
- Çıkış Tarihi: 25 Aralık 2026
Robert Eggers, 13. yüzyıl İngiltere’sinde geçen Werwulf dönemin İngilizcesiyle çekecek. Hatırlarsanız yönetmen The Witch’te de aynısını yapmıştı.13. yüzyılda geçen bir kurt adam hikâyesi anlatacağı dışında film hakkında bilinenler kısıtlı olsa da Eggers bunun bugüne kadar yazdığı en karanlık şey olduğunu söylüyor.
16) Supergirl
- T,ür: Süper Kahraman, Bilim-Kurgu, Aksiyon
- Yönetmen: Craig Gillespie
- Oyuncular: Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa
- Çıkış Tarihi: 26 Haziran 2026
Cruella ve I, Tonya gibi filmlerle tanınan Craig Gilliespie'nin yönettiği Supergirl'e House of the Dragon dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Milly Alcock hayat veriyor. Film, DC'nin sevilen çizgi-roman serilerinden olan Woman of Tomorrow'u sinemaya uyarlıyor. Oyuncu kadrosunda Jason Momoa da yer alıyor ama ünlü oyuncu bu kez Aquaman'i canlandırmıyor. DC evreninin bu yeni versiyonunda yepyeni bir role bürünen Momoa, bu kez Lobo rolünde karşımıza çıkacak.
17) The Rip
- Tür: Aksiyon, Gerilim
- Yönetmen: Joe Carnahan
- Oyuncular: Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle
- Çıkış Tarihi: 16 Ocak / Netflix
Film, Miamili bir polis ekibine odaklanıyor. Terk edilmiş bir evde milyonlarca dolarlık nakit para bulan ekip, en güvendikleri insanların bile aklını çelebilecek bu keşif yüzünden birbirlerinden şüphe duymaya başlıyor. The Rip'ten yayınlanan ilk fragman, sürprizler ve ihanetlerle bezenmiş, aksiyon dozu yüksek bir film vadediyor.
18) Hope
- Tür: Bilim-Kurgu, Drama
- Yönetmen: Na Hong-jin
- Oyuncular: Hwang Jung-min, Hoyeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell
- Çıkış Tarihi: 2026
Bilim-kurgu türündeki Hope, Kore Tarafsız Bölgesi yakınlarındaki bir köyde geçiyor ve tuhaf bir ziyaret sonrası köy halkının kozmik bir gizemle karşı karşıya gelmesini konu alıyor. Yönetmenin Hollywood’da çektiği ilk film olan Hope, 2026 yazında gösterime girecek; ancak şimdilik net bir vizyon tarihi açıklanmadı.
19) Bitter Christmas
- Tür: Kara Komedi, Drama
- Yönetmen: Pedro Almodóvar
- Oyuncular: Victoria Luengo, Patrick Criado, Bárbara Lennie
- Çıkış Tarihi: 2026
Film, noel arifesinde annesini kaybettikten sonra kafasını toplamak için arkadaşıyla tatile çıkan işkolik bir kadının trajikomik hikâyesini anlatıyor. Tam da bu dönemde erkek arkadaşı tarafından terk edilmesi işleri daha da karmaşıklaştırıyor.
20) Parallel Tales
- Tür: Drama
- Yönetmen: Asghar Farhadi
- Oyuncular: Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel
- Çıkış Tarihi: 2026
Parallel Tales'ın konusu hakkında bilinenler kısıtlı olsa da filmin 2015’te Paris’te gerçekleşen terör saldırılarını konu alacağı söyleniyor. 13 Kasım 2015’te IŞİD ile bağlantılı teröristler Paris’in farklı noktalarında eş zamanlı saldırılar gerçekleştirilmiş, bu saldırılarda 90 kişi yaşamını yitirmişti.
21) 28 Yıl Sonra İkinci Bölüm: Kemik Tapınağı (28 Years Later: The Bone Temple)
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Nia DaCosta
- Oyuncular: Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Emma Laird, Alfie Williams
- Çıkış Tarihi: 16 Ocak / Vizyon
28 Yıl Sonra'nın devam filminde, çetesiyle sadece zombilerin değil, hayatta kalan insanların da korkulu rüyası olan Jimmy Crystal ile Kemik Tapınağı'nı inşa eden Dr. Kelson karşı karşıya geliyor. Bu evrende en büyük tehlike virüsün yayılması değil, hayatta kalmaya çalışanların birbirine yabancılaşarak insanlıklarını kaybetmesidir.
22) Wild Horse Nine
- Tür: Suç, Drama, Gerilim
- Yönetmen: Martin McDonagh
- Oyuncular: Sam Rockwell, Steve Buscemi, Parker Posey, John Malkovich, Tom Waits
- Çıkış Tarihi: 2026
Wild Horse Ninne, 1973'te Şili'de geçiyor ve kime güveneceklerini bilmedikleri zorlu bir göreve gönderilen iki CIA ajanına odaklanıyor. Film, iki ajanın Santiago'dan Easter Adası'na uzanan yolculuğunu konu alıyor. Başrollerde Sam Rockwell ve Steve Buscemi gibi iki başarılı oyuncu yer alıyor.
23) Jack of Spades
- Tür: Drama
- Yönetmen: Joel Coen
- Oyuncular: Josh O'Connor, Frances McDormand, Damian Lewis, Lesley Manville
- Çıkış Tarihi: 2026
Jack of Spades'in konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak setten gelen görseller, bunun bir dönem filmi olacağını ve İngiltere'de geçeceğini gösteriyor. Başrolde son dönemin yükselen yıldızı Josh O'Connor (Challengers) var.
24) Clayface
- Tür: Psikolojik Gerilim, Body Horror
- Yönetmen: James Watkins
- Oyuncular: Tom Rhys Harries, Naomie Ackie, Max Minghella
- Çıkış Tarihi: 11 Eylül 2026
Clayface, çizgi romanlarda görünüşünü istediği gibi değiştirebilen eski bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Filmin bu konuyu biraz daha karanlık bir tonda ele alacağı söyleniyor. Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, Doctor Sleep) öncülüğünde hazırlanan film uyarlaması, kariyerini kurtarmak için katıldığı tuhaf deney ters gittikten sonra beklemediği bir dönüşüm geçiren genç bir oyuncuya odaklanacak.
25) Mortal Kombat 2
- Tür: Dövüş, Fantastik, Aksiyon
- Yönetmen: Simon McQuoid
- Oyuncular: Hiroyuki Sanada, Karl Urban, Lewis Tan, Tadanobu Asano
- Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026
İlk filmin ana ekibinin geri döndüğü devam filminde ekibe bu kez The Boys dizisinin yıldızı Karl Urban da katılıyor. Urban, oyunlardan tanıdığımız Johnny Cage karakterine hayat veriyor.
26) Street Fighter
- Tür: Dövüş, Aksiyon
- Yönetmen: Kitao Sakurai
- Oyuncular: Andrew Koji, Noah Centineo, Callina Liang, Jason Momoa, 50 Cent, Cody Rhodes, Roman Reigns, Andrew Schulz
- Çıkış Tarihi: 16 Ekim 2026
Kitao Sakurai'nin (Bad Trip) yönettiği yeni Street Fighter filmi 1993'te geçiyor ve bir süre önce yolları ayrılmış iki dövüşçü olan Ryu ve Ken'e odaklanıyor. Chun-Li yeni bir dövüş turnuvasına ikisini de davet edince, eski arkadaşların yolu yeniden kesişiyor. Ancak bu turnuvanın arkasında onları karşı karşıya getirecek ölümcül bir komplonun yattığı ortaya çıkınca, eski dostluklar da sınanmaya başlıyor.
27) Resident Evil
- Tür: Korku
- Yönetmen: Zach Cregger
- Oyuncular: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis
- Çıkış Tarihi: 2026
Weapons ile bu yılın en dikkat çekici filmlerinden birine imza atan Zach Cregger'ın yönettiği yeni Resident Evil filmi, kurye olarak hastanelere organ taşıyan Bryan karakterine odaklanacak. Bir gece Raccoon City'ye acil teslimat için gönderilen Bryan, karlı kaplı dağ yolundan geçip Raccoon City'ye ulaşmaya çalışırken bir şeye çarpar. Başta bunun tuhaf bir kadın olduğunu zanneden Bryan, kısa süre içinde çok daha farklı bir şeyle karşı karşıya olduğunu anlar.
28) Narnia
- Tür: Fantastik, Macera
- Yönetmen: Greta Gerwig
- Oyuncular: Emma Mackey, Daniel Craig, Carey Mulligan
- Çıkış Tarihi: 2026
Greta Gerwig, C.S. Lewis'in meşhur Narnia kitaplarını ekrana uyarlarken hikâyeyi 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ortalarına taşıyor. Aslan’ın Narnia’yı yaratışını anlatan The Magician’s Nephew (Büyücünün Yeğeni) kitabını ekrana uyarlayacak olan filmde Beyaz Cadı’yı Emma Mackey (Sex Education) canlandırıyor.
29) Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary)
- Tür: Bilim-Kurgu, Kara Komedi
- Yönetmen: Phil Lord & Christopher Miller
- Oyuncular: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Ken Leung, Milana Vayntrub
- Çıkış Tarihi: 20 Mart 2026
Aynı The Martian gibi Project Hail Mary de bir bilim kurgu hikâyesini eğlenceli bir üslupla anlatıyor. Hikâyenin merkezinde, Amerikalı bir öğretmen olan Ryland Grace yer alıyor. Bir dönem umut vadeden bir bilim insanı olan fakat önemli kişilerle ters düştüğü için akademik kariyerini geride bırakmak zorunda kalan Ryland, bir gün bir uzay gemisinde hafızasını kaybetmiş şekilde uyanıyor. Kim olduğunu ya da neden bu yolculuğa çıktığını bilmeyen Ryland'ın anıları parça parça geri gelirken, okurlar da dünyanın kaderini etkileyecek bu yolculuğun detaylarını öğrenmeye başlıyor.
30) Masters of the Universe
- Tür: Fantastik, Aksiyon, Macera
- Yönetmen: Travis Knight
- Oyuncular: Nicholas Galitzine, Jared Leto. Camila Mendes, Alison Brie, Idris Elba, Morena Baccarin
- Çıkış Tarihi: 5 Haziran 2026
Kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilen yeni Masters of the Universe filmi, Eterna adlı diyarın prensi olan Prens Adam'ın 10 yaşındayken Dünya'ya düşmesiyle başlayacak. Uzay gemisinin Dünya'ya düşmesinin ardından Eterna'dan uzakta, tanımadığı bir gezegende mahsur kalan Adam, 20 yıl sonra kendi yurdunu İskeletor'dan korumak için Eterna'ya geri dönecek. Ancak bunu yapması için geçmişinin sırlarını aralaması ve evrendeki en güçlü varlık olan He-Man'e dönüşmesi gerekecek.
31) Michael
- Tür: Biyografi
- Yönetmen: Antoine Fuqua
- Oyuncular:Jaafar Jackson, Colman Domingo, Miles Teller
- Çıkış Tarihi: 24 Nisan 2026
Michael biyofilminin yönetmen koltuğunda Training Day ve The Equalizer gibi filmlerle tanınan Antoine Fuqua oturuyor. Michael Jackson'a ise ünlü şarkıcının yeğeni olan Jaafar Jackson hayat veriyor.
32) Hoplayanlar (Hoppers)
- Tür: Animasyon, Macera, Komedi
- Yönetmen: Daniel Chong
- Çıkış Tarihi: 6 Mart 2026
Hoppers, bir grup bilim insanının bilinçlerini mekanik bedenlere aktarmayı başardığı bir dünyada geçiyor. Hayvanlar alemine büyük ilgi duyan genç Mabel Tanaka, bu teknolojiyi kullanarak kendi bilincini robot bir kunduza aktarıyor. Mabel, bu robot bedeniyle hayvanlar alemini yakından keşfetme şansı yakalerken, onların doğal habitatını bozmak üzere olan bir inşaat şirketine de savaş açıyor.
33) The Legend of Aang: The Last Airbender
- Tür: Animasyon
- Yönetmen: Lauren Montgomery & William Mata
- Çıkış Tarihi: 2026 / Paramount+
Avatar: The Last Airbender dizisinde çizer ve yönetmen olarak çalışan Lauren Montgomery'nin William Mata ile birlikte yönettiği The Legend of Aang: The Last Airbender, orijinal dizinin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Film; artık çocuk değil genç yetişkin olan Aang ve arkadaşlarının hikâyesini anlatacak. İlk başta bir sinema filmi olarak tasarlanan The Legend of Aang, onun yerine doğrudan Paramount+ platformuna gelecek.
34) Gelin! (The Bride)
- Tür: Müzikal, Drama
- Yönetmen: Maggie Gyllenhaal
- Oyuncular: Jessie Buckley, Christian Bale, Annette Bening, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard
- Çıkış Tarihi: 6 Mart 2026
Film, bu klasik hikâyeyi 1930'lar Chicago'suna taşıyor. Frankenstein'ın canavarı, Dr. Ephronius'tan kendisine bir eş yapmasını istiyor. Cinayet kurbanı bir kadının diriltilmesiyle yaratılan bu gelin, hem büyük bir aşkın hem de korkunun öznesi oluyor.
35) Jumanji 3
- Tür: Aksiyon, Macera, Komedi
- Yönetmen: Jack Kasdan
- Oyuncular: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Danny DeVito
- Çıkış Tarihi: 11 Aralık 2026
2017 yılında başlayan yeni Jumanji serisi, hikâyenin merkezindeki oyunu bir video oyunuyla değiştirerek oldukça zekice bir hamle yaptı. Çünkü bu konsept, serinin dört ana yıldızını değiştirmeden yepyeni hikâyeler anlatmayı mümkün hâle getirdi. Oyunu oynayan karakterler değişse de oyun dünyasında kontrol ettikleri avatarlar aynı kalıyor; bu da serinin yıldızlarının yepyeni kişiliklere bürünmesine olanak sağlıyor. Bu yüzden yeni filmde de bu oyuncuları farklı karakterlerle izleyeceğiz.
36) The Hunger Games: Sunrise on the Reaping
- Tür: Bilim-Kurgu, Macera, Aksiyon
- Yönetmen: Francis Lawrence
- Oyuncular: Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons
- Çıkış Tarihi: 20 Kasım 2026
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, orijinal seride anlatılan olayların 24 yıl öncesinde geçiyor. Açlık Oyunları'nda yarışması için seçilen genç Haymitch Abernathy, kendisini ölümcül bir oyunun ortasında buluyor. Filmde sadece Haymitch'in değil, orijinal seriden tanıdığımız pek çok karakterin genç hâlleri yer alacak.
37) Rogue Trooper
- Tür: Animasyon, Bilim-Kurgu
- Yönetmen: Duncan Jones
- Oyuncular: Aneurin Barnard, Hayley Atwell, Jack Lowden, Jemaine Clement, Asa Butterfield, Sean Bean
- Çıkış Tarihi: 2026
Aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan Rogue Trooper, insanüstü yeteneklere sahip bir süper askere odaklanıyor. Çorak bir gezegene düzenlenen tehlikeli bir görevde hayatta kalan tek kişi olan bu asker, intikam peşinde zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculukta ona, ölen silah arkadaşlarının karakterlerini taşıyan bilinç sahibi eşyalar eşlik ediyor. Bu sinopsisten de anlayacağınız üzere Rogue Trooper çılgınca bir hikâyeye sahip. Şu ana kadar paylaşılan görseller, animasyon stilinin de bu tonu yansıtacağını gösteriyor.
38) Süper Mario Galaksi Filmi (The Super Mario Galaxy Movie)
- Tür: Animasyon
- Yönetmen: Aaron Horvath & Michael Jelenic
- Çıkış Tarihi: 3 Nisan 2026
The Super Mario Galaxy Movie'da Mario ekibi Dünya sınırlarının dışına çıkacak. Filmin üç karakterini yine Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Prenses) ve Charlie Day (Luigi) seslendirecek. Seslendirme kadrosunda onlara Jack Black, Keegan-Michael Key ve Michael Richardson eşlik edecek.
39) Moana
- Tür: Macera, Aile
- Yönetmen: Thomas Kail
- Oyuncular: Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, John Tui
- Çıkış Tarihi: 10 Temmuz 2026
Aynı isimli sevilen animasyonun bu yeniden uyarlaması, genç Moana'nın Okyanus’un çağrısına kulak vermesini ve kötü şöhretli yarı tanrı Maui ile birlikte Motunui adasının resiflerinin ötesine yelken açmasını anlatıyor.
40) Mumya (The Resurrected)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Lee Cronin
- Oyuncular: Jack Reynor, Laia Costa, Verónica Falcón, May Calamawy
- Çıkış Tarihi: 17 Nisan 2026
Filmin sızdırılan konusu şöyle: "Sekiz yıl önce kaybolan kızı esrarengiz şekilde geri dönen bir baba, kızının kadim bir Mısır mumyasının ruhunu taşıdığını fark eder. Bu şeytani ruh diğer çocuklarına da etki etmeye başlayınca, babanın ölümcül bir ritüel gerçekleştirmesi gerekiyor; bu onu bir canavara dönüştürecek olsa da."
