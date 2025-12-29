2026'da gösterime girecek en heyecan verici 40 film

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

2026 sinemaseverler için oldukça heyecan verici bir yıl olacak gibi görünüyor. Bir yandan The Odyssey, Avengers: Doomsday, Dune: Part III gibi heyecanla beklenen filmler sinemaseverlerle buluşurken, diğer yandan Steven Spielberg, Ridley Scott, David Fincher gibi usta yönetmenlerin de yeni filmlerini izleme şansı yakalayacağız. Bunların yanı sıra korkudan komediye her türden dikkat çekici filmler 2026'da sinemalara ve dijital platformlara gelecek. Biz de bu filmler arasından bizi en çok heyecanlandıran 40 yapımı seçtik.

2026'nın En Heyecanla Beklenen Filmleri 🍿

Listeyi yaparken, 2026 yapımı filmleri değerlendirmeye aldık. Aslında 2025 yapımı olsalar da ülkemizde 2026'da gösterime girecek filmleri ve 2027'ye kalma ihtimali olanları liste dışı tuttuk. Bu küçük notu da düştüken sonra, işte 2026'nın en heyecanla beklenen filmleri:

1️⃣ The Odyssey

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak filmlerin başında, Christopher Nolan'ın heyecanla beklenen yeni filmi The Odyssey geliyor.

Tür : Tarihi Epik, Macera

: Tarihi Epik, Macera Yönetmen : Christopher Nolan

: Christopher Nolan Oyuncular : Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Zendaya

: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Zendaya Çıkış Tarihi: 17 Temmuz 2026

250 milyon doları aşan bir bütçeye sahip olduğu söylenen The Odyssey, Homerus'un Odisseia destanının bir uyarlaması. Filmde Odysseus'a Matt Damon hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimer eşlik ediyor. The Odyssey, uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalan "epik bir macera filmi" olarak tanımlanıyor.

2️⃣ Dune: Part III

Tam Boyutta Gör Denis Villeneuve, önümüzdeki yıl çıkacak Dune: Part III ile beğeni kazanan Dune üçlemesini tamamlayacak.

Tür : Bilim-Kurgu, Aksiyon, Macera

: Bilim-Kurgu, Aksiyon, Macera Yönetmen : Denis Villeneuve

: Denis Villeneuve Oyuncular : Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson

: Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson Çıkış Tarihi: 18 Aralık 2026

Üçüncü filme kaynaklık eden Dune: Messiah, ilk kitabın yaklaşık 12 yıl sonrasında, Paul Atreides'in artık İmparator olarak hüküm sürdüğü bir dönemde geçiyor. Denis Villeneuve'ün romanı perdeye uyarlarken bu hikâyeye ne kadar sadık kalacağı bilinmiyor ama uyarlandığı roman gibi Dune 3'ün de zamanda kayda değer bir sıçrama yapacağı biliniyor. Dune 3'te Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa ve Anya Taylor-Joy önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecek. Üçüncü filmde onlara katılan en önemli isim ise Robert Pattinson olacak.

3️⃣ Avengers: Doomsday

Tam Boyutta Gör Son dönemde epey ivme kaybeden Marvel, son yıllarda hazırladığı en heyecan verici proje olan Avengers: Doomsday, eski başarılı günlerine dönmeyi hedefliyor.

Tür : Süper Kahraman, Aksiyon, Macera

: Süper Kahraman, Aksiyon, Macera Yönetmen : Russo Kardeşler

: Russo Kardeşler Oyuncular : Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Florence Pugh, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal

: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Florence Pugh, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal Çıkış Tarihi: 18 Aralık 2026

Avengers: Doomsday'de Sam Wilson'ın önderlik ettiği yeni Avengers, Thunderbolts, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Wakandalılar, Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştirecek. Marvel evreninden çok sayıda karakterin yer alacağı bu dev filmin yönetmen koltuğunda, daha önce Infinity War ve Endgame'i de yöneten Russo Kardeşler oturuyor.

4️⃣ İfşa Günü (Disclosure Day)

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Steven Spielberg, yıllar sonra yeniden UFO fenomenine odaklanan bir filmle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Tür : Bilim-Kurgu, Gizem

: Bilim-Kurgu, Gizem Yönetmen : Steven Spielberg

: Steven Spielberg Oyuncular : Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo

: Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo Çıkış Tarihi: 12 Haziran 2026

Bir ilk temas hikâyesini konu alan Disclosure Day, uzaylılar hakkındaki gerçeği kamuoyu ile paylaşmaya çalışan bir grup insanın mücadelesini anlatıyor.

5️⃣ The Adventures of Cliff Booth

Tam Boyutta Gör Quentin Tarantino imzalı Once Upon a Time in Hollywood'a bir devam filmi geliyor. Ancak bu kez yönetmen koltuğunda Tarantino değil David Fincher oturuyor. Başrolde ise yine Brad Pitt var.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : David Fincher

: David Fincher Oyuncular : Brad Pitt, Elizabeth Debicki, Scott Caan

: Brad Pitt, Elizabeth Debicki, Scott Caan Çıkış Tarihi: 2026

Senaryosunu Quentin Tarantino'nun yazdığı The Adventures of Cliff Booth, adından da anlaşılacağı üzere Brad Pitt'in canlandırdığı Cliff Booth karakterine odaklanıyor. Daha önce bir dublör olarak karşımıza çıkan Booth'un bu kez Hollywood stüdyoları için bir tür problem çözücü olarak çalışmasını izleyeceğiz. Booth'un bu iş sırasında zaman zaman karanlık işlere de bulaşması gerekecek.

6️⃣ Spider-Man: Brand New Day

Tam Boyutta Gör 2026'da çıkacak tek Marvel filmi Avengers: Doomsday olmayacak. Onun yanı sıra yeni Örümcek-Adam filmi de sinemaseverlerle buluşacak.

Tür : Süper Kahraman, Aksiyon

: Süper Kahraman, Aksiyon Yönetmen : Destin Daniel Cretton

: Destin Daniel Cretton Oyuncular : Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink, Jacob Batalon

: Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink, Jacob Batalon Çıkış Tarihi: 31 Temmuz 2026

Üstelik Spider-Man 4, sıradan bir Örümcek-Adam filminden çok daha fazlası olacak gibi görünüyor. Çünkü bu filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alacak. Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk ile Jon Bernthal'ın Punisher'ının filmde yer alacağı kesinleşmiş durumda. Ancak filmde göreceğimiz Marvel kahramanları bunlarla da sınırlı olmayabilir. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerine bu kez Destin Daniel Cretton'ın (Shang-Chi) yönettiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ne var ki ikisinin rolleri bu kez daha küçük olacak. Dördüncü filmde ekibe katılan yeni isimler ise Sadie Sink ve Liza Colon-Zayas olacak.

7️⃣ The Mandalorian & Grogu

Tam Boyutta Gör Star Wars serisi, The Mandalorian dizisinin uzantısı niteliğindeki The Mandalorian & Grogu ile beyaz perdeye geri dönüyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Macera

: Bilim-Kurgu, Macera Yönetmen : Jon Favreau

: Jon Favreau Oyuncular : Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Amy Sedaris, Jeremy Allen White, Jonny Coyne

: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Amy Sedaris, Jeremy Allen White, Jonny Coyne Çıkış Tarihi: 22 Mayıs 2026

Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu'da Din Djarin ve Grogu yeni bir maceraya atılıyor. Bu yeni hikâyede Mando ve Grogu, İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderiliyor.

8️⃣ Peaky Blinders: The Immortal Man

Tam Boyutta Gör Shelby ailesi ekranlara geri dönüyor! Peaky Blinders dizisinin hikâyesini kaldığı yerden devam ettirecek olan Peaky Blinders: The Immortal Man adlı film, 20 Mart'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak.

Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama Yönetmen : Tom Harper

: Tom Harper Oyuncular : Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth, Stephen Graham

: Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth, Stephen Graham Çıkış Tarihi: 20 Mart 2026 / Netflix

Cillian Murphy'nin Thomas Shelby rolünde geri döndüğü Peaky Blinders: The Immortal Man (Peaky Blinders: Ölümsüz Adam), II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Savaş devam ederken, bir süredir uzak durduğu Birmingham'a geri dönen Thomas Shelby, hem ailesinin hem de ülkesinin risk altında olduğu bu kaotik dönemde geçmişi ve mirasıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

9️⃣ Toy Story 5

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen animasyon film serileri arasında yer alan Toy Story (Oyuncak Hikâyesi), 2026'da beşinci filmiyle sinemalara geri dönecek.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen : Andrew Stanton

: Andrew Stanton Çıkış Tarihi: 19 Haziran 2026

Toy Story 5; Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack), Forky (Tony Hale) gibi oyuncakların eğlenceli maceralarını anlatmaya devam edecek. Woody ve Buzz Lightyear'ın öncülük ettiği ekibin bu kez yeni bir rakibi olacak: Elektronik bir oyun tableti olan Lilypad. Bonnie'nin favori oyuncaklarını bir kenara attıracak bu tableti Greta Lee (Past Lives) seslendiriyor. Ünlü komedyen ve sunucu Conan O’Brien da bu filmin seslendirme kadrosunda yer alıyor.

🔟 The Social Reckoning

Tam Boyutta Gör Facebook'un kuruluş hikâyesini anlatan The Social Network, yıllar sonra bir devam filmine kavuşuyor. Bu kez hikâyenin merkezinde Facebook'un karıştığı skandallar var.

Tür : Drama, Biyografi

: Drama, Biyografi Yönetmen : Aaron Sorkin

: Aaron Sorkin Oyuncular : Jeremy Strong, Jeremy Allen White, Mikey Madison, Bill Burr

: Jeremy Strong, Jeremy Allen White, Mikey Madison, Bill Burr Çıkış Tarihi: 9 Ekim 2026

2021 yılında The Wall Street Journal'da yayımlanan "The Facebook Files" başlıklı yazı dizisi, hikâyenin temelini oluşturuyor. The Social Reckoning, The Social Network'e doğrudan bir devam filmi olarak çekiliyor olsa da Mark Zuckerberg'i farklı bir oyuncu canlandırıyor. Devam filmi için geri dönmeyen Jesse Eisenberg'in yerini Jeremy Strong (Succession) alıyor. Jesse Eisenberg gibi yönetmen David Fincher da devam filminde yer almıyor. İlk filmde sadece senaryoyu yazan Aaron Sorkin, bu kez yönetmen koltuğuna da oturuyor. Oscar ödüllü bir senarist olan Sorkin, 2017 yapımı Molly's Game ile birlikte kendi filmlerini yönetmeye başlamıştı.

11) Artificial

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki yıl The Social Network'ü andıran bir film daha çıkacak. Artificial adını taşıyan bu film, OpenAI'ın yönetim kurulunda yaşanan çalkantılı süreci konu alacak.

Tür : Drama, Biyografi

: Drama, Biyografi Yönetmen : Luca Guadagnino

: Luca Guadagnino Oyuncular : Andrew Garfield, Monica Barbaro, Yura Borisov, Jason Schwartzman

: Andrew Garfield, Monica Barbaro, Yura Borisov, Jason Schwartzman Çıkış Tarihi: 2026

Artificial, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın, 2023 yılında, kendi kurduğu şirketten atılmanın kıyısından döndüğü süreci ele alıyor. Altman'ın önce yönetim kurulu tarafından şirketten atılması, ardından Microsoft'un da desteğiyle görevine geri getirilmesi, son yıllarda Silikon Vadisi'nde yaşanan en sansasyonel olaylardan biri oldu. Filmde Sam Altman'ı Andrew Garfield, OpenAI'ın eski CTO'su Mira Murati'yi Monica Barbaro, Altman'a karşı başlatılan darbeye öncülük eden kurucu ortağı Ilya Sutskever'i ise Yuri Borisov canlandırıyor.

12) The Dog Stars

Tam Boyutta Gör İlerleyen yaşına rağmen Hollywood'un en üretken yönetmenlerinden biri olmayan devam eden Ridley Scott, önümüzdeki yıl da sinemaseverlere yeni bir film sunacak.

Tür : Bilim-Kurgu, Aksiyon, Macera

: Bilim-Kurgu, Aksiyon, Macera Yönetmen : Ridley Scott

: Ridley Scott Oyuncular : Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce

: Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce Çıkış Tarihi: 28 Ağustos 2026

Euphoria dizisiyle çıkış yapan Jacob Elordi'nin başrolünü üstlendiği The Dog Stars, dünya nüfusunun büyük bölümünün bir salgında öldüğü post-apokaliptik (kıyamet sonrası) bir dünyada geçiyor. Eski bir pilot olan Hig, küçük bir havalimanında köpeği ve huysuz bir askerle birlikte yaşıyor. Bu yalnız ve sessiz hayatı telsizde duyduğu tuhaf bir mesajla değişen Hig, bilinmezliğe doğru bir maceraya atılıyor.

13) Digger

Tam Boyutta Gör Oscar ödüllü yönetmen Alejandro G. Iñàrritu (The Revenant, 21 Grams)'nun merakla beklenen yeni filminde Tom Cruise, Elon Musk benzeri bir figürü canlandırıyor.

Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama Yönetmen : Alejandro G. Iñàrritu

: Alejandro G. Iñàrritu Oyuncular : Tom Cruise, Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman

: Tom Cruise, Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman Çıkış Tarihi: 2 Ekim 2026

Film, “dünyanın en güçlü adamının” kendi yarattığı felaketi durdurmak ve kendisini insanlığın kurtarıcısı olarak konumlandırmak için çılgınca bir göreve atılmasını anlatacak.

14) Godzilla Minus Zero

Tam Boyutta Gör Hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan Godzilla Minus One'ın devam filmi, 2026'da çıkacak en dikakt çekici filmlerden biri olacak.

Tür : Aksiyon

: Aksiyon Yönetmen : Takashi Yamazaki

: Takashi Yamazaki Oyuncular : Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Miou Tanaka

: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Miou Tanaka Çıkış Tarihi: 2026

İlk filmde etkileyici bir iş ortaya koyan yönetmen Takashi Yamazaki, devam filminin de yönetmen koltuğunda oturuyor. İlk filmden daha büyük bir bütçeyle çekilen Minus Zero, Minus One'ın doğrudan devamı niteliğinde olacak ve ilk filmde tanıştığımız karakterleri de hikâyeye dâhil edecek.

15) Werwulf

Tam Boyutta Gör Korku hayranları için 2026'da çıkacak en dikkat çekici filmlerden biri Werwulf olacak. Adından da anlaşılacağı üzere bir kurt adam hikâyesi anlatan bu film, daha önce The Witch ve The Lighthouse gibi dikkat çekici filmlere imza atan Robert Eggers'ın imzasını taşıyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Robert Eggers

: Robert Eggers Oyuncular : Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe

: Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe Çıkış Tarihi: 25 Aralık 2026

Robert Eggers, 13. yüzyıl İngiltere’sinde geçen Werwulf dönemin İngilizcesiyle çekecek. Hatırlarsanız yönetmen The Witch’te de aynısını yapmıştı.13. yüzyılda geçen bir kurt adam hikâyesi anlatacağı dışında film hakkında bilinenler kısıtlı olsa da Eggers bunun bugüne kadar yazdığı en karanlık şey olduğunu söylüyor.

16) Supergirl

Tam Boyutta Gör Superman ile başlatılan yeni DC Sinematik Evreni'nin ikinci filmi olan Supergirl, 2026'da sinemaseverlerle buluşacak.

T,ür : Süper Kahraman, Bilim-Kurgu, Aksiyon

: Süper Kahraman, Bilim-Kurgu, Aksiyon Yönetmen : Craig Gillespie

: Craig Gillespie Oyuncular : Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa

: Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa Çıkış Tarihi: 26 Haziran 2026

Cruella ve I, Tonya gibi filmlerle tanınan Craig Gilliespie'nin yönettiği Supergirl'e House of the Dragon dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Milly Alcock hayat veriyor. Film, DC'nin sevilen çizgi-roman serilerinden olan Woman of Tomorrow'u sinemaya uyarlıyor. Oyuncu kadrosunda Jason Momoa da yer alıyor ama ünlü oyuncu bu kez Aquaman'i canlandırmıyor. DC evreninin bu yeni versiyonunda yepyeni bir role bürünen Momoa, bu kez Lobo rolünde karşımıza çıkacak.

17) The Rip

Tam Boyutta Gör İki yakın arkadaş olan Ben Affleck ve Matt Damon, aksiyonla gerilimi harmanlayan The Rip'te yeniden bir araya geliyor

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Yönetmen : Joe Carnahan

: Joe Carnahan Oyuncular : Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle

: Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle Çıkış Tarihi: 16 Ocak / Netflix

Film, Miamili bir polis ekibine odaklanıyor. Terk edilmiş bir evde milyonlarca dolarlık nakit para bulan ekip, en güvendikleri insanların bile aklını çelebilecek bu keşif yüzünden birbirlerinden şüphe duymaya başlıyor. The Rip'ten yayınlanan ilk fragman, sürprizler ve ihanetlerle bezenmiş, aksiyon dozu yüksek bir film vadediyor.

18) Hope

Tam Boyutta Gör Güney Kore sinemasının dikkat çekici yönetmenlerinden olan Na Hong-jin‘in (The Chaser, The Wailing), 10 yıl sonra yeni bir filmle geri dönüyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Drama

: Bilim-Kurgu, Drama Yönetmen : Na Hong-jin

: Na Hong-jin Oyuncular : Hwang Jung-min, Hoyeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell

: Hwang Jung-min, Hoyeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell Çıkış Tarihi: 2026

Bilim-kurgu türündeki Hope, Kore Tarafsız Bölgesi yakınlarındaki bir köyde geçiyor ve tuhaf bir ziyaret sonrası köy halkının kozmik bir gizemle karşı karşıya gelmesini konu alıyor. Yönetmenin Hollywood’da çektiği ilk film olan Hope, 2026 yazında gösterime girecek; ancak şimdilik net bir vizyon tarihi açıklanmadı.

19) Bitter Christmas

Tam Boyutta Gör Avrupa sinemasının en önemli isimlerinden olan Pedro Almodóvar, 2026'da yeni filmini izleyeceğimiz usta yönetmenlerden biri olacak.

Tür : Kara Komedi, Drama

: Kara Komedi, Drama Yönetmen : Pedro Almodóvar

: Pedro Almodóvar Oyuncular : Victoria Luengo, Patrick Criado, Bárbara Lennie

: Victoria Luengo, Patrick Criado, Bárbara Lennie Çıkış Tarihi: 2026

Film, noel arifesinde annesini kaybettikten sonra kafasını toplamak için arkadaşıyla tatile çıkan işkolik bir kadının trajikomik hikâyesini anlatıyor. Tam da bu dönemde erkek arkadaşı tarafından terk edilmesi işleri daha da karmaşıklaştırıyor.

20) Parallel Tales

Tam Boyutta Gör 2026'da yeni bir filmle geri dönen bir diğer başarılı yönetmen de Asghar Farhadi (A Separation) olacak. Farhadi'nin Fransa'da çektiği yeni filmi Parallel Tales, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Asghar Farhadi

: Asghar Farhadi Oyuncular : Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel

: Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel Çıkış Tarihi: 2026

Parallel Tales'ın konusu hakkında bilinenler kısıtlı olsa da filmin 2015’te Paris’te gerçekleşen terör saldırılarını konu alacağı söyleniyor. 13 Kasım 2015’te IŞİD ile bağlantılı teröristler Paris’in farklı noktalarında eş zamanlı saldırılar gerçekleştirilmiş, bu saldırılarda 90 kişi yaşamını yitirmişti.

21) 28 Yıl Sonra İkinci Bölüm: Kemik Tapınağı (28 Years Later: The Bone Temple)

Tam Boyutta Gör Bu yıl vizyona giren 28 Yıl Sonra'nın devam filmi, Ocak ayında sinemaseverlerle buluşacak.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Nia DaCosta

: Nia DaCosta Oyuncular : Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Emma Laird, Alfie Williams

: Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Emma Laird, Alfie Williams Çıkış Tarihi: 16 Ocak / Vizyon

28 Yıl Sonra'nın devam filminde, çetesiyle sadece zombilerin değil, hayatta kalan insanların da korkulu rüyası olan Jimmy Crystal ile Kemik Tapınağı'nı inşa eden Dr. Kelson karşı karşıya geliyor. Bu evrende en büyük tehlike virüsün yayılması değil, hayatta kalmaya çalışanların birbirine yabancılaşarak insanlıklarını kaybetmesidir.

22) Wild Horse Nine

Tam Boyutta Gör In Bruges ve The Banshees of Inisherin gibi sevilen filmlere imza atan Martin McDonagh, 2026'da yeni bir filmle geri dönecek.

Tür : Suç, Drama, Gerilim

: Suç, Drama, Gerilim Yönetmen : Martin McDonagh

: Martin McDonagh Oyuncular : Sam Rockwell, Steve Buscemi, Parker Posey, John Malkovich, Tom Waits

: Sam Rockwell, Steve Buscemi, Parker Posey, John Malkovich, Tom Waits Çıkış Tarihi: 2026

Wild Horse Ninne, 1973'te Şili'de geçiyor ve kime güveneceklerini bilmedikleri zorlu bir göreve gönderilen iki CIA ajanına odaklanıyor. Film, iki ajanın Santiago'dan Easter Adası'na uzanan yolculuğunu konu alıyor. Başrollerde Sam Rockwell ve Steve Buscemi gibi iki başarılı oyuncu yer alıyor.

23) Jack of Spades

Tam Boyutta Gör Bir dönem filmi olan Jack of Spades, Coen Kardeşler'den Joel Coen'in imzasını taşıyor. Bu da filmi 2026'nın en heyecanla beklenen yapımlarından biri yapmak için yetiyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Joel Coen

: Joel Coen Oyuncular : Josh O'Connor, Frances McDormand, Damian Lewis, Lesley Manville

: Josh O'Connor, Frances McDormand, Damian Lewis, Lesley Manville Çıkış Tarihi: 2026

Jack of Spades'in konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak setten gelen görseller, bunun bir dönem filmi olacağını ve İngiltere'de geçeceğini gösteriyor. Başrolde son dönemin yükselen yıldızı Josh O'Connor (Challengers) var.

24) Clayface

Tam Boyutta Gör Batman ve Harley Quinn'le bağlantılı DC hikâyelerinde kötü adam olarak karşımıza çıkan Clayface karakterine odaklanacak bu film, aynı Joker gibi ana evrenden bağımsız, münferit bir hikâye anlatacak. Zaten film ton olarak da Joker'a benzetiliyor.

Tür : Psikolojik Gerilim, Body Horror

: Psikolojik Gerilim, Body Horror Yönetmen : James Watkins

: James Watkins Oyuncular : Tom Rhys Harries, Naomie Ackie, Max Minghella

: Tom Rhys Harries, Naomie Ackie, Max Minghella Çıkış Tarihi: 11 Eylül 2026

Clayface, çizgi romanlarda görünüşünü istediği gibi değiştirebilen eski bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Filmin bu konuyu biraz daha karanlık bir tonda ele alacağı söyleniyor. Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, Doctor Sleep) öncülüğünde hazırlanan film uyarlaması, kariyerini kurtarmak için katıldığı tuhaf deney ters gittikten sonra beklemediği bir dönüşüm geçiren genç bir oyuncuya odaklanacak.

25) Mortal Kombat 2

Tam Boyutta Gör 2021 yapımı Mortal Kombat'ın devam filmi, özellikle serinin hayranları için 2026'nın merakla beklenen filmleri arasında yer alıyor.

Tür : Dövüş, Fantastik, Aksiyon

: Dövüş, Fantastik, Aksiyon Yönetmen : Simon McQuoid

: Simon McQuoid Oyuncular : Hiroyuki Sanada, Karl Urban, Lewis Tan, Tadanobu Asano

: Hiroyuki Sanada, Karl Urban, Lewis Tan, Tadanobu Asano Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

İlk filmin ana ekibinin geri döndüğü devam filminde ekibe bu kez The Boys dizisinin yıldızı Karl Urban da katılıyor. Urban, oyunlardan tanıdığımız Johnny Cage karakterine hayat veriyor.

26) Street Fighter

Tam Boyutta Gör Mortal Kombat, 2026'da film uyarlamasını izleyeceğimiz tek dövüş oyunu serisi olmayacak. Aynı şekilde Street Fighter'ın film uyarlaması da 2026'da vizyona girecek.

Tür : Dövüş, Aksiyon

: Dövüş, Aksiyon Yönetmen : Kitao Sakurai

: Kitao Sakurai Oyuncular : Andrew Koji, Noah Centineo, Callina Liang, Jason Momoa, 50 Cent, Cody Rhodes, Roman Reigns, Andrew Schulz

: Andrew Koji, Noah Centineo, Callina Liang, Jason Momoa, 50 Cent, Cody Rhodes, Roman Reigns, Andrew Schulz Çıkış Tarihi: 16 Ekim 2026

Kitao Sakurai'nin (Bad Trip) yönettiği yeni Street Fighter filmi 1993'te geçiyor ve bir süre önce yolları ayrılmış iki dövüşçü olan Ryu ve Ken'e odaklanıyor. Chun-Li yeni bir dövüş turnuvasına ikisini de davet edince, eski arkadaşların yolu yeniden kesişiyor. Ancak bu turnuvanın arkasında onları karşı karşıya getirecek ölümcül bir komplonun yattığı ortaya çıkınca, eski dostluklar da sınanmaya başlıyor.

27) Resident Evil

Tam Boyutta Gör 2026'da çıkacak bir diğer oyun uyarlaması da Resident Evil olacak. Yepyeni bir serinin ilk filmi olarak hazırlanan bu yeni film, daha önce çıkan filmlerin aksine serinin korku tarafına ağırlık verecek.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Zach Cregger

: Zach Cregger Oyuncular : Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis

: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis Çıkış Tarihi: 2026

Weapons ile bu yılın en dikkat çekici filmlerinden birine imza atan Zach Cregger'ın yönettiği yeni Resident Evil filmi, kurye olarak hastanelere organ taşıyan Bryan karakterine odaklanacak. Bir gece Raccoon City'ye acil teslimat için gönderilen Bryan, karlı kaplı dağ yolundan geçip Raccoon City'ye ulaşmaya çalışırken bir şeye çarpar. Başta bunun tuhaf bir kadın olduğunu zanneden Bryan, kısa süre içinde çok daha farklı bir şeyle karşı karşıya olduğunu anlar.

28) Narnia

Tam Boyutta Gör Netflix'in 2026'da izleyicilere sunacağı en dikkat çekici filmlerden biri Narnia olacak. Bu fantastik serinin yeni film uyarlamasını, Barbie ile büyük başarı yakalayan Greta Gerwig hazırlıyor.

Tür : Fantastik, Macera

: Fantastik, Macera Yönetmen : Greta Gerwig

: Greta Gerwig Oyuncular : Emma Mackey, Daniel Craig, Carey Mulligan

: Emma Mackey, Daniel Craig, Carey Mulligan Çıkış Tarihi: 2026

Greta Gerwig, C.S. Lewis'in meşhur Narnia kitaplarını ekrana uyarlarken hikâyeyi 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ortalarına taşıyor. Aslan’ın Narnia’yı yaratışını anlatan The Magician’s Nephew (Büyücünün Yeğeni) kitabını ekrana uyarlayacak olan filmde Beyaz Cadı’yı Emma Mackey (Sex Education) canlandırıyor.

29) Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary)

Tam Boyutta Gör The Martian'ın yazarı olarak tanınan Andy Weir'ın aynı adlı romanından uyarlanan Project Hail Mary'nin (Kurtuluş Projesi) başrolünde ünlü oyuncu Ryan Gosling yer alıyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Kara Komedi

: Bilim-Kurgu, Kara Komedi Yönetmen : Phil Lord & Christopher Miller

: Phil Lord & Christopher Miller Oyuncular : Ryan Gosling, Sandra Hüller, Ken Leung, Milana Vayntrub

: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Ken Leung, Milana Vayntrub Çıkış Tarihi: 20 Mart 2026

Aynı The Martian gibi Project Hail Mary de bir bilim kurgu hikâyesini eğlenceli bir üslupla anlatıyor. Hikâyenin merkezinde, Amerikalı bir öğretmen olan Ryland Grace yer alıyor. Bir dönem umut vadeden bir bilim insanı olan fakat önemli kişilerle ters düştüğü için akademik kariyerini geride bırakmak zorunda kalan Ryland, bir gün bir uzay gemisinde hafızasını kaybetmiş şekilde uyanıyor. Kim olduğunu ya da neden bu yolculuğa çıktığını bilmeyen Ryland'ın anıları parça parça geri gelirken, okurlar da dünyanın kaderini etkileyecek bu yolculuğun detaylarını öğrenmeye başlıyor.

30) Masters of the Universe

Tam Boyutta Gör Türkiye'de daha çok He-Man adıyla bilinen Kâinatın Hâkimleri (Masters of the Universe), yıllar sonra live-action bir film uyarlamasıyla beyaz perdeye geri dönüyor.

Tür : Fantastik, Aksiyon, Macera

: Fantastik, Aksiyon, Macera Yönetmen : Travis Knight

: Travis Knight Oyuncular : Nicholas Galitzine, Jared Leto. Camila Mendes, Alison Brie, Idris Elba, Morena Baccarin

: Nicholas Galitzine, Jared Leto. Camila Mendes, Alison Brie, Idris Elba, Morena Baccarin Çıkış Tarihi: 5 Haziran 2026

Kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilen yeni Masters of the Universe filmi, Eterna adlı diyarın prensi olan Prens Adam'ın 10 yaşındayken Dünya'ya düşmesiyle başlayacak. Uzay gemisinin Dünya'ya düşmesinin ardından Eterna'dan uzakta, tanımadığı bir gezegende mahsur kalan Adam, 20 yıl sonra kendi yurdunu İskeletor'dan korumak için Eterna'ya geri dönecek. Ancak bunu yapması için geçmişinin sırlarını aralaması ve evrendeki en güçlü varlık olan He-Man'e dönüşmesi gerekecek.

31) Michael

Tam Boyutta Gör Ünlü şarkıcı Michael Jackson son yıllarda hakkında çıkan istismar suçlamaları yüzünden itibar kaybetmiş olsa da şarkıcının hala ciddi bir hayran kitlesi bulunuyor. Bu yüzden, ailesinin izniyle çekilen ve şarkıları kullanılan bu biyografi filminin 2026'nın en çok konuşulan filmlerinden biri olması bekleniyor.

Tür : Biyografi

: Biyografi Yönetmen : Antoine Fuqua

: Antoine Fuqua Oyuncular :Jaafar Jackson, Colman Domingo, Miles Teller

:Jaafar Jackson, Colman Domingo, Miles Teller Çıkış Tarihi: 24 Nisan 2026

Michael biyofilminin yönetmen koltuğunda Training Day ve The Equalizer gibi filmlerle tanınan Antoine Fuqua oturuyor. Michael Jackson'a ise ünlü şarkıcının yeğeni olan Jaafar Jackson hayat veriyor.

32) Hoplayanlar (Hoppers)

Tam Boyutta Gör Efsanevi animasyon stüdyosu Pixar'ın yeni filmi Hoppers, 2026'da vizyona girecek başlıca animasyon filmlerinden biri olacak.

Tür : Animasyon, Macera, Komedi

: Animasyon, Macera, Komedi Yönetmen : Daniel Chong

: Daniel Chong Çıkış Tarihi: 6 Mart 2026

Hoppers, bir grup bilim insanının bilinçlerini mekanik bedenlere aktarmayı başardığı bir dünyada geçiyor. Hayvanlar alemine büyük ilgi duyan genç Mabel Tanaka, bu teknolojiyi kullanarak kendi bilincini robot bir kunduza aktarıyor. Mabel, bu robot bedeniyle hayvanlar alemini yakından keşfetme şansı yakalerken, onların doğal habitatını bozmak üzere olan bir inşaat şirketine de savaş açıyor.

33) The Legend of Aang: The Last Airbender

Tam Boyutta Gör 2026'da izleyicilerle buluşacak bir diğer dikkat çekici animasyon filmi de The Legend of Aang: The Last Airbender olacak.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen : Lauren Montgomery & William Mata

: Lauren Montgomery & William Mata Çıkış Tarihi: 2026 / Paramount+

Avatar: The Last Airbender dizisinde çizer ve yönetmen olarak çalışan Lauren Montgomery'nin William Mata ile birlikte yönettiği The Legend of Aang: The Last Airbender, orijinal dizinin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Film; artık çocuk değil genç yetişkin olan Aang ve arkadaşlarının hikâyesini anlatacak. İlk başta bir sinema filmi olarak tasarlanan The Legend of Aang, onun yerine doğrudan Paramount+ platformuna gelecek.

34) Gelin! (The Bride)

Tam Boyutta Gör Jessie Buckley ve Christian Bale'ın başrollerini paylaştığı The Bride, normalde oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Maggie Gyllenhaal'un imzasını taşıyor. Müzikal türünden de beslenen film, Frankenstein ve gelininin hikâyesine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Tür : Müzikal, Drama

: Müzikal, Drama Yönetmen : Maggie Gyllenhaal

: Maggie Gyllenhaal Oyuncular : Jessie Buckley, Christian Bale, Annette Bening, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard

: Jessie Buckley, Christian Bale, Annette Bening, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard Çıkış Tarihi: 6 Mart 2026

Film, bu klasik hikâyeyi 1930'lar Chicago'suna taşıyor. Frankenstein'ın canavarı, Dr. Ephronius'tan kendisine bir eş yapmasını istiyor. Cinayet kurbanı bir kadının diriltilmesiyle yaratılan bu gelin, hem büyük bir aşkın hem de korkunun öznesi oluyor.

35) Jumanji 3

Tam Boyutta Gör Jumanji serisinin önümüzdeki yıl çıkacak üçüncü filminde Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Karen Gillan'dan oluşan ana dörtlü geri dönüyor.

Tür : Aksiyon, Macera, Komedi

: Aksiyon, Macera, Komedi Yönetmen : Jack Kasdan

: Jack Kasdan Oyuncular : Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Danny DeVito

: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Danny DeVito Çıkış Tarihi: 11 Aralık 2026

2017 yılında başlayan yeni Jumanji serisi, hikâyenin merkezindeki oyunu bir video oyunuyla değiştirerek oldukça zekice bir hamle yaptı. Çünkü bu konsept, serinin dört ana yıldızını değiştirmeden yepyeni hikâyeler anlatmayı mümkün hâle getirdi. Oyunu oynayan karakterler değişse de oyun dünyasında kontrol ettikleri avatarlar aynı kalıyor; bu da serinin yıldızlarının yepyeni kişiliklere bürünmesine olanak sağlıyor. Bu yüzden yeni filmde de bu oyuncuları farklı karakterlerle izleyeceğiz.

36) The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

Tam Boyutta Gör Aynı adlı kitap serisinden uyarlanan Açlık Oyunları (The Hunger Games), hikâyenin geçmişine odaklanan prequel filmleriyle beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. Serinin 2026'da çıkacak yeni filmi, orijinal seride Woody Harrelson'ın canlandırdığı Haymitch Abernathy'nin gençken katıldığı 50. Açlık Oyunları'na odaklanıyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Macera, Aksiyon

: Bilim-Kurgu, Macera, Aksiyon Yönetmen : Francis Lawrence

: Francis Lawrence Oyuncular : Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons

: Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons Çıkış Tarihi: 20 Kasım 2026

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, orijinal seride anlatılan olayların 24 yıl öncesinde geçiyor. Açlık Oyunları'nda yarışması için seçilen genç Haymitch Abernathy, kendisini ölümcül bir oyunun ortasında buluyor. Filmde sadece Haymitch'in değil, orijinal seriden tanıdığımız pek çok karakterin genç hâlleri yer alacak.

37) Rogue Trooper

Tam Boyutta Gör Moon ve Warcraft gibi filmlerle tanınan Duncan Jones'un yönettiği animasyon bilim kurgu filmi Rogue Trooper'ın tamamı Unreal Engine 5 ile yapıldı.

Tür : Animasyon, Bilim-Kurgu

: Animasyon, Bilim-Kurgu Yönetmen : Duncan Jones

: Duncan Jones Oyuncular : Aneurin Barnard, Hayley Atwell, Jack Lowden, Jemaine Clement, Asa Butterfield, Sean Bean

: Aneurin Barnard, Hayley Atwell, Jack Lowden, Jemaine Clement, Asa Butterfield, Sean Bean Çıkış Tarihi: 2026

Aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan Rogue Trooper, insanüstü yeteneklere sahip bir süper askere odaklanıyor. Çorak bir gezegene düzenlenen tehlikeli bir görevde hayatta kalan tek kişi olan bu asker, intikam peşinde zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculukta ona, ölen silah arkadaşlarının karakterlerini taşıyan bilinç sahibi eşyalar eşlik ediyor. Bu sinopsisten de anlayacağınız üzere Rogue Trooper çılgınca bir hikâyeye sahip. Şu ana kadar paylaşılan görseller, animasyon stilinin de bu tonu yansıtacağını gösteriyor.

38) Süper Mario Galaksi Filmi (The Super Mario Galaxy Movie)

Tam Boyutta Gör 2023 yılında çıkan ve gişede büyük başarı yakalayan Super Mario Bros. Movie'nin devam filmi önümüzdeki yıl çıkacak bir diğer animasyon filmi olacak.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen : Aaron Horvath & Michael Jelenic

: Aaron Horvath & Michael Jelenic Çıkış Tarihi: 3 Nisan 2026

The Super Mario Galaxy Movie'da Mario ekibi Dünya sınırlarının dışına çıkacak. Filmin üç karakterini yine Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Prenses) ve Charlie Day (Luigi) seslendirecek. Seslendirme kadrosunda onlara Jack Black, Keegan-Michael Key ve Michael Richardson eşlik edecek.

39) Moana

Tam Boyutta Gör 2016 yapımı animasyon filmi Moana'nın live-action versiyonu önümüzdeki yıl vizyona girecek. Bu live-action versiyon için yayınlanan ilk fragmanın izlenme rekorları kırması, filmin gişede oldukça iddialı olacağını gösteriyor.

Tür : Macera, Aile

: Macera, Aile Yönetmen : Thomas Kail

: Thomas Kail Oyuncular : Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, John Tui

: Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, John Tui Çıkış Tarihi: 10 Temmuz 2026

Aynı isimli sevilen animasyonun bu yeniden uyarlaması, genç Moana'nın Okyanus’un çağrısına kulak vermesini ve kötü şöhretli yarı tanrı Maui ile birlikte Motunui adasının resiflerinin ötesine yelken açmasını anlatıyor.

40) Mumya (The Resurrected)

Tam Boyutta Gör İlk başta Mumya serisinin yeni filmi olarak duyurulan, ancak daha sonra ismi The Resurrected olarak değiştirilen bu yapım, 2026'nın merak uyandıran korku filmleri arasında yer alıyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Lee Cronin

: Lee Cronin Oyuncular : Jack Reynor, Laia Costa, Verónica Falcón, May Calamawy

: Jack Reynor, Laia Costa, Verónica Falcón, May Calamawy Çıkış Tarihi: 17 Nisan 2026

Filmin sızdırılan konusu şöyle: "Sekiz yıl önce kaybolan kızı esrarengiz şekilde geri dönen bir baba, kızının kadim bir Mısır mumyasının ruhunu taşıdığını fark eder. Bu şeytani ruh diğer çocuklarına da etki etmeye başlayınca, babanın ölümcül bir ritüel gerçekleştirmesi gerekiyor; bu onu bir canavara dönüştürecek olsa da."

