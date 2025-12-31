Ocean's Eleven ekibi yeniden bir araya geliyor; Yeni filmde dönecek isimler belli oldu

Ocean's 14'te George Clooney ve Brad Pitt'in eski fimlerdeki rolleriyle geri döneceği bir süredir biliniyordu. Paylaşılan son bilgilerle birlikte Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia ve Don Cheadle'ın geri döneceği de kesinleşmiş oldu.
Ocean's 14'ün Çekimlerine Ekim Ayında Başlanacak
Bu isimlerin döneceğini doğrulayan George Clooney, yeni Ocean's filmini 1979 yapımı Going In Style'a benzetti. Aynı o film gibi Ocean's 14 de artık daha yaşlı olan ekibin, yaşlandıkları gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldığı bir soygun hikâyesi anlatacak.
Clooney, Ocean's 14'ün çekimlerine Ekim ayında başlayacaklarını söylüyor. Ne var ki yönetmenin kim olacağı hâlâ netlik kazanmış değil. İlk üç filmi yöneten Steven Soderbergh, bu filmi yönetmeye pek hevesli görünmüyor. Diğer yandan proje ilk ortaya çıktığı dönemde adı geçen Edward Berger ise Soderbergh'e ait bir seriyi devralmak istemediği için görüşmelerden çekildiğini açıkladı. En son David Leitch'in (Bullet Train, The Fall Guy) adı bu projeyle anılıyordu ama henüz o da kesinleşmiş değil. Sonuç olarak, yönetmen koltuğunda kimin oturacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
Diğer yandan önümüzdeki yıl ayrı bir Ocean's filmi daha çekilecek. Hikâyeyi geçmişe taşıyan bir prequel olacak bu yan filmin başrollerinde Margot Robbie ve Bradley Cooper yer alacak. 60'larda geçecek filmde Robbie ve Cooper, Danny Ocean'ın (George Clooney'nin karakteri) ebeveynlerini canlandıracak.