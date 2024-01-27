Bernard Arnault, Elon Musk'u geçerek dünyanın en zengin insanı oldu!

Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) şirketler grubunun başkanı Fransız Bernard Arnault, Amerikalı girişimci Elon Musk'ı geçerek dünyanın en zengin insanı oldu.

Forbes dergisine göre, Bernard Arnault'nun serveti 21.6 milyar dolar artarak, 205.8 milyar dolara yükseldi. Elon Musk, şirketleri Tesla ve SpaceX ile 204,2 milyar dolarlık net servete ulaşarak ikinci sıraya düştü.

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Onları Amazon'un kurucusu Jeff Bezos (179.9 milyar dolar), Oracle şirketinin yaratıcılarından Larry Ellison (142.6 milyar dolar) ve Amerikan sosyal medya şirketi Meta'nın Başkanı Mark Zuckerberg (138.8 milyar dolar) takip ediyor.

LVMH, Louıs Vuitton, Sephora, Tiffany & Co. ve Christian Dior gibi 75 lüks markayı kontrol eden dünyanın en büyük lüks tüketim malları üreticisi şirket konumunda. Şirket, 2022 yılında 79 milyar euro ciro ve 14 milyar euro net kâr elde etti.

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Bernard Arnault, Elon Musk'u geçerek dünyanın en zengini oldu!