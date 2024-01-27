Bernard Arnault, Elon Musk'u geçerek dünyanın en zengin insanı oldu!

Forbes dergisine göre, Bernard Arnault'nun serveti 21.6 milyar dolar artarak, 205.8 milyar dolara yükseldi. Elon Musk, şirketleri Tesla ve SpaceX ile 204,2 milyar dolarlık net servete ulaşarak ikinci sıraya düştü.
Onları Amazon'un kurucusu Jeff Bezos (179.9 milyar dolar), Oracle şirketinin yaratıcılarından Larry Ellison (142.6 milyar dolar) ve Amerikan sosyal medya şirketi Meta'nın Başkanı Mark Zuckerberg (138.8 milyar dolar) takip ediyor.
LVMH, Louıs Vuitton, Sephora, Tiffany & Co. ve Christian Dior gibi 75 lüks markayı kontrol eden dünyanın en büyük lüks tüketim malları üreticisi şirket konumunda. Şirket, 2022 yılında 79 milyar euro ciro ve 14 milyar euro net kâr elde etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.