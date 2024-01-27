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    Elon Musk yeni girişimi xAI için 6 milyar dolar fon hedefliyor

    ChatGPT gibi zorlu rakiplere karşı daha iyi mücadele edebilmek adına xAI girişimi için yatırımcı arayan Elon Musk, toplamda 6 milyar dolara ulaşan bir fon toplayabilir.
    xAI Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yaz aylarında faaliyetlerine başlayan ve kısa sürede ilk yapay zekâ robotu Grok’u kullanıma sunan Elon Musk’ın girişimi xAI, değerine değer katıyor. Elon Musk yakın zamanda dev bir fonlama turuna çıkacak.

    xAI girişimine 6 milyar dolar

    Yeni girişimi için ilk etapta 1 milyar dolarlık bir fon hedefleyen Elon Musk, yapay zekâ teknolojilerine olan ilginin patlama yapması ile hedefini yükseltti. ChatGPT gibi rakiplere karşı daha iyi mücadele edebilmek için Elon Musk toplamda 6 milyar dolarlık bir fon hedefliyor.

    Grok aracının zaman içerisinde elde edeceği başarılar ve hitap edeceği Premium abone kitlesi bu noktada yatırımcılar için de cezbedici olacak. Hong Kong ve Orta Doğu fonlarının yatırım turuna ilgi göstermesi bekleniyor. 6 milyar dolarlık yatırım ile birlikte xAI girişiminin değerinin 20 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 4 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 6 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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