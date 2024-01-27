Elon Musk yeni girişimi xAI için 6 milyar dolar fon hedefliyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yaz aylarında faaliyetlerine başlayan ve kısa sürede ilk yapay zekâ robotu Grok’u kullanıma sunan Elon Musk’ın girişimi xAI, değerine değer katıyor. Elon Musk yakın zamanda dev bir fonlama turuna çıkacak.

xAI girişimine 6 milyar dolar

Yeni girişimi için ilk etapta 1 milyar dolarlık bir fon hedefleyen Elon Musk, yapay zekâ teknolojilerine olan ilginin patlama yapması ile hedefini yükseltti. ChatGPT gibi rakiplere karşı daha iyi mücadele edebilmek için Elon Musk toplamda 6 milyar dolarlık bir fon hedefliyor.

Elon Musk, yapay zeka şirketi için 1 milyar dolar hedefliyor 1 ay önce eklendi

Grok aracının zaman içerisinde elde edeceği başarılar ve hitap edeceği Premium abone kitlesi bu noktada yatırımcılar için de cezbedici olacak. Hong Kong ve Orta Doğu fonlarının yatırım turuna ilgi göstermesi bekleniyor. 6 milyar dolarlık yatırım ile birlikte xAI girişiminin değerinin 20 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

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xAI girişimi değerini katlayarak arttırıyor