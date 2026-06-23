Bilim kurgu filmi Klara and the Sun'ın ilk fragmanı yayınlandı

Klara and the Sun'ın başrolünde, Wednesday dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Jenna Ortega bulunuyor. Ortega filmde bir android'e hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Amy Adams, Mia Tharia, Steve Buscemi, Natasha Lyonne gibi isimler eşlik ediyor.
Klara and the Sun, Nobel Ödüllü Yazarın Romanından Uyarlandı
Nobel ödüllü yazar Kazuo Ishiguro'nun aynı adlı romanından uyarlanan Klara and the Sun (Klara ile Güneş), yalnız çocuklara arkadaşlık etmek için tasarlanmış bir "yapay arkadaş" olan Klara'nın hikâyesini anlatıyor. Yeni bir aile tarafından alınan Klara, bu yeni evinde, sağlık sorunları yaşayan genç bir kız olan Josie'nin en yakın dostu hâline geliyor. İnsan davranışlarını büyük bir merakla gözlemleyen Klara, Josie'nin hastalığını anlamaya ve ona yardım etmenin bir yolunu bulmaya çalışırken sevgi, fedakârlık, aile bağları ve insan olmanın ne anlama geldiği gibi derin sorularla yüzleşir.
Filme kaynaklık eden roman, Klara'nın benzersiz bakış açısından yapay zekâ ile insanlık arasındaki ilişkiyi duygusal ve düşündürücü bir şekilde ele alıyor.
Klara and the Sun'ın Türkiye vizyon tarihi henüz belirlenmiş değil. Ancak film ABD'de 23 Ekim'de çıkacağı için buralarda da benzer bir tarihte görmeyi bekleyebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel