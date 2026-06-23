Bilim kurgu filmi Klara and the Sun'ın ilk fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Jojo Rabbit, What We Do in the Shadows, Thor: Ragnarok gibi filmlerin yönetmeni olarak tanınan Taika Waititi, bu yıl yeni bir bilim-kurgu filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Yönetmenin daha önce birkaç kez ertelendiği için epey gecikmeli gelen yeni filmi Klara and the Sun, nihayet 23 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak. Vizyon tarihi sonunda belli olan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Sony, dün ilk fragmanı paylaştı.

Klara and the Sun'ın başrolünde, Wednesday dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Jenna Ortega bulunuyor. Ortega filmde bir android'e hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Amy Adams, Mia Tharia, Steve Buscemi, Natasha Lyonne gibi isimler eşlik ediyor.

Klara and the Sun, Nobel Ödüllü Yazarın Romanından Uyarlandı

Nobel ödüllü yazar Kazuo Ishiguro'nun aynı adlı romanından uyarlanan Klara and the Sun (Klara ile Güneş), yalnız çocuklara arkadaşlık etmek için tasarlanmış bir "yapay arkadaş" olan Klara'nın hikâyesini anlatıyor. Yeni bir aile tarafından alınan Klara, bu yeni evinde, sağlık sorunları yaşayan genç bir kız olan Josie'nin en yakın dostu hâline geliyor. İnsan davranışlarını büyük bir merakla gözlemleyen Klara, Josie'nin hastalığını anlamaya ve ona yardım etmenin bir yolunu bulmaya çalışırken sevgi, fedakârlık, aile bağları ve insan olmanın ne anlama geldiği gibi derin sorularla yüzleşir.

Filme kaynaklık eden roman, Klara'nın benzersiz bakış açısından yapay zekâ ile insanlık arasındaki ilişkiyi duygusal ve düşündürücü bir şekilde ele alıyor.

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Klara and the Sun'ın Türkiye vizyon tarihi henüz belirlenmiş değil. Ancak film ABD'de 23 Ekim'de çıkacağı için buralarda da benzer bir tarihte görmeyi bekleyebiliriz.

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Bilim kurgu filmi Klara and the Sun'ın fragmanı yayınlandı

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