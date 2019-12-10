Düşük miktardaki alkol tüketimi kanser riskini artırıyor

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Japonya'da yapılan yeni araştırmaya göre, az miktarda tüketilen alkolün bile kanser riskini artırdığı belirtiliyor.

Bazı çalışmalar dozunda alkol tüketiminin bazı tür kanserlerin riskini azalttığını gösterse de bu tüketimin aslında tüm kanser türlerinin riskini artırdığı belirtiliyor.

Araştırmacılar; Japonya genelindeki 33 hastanenin 2005 ila 2016 yılları arasındaki verilerini inceledi. Veriler 63.232 kanser hastasından alındı ve bu hastaların karşılaştırılması için cinsiyet, yaş, hastaneye yatış tarihi gibi konular göz önünde bulundurularak 63.232 kişiden oluşan kontrol grubu oluşturuldu.

Araştırmaya katılan bütün katılımcılar ortalama olarak günlük tükettiği alkol miktarlarını ve alkol tüketim sürelerini bildirdi.

Kanser riski hiç alkol kullanmayan bireylerde en az

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Bütün kanser türleri riskinin; hiç alkol almayan bireylerde en az olduğu bununla birlikte alkol tüketimi ile kanser riski arasında neredeyse lineer bir ilişkinin olduğu tespit edildi. 10 yıllık alkol noktasına ( Örnek olarak 10 yıl boyunca her gün bir standart birim içki tüketmek veya 5 yıl boyunca her gün 2 standart birim içki tüketmek ) ulaşan bireylerin tüm kanser risklerinde %5'lik bir artış görüldüğü tespit edildi.

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Araştırmacılar; Japon halkının alkol ile ilişkili kanser riskleri konusunda eğitim alması gerektiğini düşünüyor.

Yeni araştırma American Cancer Society dergisinin hakem denetiminden geçmiş olan versiyonu olan Cancer dergisinde yayımlandı.

https://medicalxpress.com/news/2019-12-alcohol-consumption-linked-higher-cancer.html