Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Düşük miktardaki alkol tüketimi kanser riskini artırıyor

    Bütün kanser türleri riskinin; hiç alkol almayan bireylerde en az olduğu bununla birlikte alkol tüketimi ile kanser riski arasında neredeyse lineer bir ilişkinin olduğu tespit edildi.
    2 gün
    7,5b
    1
    88
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Düşük miktardaki alkol tüketimi kanser riskini artırıyor
    Tam Boyutta Gör

    Japonya'da yapılan yeni araştırmaya göre, az miktarda tüketilen alkolün bile kanser riskini artırdığı belirtiliyor.

    Bazı çalışmalar dozunda alkol tüketiminin bazı tür kanserlerin riskini azalttığını gösterse de bu tüketimin aslında tüm kanser türlerinin riskini artırdığı belirtiliyor. 

    Araştırmacılar; Japonya genelindeki 33 hastanenin 2005 ila 2016 yılları arasındaki verilerini inceledi. Veriler 63.232 kanser hastasından alındı ve bu hastaların karşılaştırılması için cinsiyet, yaş, hastaneye yatış tarihi gibi konular göz önünde bulundurularak 63.232 kişiden oluşan kontrol grubu oluşturuldu.

    Araştırmaya katılan bütün katılımcılar ortalama olarak günlük tükettiği alkol miktarlarını ve alkol tüketim sürelerini bildirdi.

    Kanser riski hiç alkol kullanmayan bireylerde en az

    Düşük miktardaki alkol tüketimi kanser riskini artırıyor
    Tam Boyutta Gör

    Bütün kanser türleri riskinin; hiç alkol almayan bireylerde en az olduğu bununla birlikte alkol tüketimi ile kanser riski arasında neredeyse lineer bir ilişkinin olduğu tespit edildi. 10 yıllık alkol noktasına ( Örnek olarak 10 yıl boyunca her gün bir standart birim içki tüketmek veya 5 yıl boyunca her gün 2 standart birim içki tüketmek ) ulaşan bireylerin tüm kanser risklerinde %5'lik bir artış görüldüğü tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Domuz ve maymun karışımı canlılar üretildi"

    Araştırmacılar; Japon halkının alkol ile ilişkili kanser riskleri konusunda eğitim alması gerektiğini düşünüyor.

    Yeni araştırma American Cancer Society dergisinin hakem denetiminden geçmiş olan versiyonu olan Cancer dergisinde yayımlandı.



    https://medicalxpress.com/news/2019-12-alcohol-consumption-linked-higher-cancer.html Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    qoqoCAN 2 gün en beğenilen
    çok mu içelim o zaman ?
    2 Yanıt Yanıtla +78
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    groll 2 gün Erkansins
    Yırtık dondan çıkmaya yer arıyorsunuz hemen.O zaman çikolata,şeker ,hamur işleri,kola,fast food,sigara,nargile her b.k yasaklansın hepsi sağlığa zararlı geri kafalı kardeş.
    Yırtık dondan çıkmaya yer arıyorsunuz hemen.O zaman çikolata,şeker ,hamur işleri,kola,fast food,sigara,nargile her b.k yasaklansın hepsi sağlığa zararlı geri ka...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +44
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    bkadem 2 gün
    Yine tartışmalı bir konu açıp hit toplamaya çalışılmış.
    Yanıtla +34
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Seraphim_ 11 sa. yeni yorumcu
    neyse bu taraftan kurtarıyoruz biraz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    macsimust 12 sa.
    Bu ülkeden yaşamaktan çok kanser sebebi göremiyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 12 sa.
    Hahaha.. bu kadar haram yiyen , hırsızlık yapan , çoluğun çocuğun ırzına göz dikenin içinde bizim içtiğimiz HARAM oldu ha? bak işine çakal
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 12 sa.
    kesinlikle katılıyorum ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 14 sa.
    Allah Kuranda içki kesin halde yasaklamış Müslüman damlasını bile ağzına koymaz
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MeMETH_ 14 sa.
    Bu ülkeye ayık kafa ile katlanıp önce sinir ve ruh hastası sonra kalp ve kanser hastası olacağıma,

    Düşük miktarda alkol tüketimi ile sinir ve ruh sağlığımı, adli dengemi koruyarak sadece kanser hastası olmak daha makbul geldi. Üstelik spor ve sağlıklı beslenme ile o riski mümkün mertebe egale ederek hem fiziksel hemde ruhsal olarak gayet sağlıklı yaşayabilirim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    RASYONALIST 14 sa.
    viskiyi bıraktım bunu bir tekila ile kutladım xd
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    fakasupi 15 sa.
    Arkadaşlar bu tür haberler özellikle şu nedenden dolayı yayınlanıyor zannımca. Habere bolca tık almak Üyeyi üyeye kırdırmak :/
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Killanici_Adi 15 sa.
    kasapdan hallediyorum ben kol istiyorum kasaptan alkol sana diyor

    demirdöküm tava var onda bi pişiriyorum yerken mest ediyor beni kafasıda güzel oluyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Eeltorm 15 sa.
    DH'de din, siyaset muhabbeti, polemiği yapmak yasak değil mi kardeşim bu DH forum kuralı değil mi banlayın lütfen şu din muhabbeti yapanların hepsini.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    faniseyler 15 sa. Eeltorm
    Burda her türlü Allah, Peygamber ve Din düşmanı konuşacak salyalarını akıtacak onları hoşgörcez ama onlara hakaret bile etmeden Dinini savunanlara ban öylemi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TITAN +155 ProfXavier +142 Fiat S.p.A. +133 keremec +125 cengizhan72 +112 TIME +112 Ceqa +108 Jon_Kar +106 haQQo +104 kucukyenici +103
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    7535 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    astronomi ve uzay bilimleri, bilim ve
    62 etiket daha bilim haberleri bilim insanı bilim insanları bilim kurg bilim kurgu apple sağlık dijital sağlık dünya sağlık örgütü dünyanın en sağlıklı şehirleri mobil sağlık sağlık sağlık bakan sağlık bakanı sağlık bakanlığı sağlık haberleri sağlık hizmetleri sağlık izleme sağlık kayıtları akciğer kanseri baş ve boyun kanseri beyin kanseri cilt kanseri çocuklarda beyin kanseri riski ekciğer kanseri göğüs kanseri kanser kanser aşısı kanser dokusunun tespiti kanser ilacı kanser tedavisi kanser teşhisi kanserin evrimi kanserin evrimi nasıl işliyor kanserle mücadele karaciğer kanseri kolorektal kanser meme kanseri mesane kanseri over kanseri prostat kanseri radyasyon kanser ilişkisi serviks kanseri sigara kanser ilişkisi ulusal kanser enstitüsü dergisi yapay zeka ile kanser teşhisi yumurtalık kanseri alkol alkol bazlı el dezenfentanı alkol seviyesi ölçme alkol tüketiminin zararları alkol ve tütün yasağı alkolizm alkoller mikropları nasıl öldürür alkollü içecek bakterilerin alkol direnci etil alkol izopropil alkol Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Tuğrul Güven Erturun Popüler MPopüler
    Facebook Sayfası258,7b
    Twitter Profili77,9b
    YouTube Kanalı261b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Microsoft, Windows 7'deki virüs yazılımı Security Essentials'ı artık güncellemeyecek 1 gün Birden fazla telefonu Samsung televizyonunuza yansıtabileceksiniz 1 gün Samsung, Galaxy S11 serisini 18 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor 2 gün Apple'ın iPhone 11 üretimini yüzde 25 azaltacağı iddia ediliyor 2 gün Netflix, The Irishman'in izlenme rakamlarını açıkladı 2 gün 2019'da 10 milyar dolar gişe hasılatı yapan Disney, sinema tarihine geçti 2 gün Gmail'de e-postalar artık ek olarak gönderilebilecek 2 gün Mac Pro ve Apple Pro Display XDR Türkiye fiyatı belli oldu! 2 gün Amazon'un sahip olduğu Ring ilk akıllı ampulünü geliştiriyor 2 gün Nokia 7.1 için Android 10 güncellemesi başladı 2 gün iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar 2 gün Monster'da Bu Hafta - Need for Speed Heat 2 gün Resident Evil 3 Remake, 3 Nisan 2020’de PS 4, Xbox One ve PC’ye geliyor 2 gün Yeni BMW 4 Serisi Coupe'nin kamuflajlı fotoğrafları devasa böbrek ızgarayı doğruluyor 2 gün 10 çekirdekli Intel Core i9 işlemcisinin çıkış tarihi sızdı 2 gün Kaz simülasyonu PS4 ve Xbox One’a geliyor 2 gün RX 5600’ün bellek kapasitesi EEC listesinde ortaya çıktı 2 gün Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı 2 gün Redmi markası ilk yönlendiricisini duyurdu 2 gün ABD, Türkiye’ye sattığı F-35’leri geri satın alacak 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Düşük miktardaki alkol tüketimi kanser riskini artırıyor Sonraki Wunderlist kapanıyor 2 gün Volkswagen'den Tesla'ya mesaj: "Gelecek yıl rekabet çok daha güçlü olacak" 2 gün Oppo zengin gerçeklik gözlüklerini duyurdu 2 gün Teknofest ilk kez İstanbul dışında düzenlenecek 2 gün Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi ile tanışın 2 gün Küresel silah satışlarında Türk şirketler ilk 100'de 2 gün En ucuz 5G telefonu Redmi K30 tanıtıldı 2 gün Ozon tabakasındaki iyileşme, iklim değişikliğini de yavaşlatıyor 2 gün RedmiBook 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün Ghostbusters: Afterlife fragmanı yayınlandı 2 gün Apple 28 yıl aradan sonra CES 2020 fuarında 3 gün İklim değişikliği, okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor 3 gün Yapay zekâ duvarın gerisini de görebilecek 3 gün Dünya'da üretilen Passat'ların yüzde 30'unu Türkiye alıyor 3 gün Microsoft Math Solver, yapay zekâ ile matematik problemleri çözüyor 3 gün Çin’den ABD’ye karşılık geldi: Yabancı bilgisayar ve yazılım kullanımı yasaklanıyor 3 gün Altın Küre Ödülleri'ne Netflix damga vurdu: İşte açıklanan adaylar 3 gün Intel i3 işlemcisinin Ryzen 5 3600’den iyi olduğunu iddia etti 3 gün Fortnite uygulaması Google Play mağazasına geliyor 3 gün TSMC’nin 3 nm sürecinde işler yolunda gidiyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Entelektüel insan ne tür müzik dinler ? Paylaşıyoruz
    DH Forum
    Nohut Vatandaşa: 6.5 TL, dışarıya: 2.3 TL!!
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim