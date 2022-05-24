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    Beyaz eşya satışlarındaki düşüş yüzde 20'yi aştı

    Türkiye'de beyaz eşya satışları, bu Nisan'da geçen seneye göre yüzde 22 oranında düştü. Üretimdeki sıkıntılar ve artan fiyatlar nedeniyle düşüş devam edecek gibi görünüyor.
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    Beyaz eşyadaki düşüş yüzde 20'yi aştı
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    Türkiye’de beyaz eşya satışlarındaki düşüş sürüyor. Döviz kurunun artması, çip krizi nedeniyle üretimdeki sıkıntılar, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hammadde sıkıntısı ve enflasyon nedeniyle düşen alım gücü gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle birlikte beyaz eşya satışlarında bu sene Nisan ayında, geçen seneye göre yüzde 22 düşüş yaşandı.

    Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (Türkbesd) verilerine göre Nisan 2022'de Türkiye'de 661 bin 671 adet beyaz eşya satıldı. Nisan 2021'de kıyasla iç satışlarda yüzde 22 düşüş gerçekleşti.

    İç satışlardaki düşüşe ek olarak Türkiye’deki beyaz eşya üretimi geçen senenin Nisan ayına kıyasla yüzde 7 geriledi ve 2,81 milyon adede indi. Nisan 2022'deki beyaz eşya ihracatı, Nisan 2021'e kıyasla yüzde 2 düşüşle 2,30 milyon adet oldu.

    Üretim sıkıntıları devam ediyor

    Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Can Dinçer, üretimi etkileyen faktörlerle ilgili olarak geçen ay bir açıklama yapmış ve şunları söylemişti:

    “Artan navlun maliyetleri, enerji ve petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı metal, çelik ve plastik fiyatlarının yüksek seyretmesine ve arzda sıkıntılara yol açıyor. Çip tedarikinde devam eden sorun, Rusya-Ukrayna krizi ve hammadde fiyatları nedeniyle zor bir yıl geçiriyoruz. Beyaz eşyanın en önemli girdisi olan yassı çelikteki vergiler sektörümüz açısından büyük endişe yaratıyor. Türkiye’de üretilen yassı çelik, kalite, miktar ve tedarik devamlılığı açısından sektörümüzün ihtiyacına yanıt veremiyor. Bu alanda korumacı politikaların, tedarik ve üretimde maliyet artışlarına neden olarak, enflasyonu da olumsuz etkileme riski bulunuyor”

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    AirSupport 2 gün önce

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    TheEndBeqins 2 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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