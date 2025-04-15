Xiaomi’nin yeni kliması, kişiye özel serinlik özelliğiyle dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör

Xiaomi, ev tipi klimalarda konfor anlayışını yeniden tanımlayan yeni modeli Mijia Air Conditioner Pro’yu tanıttı. Geçen yıl yukarı yönlü hava akışıyla dikkat çeken ilk versiyonun ardından gelen bu yeni model, artık bulunduğunuz yeri algılayarak serinliği ona göre yönlendiriyor. Üstelik yaklaşık 550 dolarlık fiyatıyla üst düzey özellikleri daha ulaşılabilir kılıyor.

Cihazın en dikkat çekici yeniliklerinden biri, çift milimetre dalga radarıyla kullanıcıyı anlık olarak takip edebilmesi. Böylece ortamda biri varsa hava akışını doğrudan ona yönlendirebiliyor; kimse yoksa enerji tasarrufu moduna geçiyor. Xiaomi, bu sistemin yılda ortalama 30 dolar kadar enerji tasarrufu sağlayabileceğini belirtiyor.

Dell’in yeni OLED monitörü yüksek görüntü kalitesi ve 3D ses dest 23 sa. önce eklendi

Teknik tarafta da oldukça iddialı bir ürün var karşımızda. -35°C ile 65°C arasında etkili çalışabilen Mijia Pro, çift silindirli inverter kompresör ve yüksek verimli çift sıra soğutma elemanlarıyla donatılmış. Enerji verimliliği açısından da Çin’deki en yüksek seviye olan “Süper Seviye 1” kategorisinde yer alıyor.

Akıllı ev sistemlerine de tam uyumlu olan cihaz, HyperOS Connect desteği sayesinde Mi Home uygulamasıyla entegre çalışıyor. Ayrıca sesli asistan desteği ve zamanla yeni özellikler eklenmesini sağlayan yazılım güncellemeleri de mevcut.

Temizlik ve hijyen tarafında ise 56°C’lik kendi kendini temizleme fonksiyonu, iç ve dış ünitelerde derin temizlik sağlıyor. Sessiz modda 18 desibel gibi oldukça düşük bir ses seviyesi sunan cihaz, aynı zamanda 830 metreküplük hava akışıyla güçlü bir performans sergiliyor. Kompakt yapısıyla da dar alanlara kolayca monte edilebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.