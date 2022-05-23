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    Otomobil fiyatlarında enflasyon kaynaklı %20 zam beklentisi

    Sıfır otomobil fiyatlarında maliyet ve kur kaynaklı artışlar devam ederken OYDER Başkanı Dr. Altuğ Erçiş, bu gidişatın süreceğini ve yıl sonuna kadar enflasyon kaynaklı %20 artış olacağını söyledi.
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    Otomobil fiyatlarında enflasyon kaynaklı %20 zam beklentisi
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    Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış durdurulamıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz mayıs ayında kur kaynaklı artışların yoğun olarak yaşandığına şahit olduk. Ancak görünen o ki otomobil fiyatlarındaki zamlar bununla sınırlı kalmayacak.

    Kur artışının dışında markaların sanayi ve lojistik maliyetlerdeki artışları da fiyatlara yansıttığını biliyoruz. Bu doğrultuda, OYDER Başkanı Dr. Altuğ Erçiş, Merkez Bankası'nın açıklamaları doğrultusunda yıl sonuna kadar sadece enflasyondan kaynaklı en az yüzde 20 zam beklendiğini belirtti.

    Erciş, yılbaşından bu yana yapılan zamların yaklaşık yüzde 20 olduğunu da sözlerine ekledi ancak fiyat karşılaştırması yaptığımızda şubat-mayıs aralığındaki zamların çoğu durumda yüzde 20'yi aştığını görmekteyiz. Özellikle ÖTV dilimi yükseldiğinde artışın liste fiyatına yansıması çok daha büyük oluyor. ÖTV dilimi demişken çoğu modelin yüzde 80'lik dilime çıktığını da belirtelim.

    Artan maliyetler ve kurdaki yükselişin etkisiyle fiyatlardaki yükseliş sürüyor. Örnek vermek gerekirse, Fiat Egea fiyatlarının mayıs ayında iki kez zamlandığına şahit olduk. Son zamla birlikte Egea'nın başlangıç fiyatı 300 bin TL'nin üzerine, en pahalı versiyonu ise 600 bin TL'nin üzerine çıktı. Aynı şekilde, Renault Clio'nun 313 bin TL olan başlangıç fiyatı da mayıs ayındaki artışla birlikte 327.900 TL seviyesine yükseldi.

    "Yedek parça fiyatları da yükselebilir"

    Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp da yedek parça fiyatlarına dikkat çekti. Akaryakıt, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış paralelinde sektördeki şirketlerin giderlerinde geçen yıla oranla yüzde 300’e yakın artış meydana geldiğini dile getiren Özalp, bu durumun hem karlılığı hem de yatırımları olumsuz etkilediğini belirtti. Özalp, “Maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle ilerleyen dönemde yedek parça fiyatları da artabilir” dedi.

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    AirSupport 1 gün önce

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    TheEndBeqins 1 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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