Beko’nun kurumsal logosu yenilendi: İşte yeni logo!



Yeni ürünlerde eski logo kullanılacak

Beko'nun ürünlerinde herhangi bir logo değişikliği olmayacak. Beko kurumsal markasında yeni logo kullanılacak. Beko kurumsalın yeni logosuna baktığımızda, logonun altındaki çizginin kaldırıldığını görüyoruz. Ayrıca turkuaz renk yerine lacivert renk kullanılıyor.

Arçelik’in adı değişti mi?

Arçelik markasının adında herhangi bir değişiklik olmadı. Sadece kurumal marka adında değişiklik yapıldı. Küresel operasyonlarda kurumsal marka adı olarak Arçelik A.Ş. yerine Beko ismi kullanılacak.

Arçelik'te isim değişikliği: Artık Arçelik A.Ş. değil Beko 2 gün önce eklendi

Konuyla ilgili olarak Arçelik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“70 yıla yakın geçmişiyle Türkiye’de müşterilerini pek çok ilkle tanıştıran ev teknolojileri şirketi Arçelik A.Ş, faaliyetlerine 57 ülkede 121 iştiraki, 22 markası ve 55 bin çalışanı ile devam etmektedir. Halka açık şirketin yasal adı Arçelik A.Ş.’dir. Türkiye’de bugüne kadar olduğu gibi yasal şirketimiz Arçelik A.Ş ve Türkiye iştirakımız Arçelik Pazarlama A.Ş. (Arçelik Türkiye) ile faaliyetlerimize devam edeceğiz. Türkiye’deki lider tüketici markamız Arçelik başta olmak üzere yerel değer yaratan tüm tüketici markalarımızla (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) Türkiye pazarında güçlü liderliğimizi ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz.

Küresel markamızı güçlendirmek amacıyla stratejik bir karar alarak küresel operasyonlarımızı Beko kurumsal markası altında topladık. Bu dönüşümle globalde farklı isimlerle kurulmuş olan iştiraklerin isimlerinin Beko olarak dönüşmesi hedeflenmektedir. Dönüşüm sadece kurumsal markayı, yani şirket markasını kapsamaktadır, dünya genelinde sahip olduğumuz 22 tüketici markamız bu dönüşümden etkilenmeyecektir."

57 ülkede faaliyet gösteriyor

Beko (Eski adıyla Arçelik A.Ş), dünya çapında 57 ülkedeki iştirakleri aracılığıyla 55 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor. 13 ülkede (Türkiye, İngiltere, İtalya, Romanya, Slovakya, Polonya, Güney Afrika, Rusya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Tayland ve Çin), 45 üretim tesisi bulunuyor.

Beko; sahibi olduğu veya limitli marka kullanım hakkı olduğu 22 ürün markası ile global olarak faaliyet göstermektedir. Bu şirketler: Arçelik, Beko, Whirlpool, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi, Voltas Beko, Singer, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis ve Polar.

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