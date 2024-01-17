Beynin haritasını çıkarmak için saç telinden 5 kat daha ince kablosuz sensör geliştirdi

Yenilikçi sensör üretim yaklaşımı
Yalnızca 15 mikron kalınlığındaki (insan saçının yaklaşık 1/5'i kalınlığında) problar şu anda 128 kanala kadar kayıt yapabiliyor. Günümüzün yalnızca 8 ila 16 kanallı klinik problarıyla karşılaştırıldığında önemli bir sıçrama. Araştırmacılar, prob başına binlerce kanala ulaşmayı hedefliyor. Bu ilerleme, doktorlara beyin sinyallerini daha iyi bir çözünürlükte yakalama, analiz etme ve anlama yeteneğini kazandıracak.
Bu teknolojinin sonuçları epilepsinin ötesine geçerek Parkinson hastalığı, hareket bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, obezite, tedaviye dirençli depresyon, yüksek etkili kronik ağrı ve diğer çeşitli hastalıklara yönelik uygulamalara uzanabilir. UC San Diego Mikro-stereo-elektro-ensefalografisi (μSEEG), tedaviye dirençli epilepsi hastalarının 30 güne kadar kablosuz olarak izlenmesine olanak tanıyor. Profesör Dayeh, kortikal ve derin beyin yapılarını sürekli olarak izlerken, hastaların hastane ortamında ve evde serbestçe hareket etmesine olanak tanıyan kablosuz bir sistem hayal ediyor.
Kablosuz beyin izleme sistemi ufukta
Araştırmacılar, beynin derinliklerine ve yüzeyine yerleştirilmiş sensörlere sahip bir beyin izleme sistemi vizyonu üzerinde aktif olarak çalışıyorlar. Bir kutuda bulunan küçük bir bilgisayar sistemi ile kablosuz olarak iletişim kuran bu sistem, beyin sinyallerinin 30 güne kadar kaydedilmesi için kablosuz güç ve hesaplama altyapısı sağlayabilecek. Dr. Dayeh şunları söylüyor: "Nihai hedef, sistemi ve gerekli teknolojileri 2026 yılına kadar geliştirerek, hastalara özgürce hareket etmelerine olanak tanıyan bir kablosuz sistem sunmak."
Çalışmada, tümör çıkarma ameliyatları sırasında iki hastada sistemin başarılı bir şekilde çalıştığı belirtiliyor. Sıçanlar, domuzlar ve insan dışı primatlar da dahil olmak üzere çeşitli hayvan modellerinden elde edilen veriler sistemin çok yönlülüğünü ortaya koyuyor. 10 cm uzunluğa kadar olan sondalar, derin beyin yapılarından kayıt yapılmasına olanak tanıyarak, makroskobik ve tek nöron seviyelerinde beyin dinamikleri hakkında önemli bilgiler sağladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.