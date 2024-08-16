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    Yeni bir beyin çipi ALS hastasının yeniden konuşmasını sağladı

    Teknoloji ve hayata dair harika bir gelişme sayesinde konuşma yetisini kaybetmiş bir adam, yeni bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) kullanarak düşüncelerini kendi sesiyle yüksek sesle iletmeye başladı.
    Yeni bir beyin çipi ALS hastasının yeniden konuşmasını sağladı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji, insanın dünyayı anlama, şekillendirme ve dönüştürme arzusunun somutlaşmış halidir. Teknoloji, doğanın ham güçlerini insanın hizmetine sunarken, aynı zamanda insanın kendi sınırlarını yeniden tanımlamasını sağlar. Bu bağlamda bilim insanlarının yıllardır üzerinde çalıştığı beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) veya kısaca beyin çipleri bu tanıma belki de en doğru şekilde uyan cihazlar. Ve şimdi, konuşma yetisini kaybetmiş bir adam, yeni bir beyin çipi kullanarak düşüncelerini kendi sesiyle iletmeye başladı. Bu başarı, gelecekte çok daha büyük potansiyellerin olduğuna işaret ediyor.

    İleri ALS hastası yeniden konuşmaya başladı

    UC Davis Health'te Blackrock Neurotech ile birlikte geliştirilen yeni bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI), beyin sinyallerini yüzde 97'ye varan doğrulukla konuşmaya çevirebiliyor ve bu da onu türünün en doğru sistemi yapıyor. Araştırmacılar, amiyotrofik lateral skleroz (ALS) nedeniyle ciddi konuşma bozukluğu olan bir hastanın beynine sensörler yerleştirdi. Sistem aktive edildikten sadece dakikalar sonra ise hasta, istediği konuşmayı yapabilmeye başladı.

    Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinen ALS, vücuttaki hareketi kontrol eden sinir hücrelerini etkiliyor. Hastalık, kişinin ayakta durma, yürüme ve ellerini kullanma yeteneğini kademeli olarak kaybetmesine yol açıyor. Zamanla ise hastalar konuşmak için kullandıkları kasları da kaybetmeye başlıyor.

    Yeni teknoloji, felç veya ALS gibi nörolojik rahatsızlıklar nedeniyle konuşamayan kişiler için iletişimi yeniden sağlamalarını mümkün kılıyor. Cihaz, kullanıcı konuşmaya çalıştığında beyin sinyallerini yorumlayabiliyor ve bunları bilgisayar tarafından yüksek sesle 'konuşulan' metne dönüştürebiliyor.

    UC Davis beyin cerrahı David Brandman yaptığı açıklamada “BCI teknolojimiz felçli bir adamın arkadaşları, aileleri ve bakıcılarıyla iletişim kurmasına yardımcı oldu. Makalemiz şimdiye kadar bildirilen en doğru konuşma nöroprotezini (cihazını) ortaya koydu.” dedi.

    Nasıl çalışıyor?

    Yeni bir beyin çipi ALS hastasının yeniden konuşmasını sağladı Tam Boyutta Gör
    Birisi konuşmaya çalıştığında, yeni BCI cihazı beyin aktivitesini bir bilgisayar ekranındaki metne dönüştürüyor. Bu metin ise bilgisayar tarafından daha sonra yüksek sesle okunuyor. Sistemi geliştirmek için ekip, 45 yaşında ALS hastası Casey Harrell'i BrainGate klinik deneyine kaydettirdi. Harrell'in kollarında ve bacaklarında güçsüzlük ve konuşmasında da bozukluk bulunuyordu.

    Geliştirilen BCI cihazı Temmuz 2023'te hastaya implante edildi. Araştırmacılar, 256 elektrottan oluşan dört mikroelektrot dizisini hastanın beyninin konuşmayı koordine eden bölgesine yerleştirdi. Bu elektrotlar aracılığıyla da beynin bu bölgesindeki aktivite tercüme edilebiliyor. Esasında buna benzer BCI cihazları önceden de vardı ancak bunlarda sık sık kelime hataları oluyordu. Zira beyin sinyallerini yorumlayan makine öğrenimi programlarının büyük miktarlarda veriye ihtiyacı bulunuyordu.

    Yüksek derecede doğruluk

    Ancak UC Davis Health araştırmacıları çeşitli iyileştirmelerle kendi BCI cihazlarının düşünceleri yüzde 97 gibi bir oranda doğru okumasını sağladı. Dahası ekip, Harrell'in ALS hastası olmadan önceki sesine benzeyen bir sesi kullanarak düşünceleri seslendirdi. Bu ses ise Harrell'in ALS öncesi ses örnekleri üzerinde yapay zeka ile eğitildi.

    İlk konuşma verisi eğitim oturumunda, sistemin 50 kelimelik bir kelime dağarcığıyla yüzde 99,6 kelime doğruluğuna ulaşması 30 dakika sürdü. İkinci seansta, potansiyel kelime dağarcığının boyutu 125.000 kelimeye çıktı. Sadece 1,4 saatlik ek bir eğitim verisiyle BCI bu büyük ölçüde genişletilmiş kelime dağarcığıyla yüzde 90,2 kelime doğruluğu elde etti. İlerleyen testlerde ise yüzde 97 civarında doğruluk korundu.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99958/revolutionary-brain-chip-enables-als-patients-to-speak-again/index.html https://health.ucdavis.edu/welcome/news/headlines/new-brain-computer-interface-allows-man-with-als-to-speak-again/2024/08
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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