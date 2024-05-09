Windows 11 yeni RAM paneli ve Bitlocker güncellemesini sunmak üzere

Windows 11 2024 (24H2)
Windows 11 2024 (24H2) güncellemesinde firmanın, Bitlocker disk şifreleme özelliğini varsayılan olarak yükleme esnasında kuracağı belirtildi. Arka planda sürdürülecek olan şifreleme işlemi güncelleme öncesinde hiç bir şekilde durdurulamıyor. Windows 11 Home sürümüne kadar varsayılan Bitlocker kurulumunun sunulacağı belirtildi.
Diğer taraftan Görev Yöneticisi penceresinde RAM performans paneli de güncelleniyor. Artık MHz kullanımı yerine MT/s kullanım istatistikleri sunuluyor. Üreticiler genelde şişirilmiş MHz değerlerini ürünlerinde kullandıkları için MT/s verisi daha doğru RAM bellek istatistiklerini sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.