Windows 11 yeni RAM paneli ve Bitlocker güncellemesini sunmak üzere

Tam Boyutta Gör Microsoft’un büyük yatırımlar yapmasına rağmen kullanıcılara bir türkü sevdiremediği Windows 11 yılın ikinci yarısındaki büyük güncellemesine hazırlanıyor. Insider sürümlerinde iki yeni özellik gözlerden kaçmadı.

Windows 11 2024 (24H2)

Windows 11 2024 (24H2) güncellemesinde firmanın, Bitlocker disk şifreleme özelliğini varsayılan olarak yükleme esnasında kuracağı belirtildi. Arka planda sürdürülecek olan şifreleme işlemi güncelleme öncesinde hiç bir şekilde durdurulamıyor. Windows 11 Home sürümüne kadar varsayılan Bitlocker kurulumunun sunulacağı belirtildi.

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Diğer taraftan Görev Yöneticisi penceresinde RAM performans paneli de güncelleniyor. Artık MHz kullanımı yerine MT/s kullanım istatistikleri sunuluyor. Üreticiler genelde şişirilmiş MHz değerlerini ürünlerinde kullandıkları için MT/s verisi daha doğru RAM bellek istatistiklerini sunacak.

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Windows 11 2024 (24H2) güncellemesinde neler var?