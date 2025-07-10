OpenAI’ın beklenen açık yapay zeka modeli için tarih verildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft ile OpenAI arasındaki karmaşık iş birliği yeni bir dönemece giriyor. Yapay zeka laboratuvarı OpenAI, uzun süredir kapalı kaynaklı olan modellerinin aksine açık ağırlıklı (open-weight) yeni bir dil modeli hazırlığında. Bu modelin önümüzdeki hafta kullanıma sunulması bekleniyor ve sadece Microsoft Azure değil, Hugging Face gibi diğer büyük bulut sağlayıcılarında da erişilebilir olacak.

o3 mini ile benzer olacak

OpenAI modelleri, bugüne kadar ağırlık parametreleri kamuya açık olmayan kapalı sistemler olarak kalıyordu. Ancak bu yeni model, şirketlerin ve kamu kurumlarının kendi sunucularında çalıştırabilecekleri bir yapı sunacak. Aktarılanlara göre model, OpenAI’nin son modellerinde gördüğümüz gelişmiş muhakeme yeteneklerine sahip ve “o3 mini” modeli ile benzer özelliklerde olacak.

OpenAI, geçtiğimiz aylarda bu açık modeli geliştiriciler ve araştırmacılara demo olarak sunarak geri bildirimleri topladı. Ancak şirket, modelin yayınlanmasına dair henüz resmi açıklama yapmadı.

OpenAI yakında Google Chrome’a rakip web tarayıcısı çıkaracak 7 sa. önce eklendi

Bu, OpenAI’ın 2019’daki GPT-2’den bu yana yayınladığı ilk açık ağırlıklı model olma özelliğini taşıyor. Ayrıca Microsoft ile 2023’te yapılan ve Azure üzerinden OpenAI modellerinin özel olarak satılmasını sağlayan anlaşmadan sonra OpenAI’dan ilk kez böyle bir model geliyor. Anlaşma, Microsoft’a OpenAI modelleri üzerinde öncelikli erişim ve satış hakkı tanıyordu. Ancak yeni açık modelle birlikte rakip bulut sağlayıcıları da aynı modeli barındırabilecek.

OpenAI, bu modeli “açık model” olarak tanımlasa da, bu terim açık kaynak ile karıştırılabiliyor. Muhtemelen OpenAI, eğitim verilerini paylaşacak. Ancak üzerinde bir değişiklik yapmak gibi süreçlere izin vermeyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

OpenAI’ın beklenen açık yapay zeka modeli için tarih verildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: