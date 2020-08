Bilim insanları Excel'deki komik bir hata yüzünden 27 geni yeniden isimlendirdi

Tam Boyutta Gör

Hayatın her alanında yardımımıza koşan, her sektörde, her çalışma ortamında kendine yer edinen elektronik tablolama programı Excel, genetik bilimiyle uğraşan araştırmacıların da çalışma hayatlarında sıkça yardım aldıkları bir program. Ancak uygulamanın gayet kullanışlı ve zararsız gözüken bir özelliği genetik bilimcilerin kabusu olmuş durumda.

Uygulamada yer alan imla denetleyicisi tabloları çok daha hızlı bitirebilmeye yardımcı olsa da kısaltma isimleri anlamlı sözcüklere benzeterek otomatik olarak düzeltebiliyorlar. Genetik bilimcilerin problemi de tam olarak bu noktada başlıyor. Excel'in imla denetleyicisi bugüne kadar 27 genin kısaltılmış isimlerini tarih zannediyor ve o şekilde düzeltiyordu. Örneğin MARCH1(Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 1) isimli geni Excel'de yazdığınızda otomatik olarak "1 Mart" tarihine dönüşüyordu.

Çok sayıda insanı mağdur etmeyecek nadir bir problem gibi gözükse de 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre Excel genetikle ilgili kayıtların beşte birinde hataya sebep oluyor. Üstelik kayıt alan kişi imla denetleyicisini kapatsa ve hatalı yazımları düzeltse bile belge başka bir cihazdan açıldığında aynı sorun yaşanabiliyordu.

İnsan Geni Adlandırma Komitesi(HGNC) Excel'in imla denetleyicisinin verileri değiştirmesini önlemek için bahsi geçen 27 genin kısaltımlarında düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

Örneğin MARCH1 geni artık MARCHF1 veya SEPT1 geni artık SEPTIN1 olarak kısaltılacak. Bunlarla birlikte anlamlı sözcüklerle karıştırılabilen tRNA sentetaz sembolleri de değiştirildi. WARS yerine WARS1, CARS yerine CARS1 gibi.

Genleri eski kod adlarıyla hatırlayan kişilerin kafa karışıklığı yaşamamaları için genlerin eski kod adlarını içeren bir kitaplık da var olmaya devam edecek.



