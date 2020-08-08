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    Bilim insanları Excel'deki komik bir hata yüzünden 27 geni yeniden isimlendirdi

    İnsan Geni Adlandırma Komitesi(HGNC), Excel'in imla denetleyicisi 27 genin kod adını tarih zannedip otomatik değiştirdiği için bu genlerin isimlerini yeniden düzenledi.
    1 hf.
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Bilim insanları Excel'deki komik bir hata yüzünden 27 geni yeniden isimlendirdi
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    Hayatın her alanında yardımımıza koşan, her sektörde, her çalışma ortamında kendine yer edinen elektronik tablolama programı Excel, genetik bilimiyle uğraşan araştırmacıların da çalışma hayatlarında sıkça yardım aldıkları bir program. Ancak uygulamanın gayet kullanışlı ve zararsız gözüken bir özelliği genetik bilimcilerin kabusu olmuş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Lateral hipotalamus blokajı beslenme davranışlarını değiştirebilir"

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    Uygulamada yer alan imla denetleyicisi tabloları çok daha hızlı bitirebilmeye yardımcı olsa da kısaltma isimleri anlamlı sözcüklere benzeterek otomatik olarak düzeltebiliyorlar. Genetik bilimcilerin problemi de tam olarak bu noktada başlıyor. Excel'in imla denetleyicisi bugüne kadar 27 genin kısaltılmış isimlerini tarih zannediyor ve o şekilde düzeltiyordu. Örneğin MARCH1(Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 1) isimli geni Excel'de yazdığınızda otomatik olarak "1 Mart" tarihine dönüşüyordu.

    Çok sayıda insanı mağdur etmeyecek nadir bir problem gibi gözükse de 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre Excel genetikle ilgili kayıtların beşte birinde hataya sebep oluyor. Üstelik kayıt alan kişi imla denetleyicisini kapatsa ve hatalı yazımları düzeltse bile belge başka bir cihazdan açıldığında aynı sorun yaşanabiliyordu.

    İnsan Geni Adlandırma Komitesi(HGNC) Excel'in imla denetleyicisinin verileri değiştirmesini önlemek için bahsi geçen 27 genin kısaltımlarında düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

    Örneğin MARCH1 geni artık MARCHF1 veya SEPT1 geni artık SEPTIN1 olarak kısaltılacak. Bunlarla birlikte anlamlı sözcüklerle karıştırılabilen tRNA sentetaz sembolleri de değiştirildi. WARS yerine WARS1, CARS yerine CARS1 gibi.

    Genleri eski kod adlarıyla hatırlayan kişilerin kafa karışıklığı yaşamamaları için genlerin eski kod adlarını içeren bir kitaplık da var olmaya devam edecek.
     



    https://www.engadget.com/scientists-rename-genes-due-to-excel-151748790.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    khytr89 (Hakan ) 1 hf. en beğenilen
    Hücre biçimlendirme yapamamışlar pisliği excele atmışlar
    Yanıtla +13
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    gun (Gün Oksay) 1 hf.
    5’te 1’inin hata yapması gerçekten çok kötü Microsoft’un aslında düzeltmesi gereken bir hata zırt pırt hatalı düzeltme yapması sıkıntılı bir şey.
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    Gopc@ (Hasan A.) 1 hf.
    Bu işin içinde olmayanlar atmış tutmuş. Bu işin içinde olan biri olarak açıklık getireyim. Birçok analiz uygulaması verileri bize cvs yada xls formatında kayıt ettirir. Verileri uygulama içinde açtığınızda sıkıntısız şekilde görünür ancak bir makale halinde göndereceğiniz zaman dosyayı excel ile açmak zorunda kalırsınız ve excel otomatik olarak verilerimizi tarih olarak değiştirir. Bunu hücre biçimlendirme ile de değiştiremezsiniz. Çünkü veri tarihe dönmüştür değiştirdiğinizde sayısal verinizde yeniden değişir.



    Böyle durumlarda şahsen analiz uygulamasındaki ekran görüntüsünü alıp excelde hücre biçimlendirme sonrası değişen verilerimi elle yeniden girmek zorunda kalıyorum. Lakin bazen çok büyük veri setlerimiz oluyor o zaman işkenceye dönüşüyor.
    Bu işin içinde olmayanlar atmış tutmuş. Bu işin içinde olan biri olarak açıklık getireyim. Birçok analiz uygulaması verileri bize cvs yada xls formatında kayıt ...
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    tbbtl 1 hf.
    excel 2013 ve bi sıkıntı yok bende
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    hopeyoung 1 hf.
    sentetaz nedir?
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    Windows10 1 hf.
    Excel 19 ile denedim sıkıntı yok ben de.
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    spenx01 (Basta Bbb) 1 hf.
    bilim insanlarinin excelle imtihani
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    monacomen 1 hf.
    Bir insan bu dosyaya baksa hatalı olduğunu anlar ama yazılıma böyle bir madde konmamış ise ne ezberledi ise onu yapar. Yapa Zeka bu yüzden çok tehlikeli. Mantığı yok, kararı yanlış olabiliyor bazen.
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    Gopc@ (Hasan A.) 1 hf.
    Bu işin içinde olmayanlar atmış tutmuş. Bu işin içinde olan biri olarak açıklık getireyim. Birçok analiz uygulaması verileri bize cvs yada xls formatında kayıt ettirir. Verileri uygulama içinde açtığınızda sıkıntısız şekilde görünür ancak bir makale halinde göndereceğiniz zaman dosyayı excel ile açmak zorunda kalırsınız ve excel otomatik olarak verilerimizi tarih olarak değiştirir. Bunu hücre biçimlendirme ile de değiştiremezsiniz. Çünkü veri tarihe dönmüştür değiştirdiğinizde sayısal verinizde yeniden değişir.



    Böyle durumlarda şahsen analiz uygulamasındaki ekran görüntüsünü alıp excelde hücre biçimlendirme sonrası değişen verilerimi elle yeniden girmek zorunda kalıyorum. Lakin bazen çok büyük veri setlerimiz oluyor o zaman işkenceye dönüşüyor.
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 1 hf.
    Hücreleri biçimlendirmeden ziyade excel kullanıyor olmaları daha garip değil mi!
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf. Kulak Misafiri
    Hocam ne kullansalardı Whatsapp mı? Excel'in yanına yaklaşabilecek bir yazılım var mı?
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 hf.
    It's not a bug, it's a feature.
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf.
    Excelde her gün başıma gelen normal bir olay. Hücreleri biçimlendirip özel yapamamışlarmı o kadar bilim insanı😂😂
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    AtiMX4 (Ati ) 1 hf.
    Genimizin de içine ettiler.
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    microsoft excel, excel ve
    6 etiket daha microsoft office genetik genler isimlendirme hgnc Bilim ve Teknoloji
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