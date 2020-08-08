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    Lateral hipotalamus blokajı beslenme davranışlarını değiştirebilir

    Gözlemler sonucunda lateral hipotalamus aktivitesi durdurulan farelerin uyanık olduğu zamanlarda daha az yemek yediği ve tek bir gecelik hipotalamus blokajının etkisinin birkaç gün sürdüğü keşfedildi.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    İsveçli bilim insanları REM uykusu sırasında beyindeki iştahın ve beslenme davranışlarının düzenlendiği bölgedeki nöronal aktivitenin değiştiğini keşfetti. Günümüzde uyku üzerinde birçok çalışma yapılmasına karşılık REM ( rapid eye movement ) adı verilen uykunun büyük bölümü aydınlatılmış değil ve hala gizemini koruyor.

    Yapılan araştırmada lateral hipotalamus adı verilen beyin bölgesine odaklanıldı. Lateral hipotalamus bütün memelilerde bulunmakla birlikte ilgili bölge organizmanın gıda alımını, dürtüsel davranışları ve bir dizi fizyolojik olayları kontrol ediyor.

     

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    Lateral hipotalamus

    Lateral hipotalamus blokajı beslenme davranışlarını değiştirebilir
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    Fareler üzerinde çalışan araştırmacılar optogenetik adı verilen yöntemden yararlandı. Bahsi geçen yöntem ışık enerjisiyle istenilen bölgedeki nöroanları aktive veya inhibe etmek için kullanılmakla birlikte araştırmacılar ilgili yöntemle deneklerde REM uykusu sırasında lateral hipotalamus aktivitesini tamamıyla bloke etti.

    Ayrıca Bkz. "Beta 2-adrenerjik reseptör aktivitesi insanlarda termogenezisi uyarabilir"

    Gözlemler sonucunda lateral hipotalamus aktivitesi durdurulan farelerin uyanık olduğu zamanlarda daha az yemek yediği ve tek bir gecelik lateral hipotalamus blokajının etkisinin birkaç gün sürdüğü keşfedildi.

    Yeni araştırma PNAS adlı dergide yayımlandı.



    https://www.pnas.org/content/early/2020/07/29/1921909117 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Gece yarisi kardio veya hafif hizda tempolu yurus yapin :)
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