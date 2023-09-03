Bilim insanlarına göre insanlık, nüfus çöküşüyle yok oluşun eşiğine gelmişti

Yok oluşun eşiğine gelinmiş olabilir
Roma Sapienza Üniversitesi'nden antropolog ve araştırmanın kıdemli yazarlarından Prof Giorgio Manzi, "Çalışmamızda ortaya çıkan sayılar, şu anda yok olma riski altında olan türlerin sayılarına karşılık geliyor" dedi. Bununla birlikte Manzi ve meslektaşları, darboğazın varoluşsal baskılarının, bazılarının modern insanlar ile kuzenlerimiz Neandertaller ve Denisovalıların ortak atası olduğuna inandığı yeni bir türün, Homo heidelbergensis'in ortaya çıkışını tetiklemiş olabileceğine inanıyor. Bugünkü insanlar, yani Homo sapiens’lerin ise yaklaşık 300.000 yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyor.
Araştırma sonucunda ortaya konan bu katastrofik nüfus çöküşün Afrika ve Avrasya'da olası uzun bir kuraklık dönemiyle aynı zamana denk geldiği görülüyor. Bu dönemde küresel iklimde buzullaşmaların uzun süreli olaylara dönüştüğü ve deniz yüzeyi sıcaklıklarında azalmanın meydana geldiği düşünülüyor. Yani bahsedilen dönemde çok şiddetli bir iklim değişikliği veya şartları söz konusu olabilir.
Çalışmanın arkasındaki ekip, bahsettikleri zaman aralığının aynı zamanda fosil kayıtlarında nispeten boş bir döneme denk geldiğini söyledi. Manzi, “Yaklaşık 900.000 ila 600.000 yıl önce, Afrika'daki fosil kayıtlarının çok az olduğunu, hatta neredeyse hiç olmadığını biliyoruz, oysa hem öncesinde hem de sonrasında daha fazla sayıda fosil kanıtımız var. Aynı şey Avrasya için de söylenebilir: örneğin, Avrupa'da yaklaşık 800.000 yıl önce Homo antecessor olarak bilinen bir tür var ve ardından yaklaşık 200.000 yıl boyunca hiçbir şey yok.”
Ancak bazı bilim insanları ise bu kadar kesin konuşmuyor. Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde insan kökenleri başkanı Prof Chris Stringer’a göre ilk insanların fosil kayıtlarında küresel bir "boşluk" olduğuna dair ikna edici kanıtlar bulunmuyor. Hatta darboğaza neden olan şeyin daha yerel bir olgu olma ihtimalinin olması da olası.
Araştırmanın detayları
Analiz, tüm Afrika popülasyonlarında darboğaz için kanıt buldu, ancak Afrikalı olmayan 40 popülasyonda olayın sadece zayıf bir sinyali tespit edildi. Zamanlama kabaca, Neandertaller ve bir başka eski insan türü olan Denisovalılarla son ortak atanın Dünya'da dolaştığına inanılan zamana denk geliyor. Bilim insanları şimdi bu eski kuzenlerden alınan genetik örneklerin aynı darboğazın kanıtlarını paylaşıp paylaşmadığına bakmak istiyor; bu da türlerin ne zaman, nerede ve neden ayrıştığına dair yeni bilgiler verebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.