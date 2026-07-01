Bilim insanlarına özel yapay zeka: Claude Science

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Tam Boyutta Gör Anthropic, bilimsel araştırmaları hızlandırmak amacıyla geliştirdiği yeni yapay zeka platformu Claude Science'ı duyurdu. Geliştirilen platform literatür tarama, veri analizi, görsel oluşturma ve yüksek performanslı hesaplama işlerini tek bir çalışma ortamında bir araya getiriyor.

Bilimsel araştırmalar tek platformda toplanıyor

Claude Science, araştırmacıların farklı veri tabanları ve yazılımlar arasında geçiş yapmasını azaltarak tüm araştırma sürecini tek arayüzde yürütmesini sağlıyor. Platform literatür analizi, çok aşamalı araştırmalar, veri işleme, figür oluşturma ve makale hazırlama gibi süreçleri destekliyor.

Üretilen her çıktı kaynak kodu, çalışma ortamı ve işlem geçmişiyle birlikte kaydediliyor. Böylece sonuçlar daha sonra doğrulanabiliyor ve yeniden üretilebiliyor. Kullanıcılar doğal dil komutlarıyla grafiklerde değişiklik yapabiliyor.

Claude Science genomik, tek hücre analizi, proteomik, yapısal biyoloji ve kimya bilişimi için önceden yapılandırılmış 60'tan fazla bilimsel veri tabanına erişim sunuyor. Ayrıca 3D protein yapıları, genom tarayıcı görünümleri ve kimyasal yapı çizimlerini yerel olarak görüntüleyebiliyor.

Tam Boyutta Gör Claude Science, Nvidia’nın BioNeMo Agent Toolkit'i sayesinde Evo 2, Boltz-2 ve OpenFold3 gibi yaşam bilimlerine yönelik modellerle de entegre çalışıyor. Araştırmacılar kendi laboratuvarlarında kullandıkları veri kümelerini ve analiz araçlarını sisteme bağlayarak bunları sonraki çalışmalarında yeniden kullanabiliyor.

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Anthropic'in Ekim 2025'te başlattığı yaşam bilimleri çalışmalarının devamı niteliğindeki Claude Science, mevcut Claude modelleri üzerine inşa edildi. Şirket, platformun standart sorumlu ölçeklendirme ve biyogüvenlik değerlendirmelerinden geçtiğini, beta testlerine katılan araştırma kuruluşlarının ise önemli verimlilik artışları bildirdiğini açıkladı.

Hesaplama işlerini otomatik yönetiyor

Tam Boyutta Gör Platform, protein katlama veya büyük genomik analizler gibi yoğun hesaplama gerektiren işlemleri de yönetebiliyor. SSH üzerinden HPC kümeleri, Linux sistemleri veya Modal altyapısı üzerinden GPU kaynaklarını kullanarak analizleri gerektiğinde yüzlerce GPU'ya kadar ölçeklendirebiliyor.

Veriler laboratuvarın kendi altyapısında işlendiği için hassas veri setleri dışarı aktarılmıyor. Ayrıca ayrı bir inceleyici yapay zeka ajanı, kaynak gösterimleri, hesaplamalar ve oluşturulan görselleri kontrol ederek olası hataları tespit edip düzeltiyor.

İlaç geliştirme programı da başlatıldı

Anthropic, Claude Science ile birlikte ihmal edilen hastalıklara yönelik kendi klinik öncesi ilaç geliştirme programlarını da başlattığını açıkladı. Şirket, ticari açıdan yeterince ilgi görmeyen ancak önemli sağlık sorunlarına yol açan hastalıklara odaklanacağını belirtti.

Claude Science, beta sürümüyle macOS ve Linux üzerinde Claude Pro, Max, Team ve Enterprise kullanıcılarına sunuldu. Anthropic ayrıca seçilecek 50 bilimsel projeye 30 bin dolara kadar Claude kredi desteği, sağlayacak. Başvurular 15 Temmuz 2026'ya kadar alınacak, desteklenecek projeler ise 1 Eylül - 1 Aralık 2026 tarihleri arasında yürütülecek.

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Bilim insanlarına özel yapay zeka: Claude Science

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