İptal edilen Mad Max: The Wasteland filmi, bir HBO Max dizisine dönüştürülüyor

Mad Max Bible podcast'inde paylaşılan son bilgilere göre, Mad Max: The Wasteland, HBO Max tarafından bir diziye dönüştürülüyor. Ön hazırlıklara başlayan HBO, dizinin senaryosunu yazması için Shaun Grant'i (True History of the Kelly Gang, Nitram) görevlendirmiş.
Mad Max: The Wasteland, Yıllar Önce Bir Dizi Olarak Tasarlanmıştı
George Miller'ın 80'lerden beri hayata geçirmeye çalıştığı Mad Max: Wasteland, aslında ilk ortaya çıktığında da bir dizi olarak tasarlanmıştı. Ancak dizi olmayınca Wasteland önce bir video oyuna, sonra da bir kitaba dönüştürüldü. Planlanan film versiyonu olmayınca şimdi yeniden diziye dönüştürülüyor ki aslında böylece hayal edilen ilk hâline dönmüş oluyor.
Mad Max: The Wasteland filminde Max karakterine yine Tom Hardy'nin hayat vermesi planlanıyordu. Ancak Hardy'nin bu dizi projesinde yer alıp almayacağı bilinmiyor. Son olarak MobLand dizisinde rol alan Hardy, televizyon dünyasına aşina olan bir Hollywood yıldızı. O yüzden şimdi Mad Max dizisinde yer almayı da kabul edebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
