    İptal edilen Mad Max: The Wasteland filmi, bir HBO Max dizisine dönüştürülüyor

    Normalde Furiosa'dan hemen sonra çekilmesi planlanan fakat Furiosa başarısız olunca rafa kaldırılan Mad Max: The Wasteland filmi, şimdi bir HBO Max dizisine dönüştürülüyor.

    İptal edilen Mad Max: The Wasteland filmi, bir HBO Max dizisine dönüştürülüyor Tam Boyutta Gör
    Mad Max serisinin yaratıcısı olan usta yönetmen George Miller, Furiosa: A Mad Max Saga'dan sonra yeni bir Mad Max filmi daha çekmeyi planlıyordu. Mad Max: The Wasteland adını taşıyan bu film, Fury Road'un bir yıl öncesinde geçecek ve Max'in çorak topraklardaki maceralarına odaklanacaktı. Ne var ki Furiosa gişede büyük hayal kırıklığı yaratınca, Warner Bros. bu projeyi rafa kaldırdı. Mad Max hayranları da bu hikâyeyi ekranda göremeyeceklerini düşündü. Ancak şimdi Mad Max: The Wasteland için yeni bir umut doğmuş durumda.

    Mad Max Bible podcast'inde paylaşılan son bilgilere göre, Mad Max: The Wasteland, HBO Max tarafından bir diziye dönüştürülüyor. Ön hazırlıklara başlayan HBO, dizinin senaryosunu yazması için Shaun Grant'i (True History of the Kelly Gang, Nitram) görevlendirmiş.

    Mad Max: The Wasteland, Yıllar Önce Bir Dizi Olarak Tasarlanmıştı

    George Miller'ın 80'lerden beri hayata geçirmeye çalıştığı Mad Max: Wasteland, aslında ilk ortaya çıktığında da bir dizi olarak tasarlanmıştı.  Ancak dizi olmayınca Wasteland önce bir video oyuna, sonra da bir kitaba dönüştürüldü. Planlanan film versiyonu olmayınca şimdi yeniden diziye dönüştürülüyor ki aslında böylece hayal edilen ilk hâline dönmüş oluyor.

    Mad Max: The Wasteland filminde Max karakterine yine Tom Hardy'nin hayat vermesi planlanıyordu. Ancak Hardy'nin bu dizi projesinde yer alıp almayacağı bilinmiyor. Son olarak MobLand dizisinde rol alan Hardy, televizyon dünyasına aşina olan bir Hollywood yıldızı. O yüzden şimdi Mad Max dizisinde yer almayı da kabul edebilir.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 2 gün önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 3 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

