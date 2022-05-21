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    Bill Gates, Microsoft'u değil Samsung'u tercih etti: Bill Gates'in akıllı telefonu Samsung Galaxy Z Fold 3

    Bill Gates'in Reddit'te yaptığı bir paylaşımda telefonun Samsung Galaxy Z Fold 3 olduğunu söylemesinin ardından Microsoft'un katlanabilir telefonunu neden kullanmadığı merak konusu oldu.
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    Bill Gates, Samsung Galaxy Z Fold 3 kullanıyor
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    Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Reddit'te yaptığı bir paylaşımda akıllı telefonunun Samsung Galaxy Z Fold 3 olduğunu söyledi. Yenilikleri denemeyi sevdiğini söyleyen Bill Gates'in yaptığı bu paylaşımdan sonra Microsoft Surface Duo 2'yi neden kullanmadığı akıllarda soru işareti bıraktı. İşte detaylar:

    Bill Gates akıllı telefonu olarak Samsung Galaxy Z Fold 3'ü tercih etti

    Bill Gates, Samsung Galaxy Z Fold 3 kullanıyor
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    Bill Gates, Reddit'te yaptığı paylaşımın altına gelen yorumlarda "Hangi telefonu kullanıyorsun?" sorusuna "Bir Android Galaxy Z Fold 3'üm var. Farklı olanları deniyorum. Bu ekran sayesinde harika bir taşınabilir bilgisayar ve telefondan başka hiçbir şeyle idare edemiyorum.” yanıtını verdi.

    Ünlü milyarder Bill Gates, neden Android'i tercih ettiğini daha önceden açıklamıştı. Diğer işletim sistemlerine göre daha çok özelliği kontrol edebilmeyi sağladığı için Android'i tercih ettiğini açıklayan Bill Gates, akıllı telefon olarak Samsung Galaxy Z Fold 3 kullanıyor.

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    supervisorberk 3 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 4 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 5 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 5 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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