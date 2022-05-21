Bill Gates, Microsoft'u değil Samsung'u tercih etti: Bill Gates'in akıllı telefonu Samsung Galaxy Z Fold 3

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Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Reddit'te yaptığı bir paylaşımda akıllı telefonunun Samsung Galaxy Z Fold 3 olduğunu söyledi. Yenilikleri denemeyi sevdiğini söyleyen Bill Gates'in yaptığı bu paylaşımdan sonra Microsoft Surface Duo 2'yi neden kullanmadığı akıllarda soru işareti bıraktı. İşte detaylar:

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Bill Gates akıllı telefonu olarak Samsung Galaxy Z Fold 3'ü tercih etti

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Bill Gates, Reddit'te yaptığı paylaşımın altına gelen yorumlarda "Hangi telefonu kullanıyorsun?" sorusuna "Bir Android Galaxy Z Fold 3'üm var. Farklı olanları deniyorum. Bu ekran sayesinde harika bir taşınabilir bilgisayar ve telefondan başka hiçbir şeyle idare edemiyorum.” yanıtını verdi.

Ünlü milyarder Bill Gates, neden Android'i tercih ettiğini daha önceden açıklamıştı. Diğer işletim sistemlerine göre daha çok özelliği kontrol edebilmeyi sağladığı için Android'i tercih ettiğini açıklayan Bill Gates, akıllı telefon olarak Samsung Galaxy Z Fold 3 kullanıyor.

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Bill Gates, Samsung Galaxy Z Fold 3 kullanıyor