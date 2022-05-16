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    Samsung Galaxy Z Fold 4'ün kamera özellikleri ortaya çıktı

    Ice Universe'in yakın bir zamanda yaptığı Twitter paylaşımı, Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 4'ün kamera özelliklerini ortaya çıkardı. İşte detaylar:
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    Samsung Galaxy Z Fold 4'ün kamera özellikleri ortaya çıktı
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    Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 4 hakkında çıkan söylentiler tüm hızıyla devam ediyor. Şimdilerde ise bir Twitter paylaşımı sayesinde uzun zamandır beklenen Samsung Galaxy Z Fold 4'ün kamera detayları ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy Z Fold 4'ün daha dengeli bir kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor

    Ice Universe'in Twitter'da yaptığı paylaşım, Samsung Galaxy Z Fold 4'ün kamera özelliklerine ışık tutuyor. Paylaşıma göre Galaxy Z Fold 4'ün, 50 MP birincil kamera, 12 MP ultra geniş kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı 12 MP telefoto kamera olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. 

    Ayrıca paylaşımın devamında Ice Universe "Samsung'un şimdiye kadarki en güçlü 3x kamerası, S22 Ultra'dan daha güçlü." sözlerine yer verdi. Beklentileri oldukça yükselten bu paylaşım doğruysa Samsung Galaxy Z Fold 4, selefine göre daha ince ve daha hafif olmasına rağmen gerçekten iyi bir kamera kurulumuna sahip olabilir.

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    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    U
    uberburak 13 saat önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 22 saat önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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