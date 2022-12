Tam Boyutta Gör

Elon Musk dün ABD'de düzenlenen "Show and Tell" adlı etkinlikte beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink'in önümüzdeki altı ay içinde bir insanın kafasına çip yerleştirebileceğini söyledi. Amerikalı girişimci ayrıca bir gün kendi kafasına da bir çip takılacağını belirtti.

Etkinlikte Musk, şirketin insan klinik deneyleri için gerekli belgelerin çoğunu ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) sunduğunu ifade etti. Neuralink nöroteknoloji sayesinde insan hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Şirketin amacı beyne yerleştirilebilen bir çip oluşturmak ve bunu beyin aktivitesiyle bir bilgisayarı veya telefonu kontrol etmek için kullanmak.

Zihin gücüyle Pong oynayan maymun dikkat çekmişti

Neuralink 2019'da çiplerini maymunlar üzerinde test etti. 2020'de ise cihaz domuzlara yerleştirildi. Şirket geçen yıl bir maymunun beynine yerleştirilen çip sayesinde Pong oyunu oynadığı bir video yayınlamıştı. İlgi çekici görüntüler kısa süre içerisinde yüzbinlerce kişi tarafından izlendi.

Bu yıl yine maymunların yer aldığı bir video gösterimi vardı. İmplant yerleştirilen maymunlardan biri vurgulanan kelime ve harflere odaklanarak "Welcome, to show and tell" ifadesini yazabildi. Musk daha önce insan denemelerinin 2020'de ve ardından 2022'de başlayacağını umduğunu ifade etmişti. Yeni takvime bakılırsa ilk çip 2023'te insan beyniyle buluşacak.

Elon Musk'ın şirketi gelecek yıl insanlara çip takmaya başlayacak