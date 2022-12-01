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    Elon Musk'ın şirketi gelecek yıl insanlara çip takmaya başlayacak

    Elon Musk beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren Neuralink'in ilk insan denemelerine altı ay içinde başlayacağını söyledi. Şirket bunun için gerekli tüm evrakları yetkili mercilere sundu.
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    Elon Musk'ın şirketi gelecek yıl insanlara çip takmaya başlayacak Tam Boyutta Gör

    Elon Musk dün ABD'de düzenlenen "Show and Tell" adlı etkinlikte beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink'in önümüzdeki altı ay içinde bir insanın kafasına çip yerleştirebileceğini söyledi. Amerikalı girişimci ayrıca bir gün kendi kafasına da bir çip takılacağını belirtti.

    Etkinlikte Musk, şirketin insan klinik deneyleri için gerekli belgelerin çoğunu ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) sunduğunu ifade etti. Neuralink nöroteknoloji sayesinde insan hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Şirketin amacı beyne yerleştirilebilen bir çip oluşturmak ve bunu beyin aktivitesiyle bir bilgisayarı veya telefonu kontrol etmek için kullanmak.

    Zihin gücüyle Pong oynayan maymun dikkat çekmişti

    Neuralink 2019'da çiplerini maymunlar üzerinde test etti. 2020'de ise cihaz domuzlara yerleştirildi. Şirket geçen yıl bir maymunun beynine yerleştirilen çip sayesinde Pong oyunu oynadığı bir video yayınlamıştı. İlgi çekici görüntüler kısa süre içerisinde yüzbinlerce kişi tarafından izlendi.

    Elon Musk'ın şirketi gelecek yıl insanlara çip takmaya başlayacak Tam Boyutta Gör

    Bu yıl yine maymunların yer aldığı bir video gösterimi vardı. İmplant yerleştirilen maymunlardan biri vurgulanan kelime ve harflere odaklanarak "Welcome, to show and tell" ifadesini yazabildi. Musk daha önce insan denemelerinin 2020'de ve ardından 2022'de başlayacağını umduğunu ifade etmişti. Yeni takvime bakılırsa ilk çip 2023'te insan beyniyle buluşacak. 

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    M
    M e c 2 dakika önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 20 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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    elon musk, çip ve
    5 etiket daha beyin-bilgisayar arayüzü neuralink Teknoloji Haberleri Popüler Bilim Sağlık
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