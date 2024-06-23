Haftaya BİM marketler Ola elektrikli bisiklet ve Samsung Galaxy A04 akıllı telefon satacak

28 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri
28 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Ola markasına ait katlanabilir elektrikli bisiklet modeli yer alıyor. 45Km menzil, Shimano 7 vites, disk fren, 20 inç lastik gibi özellikleri olan EFB4 modeli 19999TL.
6.5 inçlik ekran, MediaTek Helio P35 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 50MP ana kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi özellikleri olan Samsung Galaxy A04 akıllı telefon modeli de 4999TL.
Son olarak 55 inçlik Ultra HD ekran, 3x HDM, 2x 10W ses çıkışı olan TCL akıllı televizyon modeli 17999TL iken 6.5 inçlik Full HD+ ekran, Helio G99 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana kamera, 4600mAH batarya, 30W hızlı şarj özellikleri olan Casper VIA X30 akıllı telefon modeli de 7499TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.