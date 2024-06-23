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    Haftaya BİM marketler Ola elektrikli bisiklet ve Samsung Galaxy A04 akıllı telefon satacak

    28 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Ola markasına ait katlanabilir elektrikli bisiklet, Casper VIA X30 ve Samsung Galaxy A04 akıllı telefon modelleri yer alacak. 
    BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya BİM marketler zincirinde elektrikli bisikletlerden akıllı telefonlara, akıllı televizyonlardan airfryer modellerine ve Stanley yemek termosuna kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

    28 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

    28 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Ola markasına ait katlanabilir elektrikli bisiklet modeli yer alıyor. 45Km menzil, Shimano 7 vites, disk fren, 20 inç lastik gibi özellikleri olan EFB4 modeli 19999TL.

    6.5 inçlik ekran, MediaTek Helio P35 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 50MP ana kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi özellikleri olan Samsung Galaxy A04 akıllı telefon modeli de 4999TL.

    Son olarak 55 inçlik Ultra HD ekran, 3x HDM, 2x 10W ses çıkışı olan TCL akıllı televizyon modeli 17999TL iken 6.5 inçlik Full HD+ ekran, Helio G99 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana kamera, 4600mAH batarya, 30W hızlı şarj özellikleri olan Casper VIA X30 akıllı telefon modeli de 7499TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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