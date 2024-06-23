Haftaya BİM marketler Ola elektrikli bisiklet ve Samsung Galaxy A04 akıllı telefon satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Haftaya BİM marketler zincirinde elektrikli bisikletlerden akıllı telefonlara, akıllı televizyonlardan airfryer modellerine ve Stanley yemek termosuna kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

28 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

28 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Ola markasına ait katlanabilir elektrikli bisiklet modeli yer alıyor. 45Km menzil, Shimano 7 vites, disk fren, 20 inç lastik gibi özellikleri olan EFB4 modeli 19999TL.

A101 Ekstra kataloğunda neler var? 2 gün önce eklendi

6.5 inçlik ekran, MediaTek Helio P35 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 50MP ana kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi özellikleri olan Samsung Galaxy A04 akıllı telefon modeli de 4999TL.

Son olarak 55 inçlik Ultra HD ekran, 3x HDM, 2x 10W ses çıkışı olan TCL akıllı televizyon modeli 17999TL iken 6.5 inçlik Full HD+ ekran, Helio G99 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana kamera, 4600mAH batarya, 30W hızlı şarj özellikleri olan Casper VIA X30 akıllı telefon modeli de 7499TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.