Binance, ABD yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davayı kazandı

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İşlem hacmine göre kıyaslandığında dünyanın en büyük kripto para borsası Binance hakkında ABD'de açılan bir dava sonuca ulaştı. Kripto para borsasını, kayıtlı olmayan tokenlar sattığı için ülkedeki menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan dava, hakim tarafından reddedildi.

'Dava açmak için geç kalındı'

Binance'da listelenen EOS, QSP, KNC, TRX, FUN, ICX, OMG, LEND ve ELF tokenlarını 2017'den itibaren satın alan dijital token yatırımcıları, bir süre sonra yatırımlarının çoğunu kaybettiğini için kripto para borsasına dava açmışlardı.

Yatırımcılar, Binance'in milyonlarca işlemi yanlış bir şekilde gerçekleştirmesini ve token satın almanın önemli riskleri konusunda kendilerini uyarmamasını davanın gerekçesi olarak gösterdi. Davayı yürüten hakim Andrew Carter, yatırımcıların davayı tokenları aldıktan 1 yıldan daha fazla süre geçtikten sonra açtıklarını söyledi ve davayı reddetti.

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Ayrıca Carter, yerel bir borsa olmadığı için Binance'ın yerel menkul kıymet yasalarıyla değerlendirilemeyeceğini belirtti.

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