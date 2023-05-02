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    Binance, “kullanıcı güvenliği” odaklı çalışmalarıyla sektöre örnek oluyor

    Dünyanın lider blokzincir ve kripto ekosistemi Binance, kullanıcı odaklı bakış açısıyla yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor.                            
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    Binance, “kullanıcı güvenliği” odaklı çalışmalarıyla örnek oluyor Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar için Güvenlik Varlık Fonu’nun (SAFU) büyüklüğünü 1 milyar dolara çıkaran, finansal siber güvenlik alanındaki atılımlarıyla da sektöre örnek olan Binance, bu alandaki faaliyetlerine  yenilerini eklemeyi hedefliyor.

    Binance, hayata geçirdiği gelişmiş güvenlik önlemleri, veri gizlilik protokol ve kontrolleri ile de blokzincir ekosistemin gelişimine katkılar sunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda gerek Kullanıcılar için Güvenlik Varlık Fonu (SAFU) ekseninde gerekse finansal siber güvenlik alanında çalışmalar yürüten Binance, kullanıcı odaklı bakış açısıyla şekillenen faaliyetlerine yenilerini eklemeyi amaçlıyor.

    SAFU, acil durum sigorta fonu işlevini üstleniyor

    Hem dünyada hem de Türkiye’de en büyük pazar payını elde eden Binance’in kullanıcılarının güvenliğini sağlamak adına 2018 yılında devreye alığı SAFU, acil durum sigorta fonu işlevini üstleniyor. SAFU’nun büyüklüğünü geçen yıl 1 milyar dolara çıkaran Binance için kullanıcı menfaatlerini korumaya yönelik çalışmaları ayrı bir öneme sahip.

    Geleceğin teknolojileri için Küresel Danışma Kurulu’nu kurdu

    Faaliyetlerine başladığı ilk günden bu yana paranın özgürlüğü yaklaşımını sürekli geliştirmek için çalışan Binance, geleceğin teknolojileri alanında yaşanan dönüşümün öncüsü olmak adına dünya genelinde çok sayıda iş birliği ve projeye imza atıyor. Bu bağlamda geçen yıl Eylül ayında Küresel Danışma Kurulu’nu (GAB) hayata geçiren Binance, bu adımı ile kripto, blokzincir ve Web3 yaygınlığını artırma girişimlerinde karşılaşılabilecek sorunların çözümüne destek sunmayı amaçlıyor.

    Küresel Emniyet Teşkilatları Eğitim Programı’nı oluşturdu

    Finansal siber suçlarla mücadele çalışmalarını da bir üst seviyeye taşıyan Binance, bu doğrultuda düzenlediği eğitimlerin yanı sıra güvenlik ekibi ile faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. 2021 yılının Kasım ayından bu yana emniyet teşkilatlarından 47 binden fazla talep alan Binance, bu talepleri ortalama 3 gün içerisinde yanıtladı. Kripto tarafındaki suçlarla mücadele çerçevesince eğitim programları düzenleyen şirket, bu amaçla Küresel Emniyet Teşkilatları Eğitim Programı’nı oluşturdu ve farklı ülkelerden emniyet teşkilatları ve savcılar ile 70’ten fazla atölye çalışması yürüttü. Küresel Emniyet Teşkilatları Eğitim Programı, sektörde bir ilke öncülük ederek, kripto endüstrisi için küresel güvenliğin öneminin kabul edilmesi adına büyük bir önem taşıyor.

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    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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