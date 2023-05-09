Binance’ten Bitcoin NFT hamlesi

Bitcoin NFT‘leri olarak bilinen Ordinals protokolüne ilgi artıyor. Artan talebi göz ardı edemeyen kripto borsaları ve NFT pazar yerleri, Ordinals protokolünü platformlarına entegre ediyor. Magic Eden ve OKX’ten sonra listeye Binance de eklendi. Binance, mayıs ayı itibarıyla Bitcoin NFT’lerini kullanıcıları ile buluşturacak.
Binance Ürün Müdürü Mayur Kamat, piyasadaki tekliflerin genişletilmesiyle ilgili olarak “Bitcoin, kriptonun orijinal halidir” ifadelerini kullandı. Gerçekleştirilecek olan güncelleme, Binance kulanıcılarının mevcut hesaplarından Bitcoin Ordinals satın almasına ve takas etmesine olanak sağlayacak.
OKX’in pazarlama müdürü Haider Rafique, OKX kullanıcılarının başlangıç aşamasında hesaplarını kullanarak Ordinals’leri görüntüleyip saklayabilecekkerini ve gelecekte Ordinals mint edebileceklerini söyledi. Son verilere göre Bitcoin Ordinals işlemleri yüzde 83,5 artışla 58.179’a ulaştı. Ordinals protokolündeki toplam işlem sayısı ise 3 milyonu aştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah