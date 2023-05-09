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    Binance’ten Bitcoin NFT hamlesi

    Kripto para borsası binance, Ordinals protokolünü NFT platformuna entegre edecek. Bitcoin NFT'leri bu ay içinde açık artırmaya sunulacak.                        
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    Binance’ten Bitcoin NFT hamlesi Tam Boyutta Gör
    Binance, krize yol açan Bitcoin NFT’lerini platforma ekleyeceğini duyurdu. Son günlerde Bitcoin problemleri ile gündeme gelen Binance, iki kere çekim işlemlerini durdurmuştu. Ordinals ve BRC-20 nedeniyle Bitcoin ağında yaşanan tıkanıklık kripto piyasasını allak bullak etti. Bitcoin ağında bir blokun çıkarılma süresi dün 120 dakikayı aşarak rekor seviyelere yükseldi. İşlem ücretleri iki yılın zirvesine çıktı.

    Bitcoin NFT‘leri olarak bilinen Ordinals protokolüne ilgi artıyor. Artan talebi göz ardı edemeyen kripto borsaları ve NFT pazar yerleri, Ordinals protokolünü platformlarına entegre ediyor. Magic Eden ve OKX’ten sonra listeye Binance de eklendi. Binance, mayıs ayı itibarıyla Bitcoin NFT’lerini kullanıcıları ile buluşturacak.

    Binance Ürün Müdürü Mayur Kamat, piyasadaki tekliflerin genişletilmesiyle ilgili olarak “Bitcoin, kriptonun orijinal halidir” ifadelerini kullandı. Gerçekleştirilecek olan güncelleme, Binance kulanıcılarının mevcut hesaplarından Bitcoin Ordinals satın almasına ve takas etmesine olanak sağlayacak.

    OKX’in pazarlama müdürü Haider Rafique, OKX kullanıcılarının başlangıç aşamasında hesaplarını kullanarak Ordinals’leri görüntüleyip saklayabilecekkerini ve gelecekte Ordinals mint edebileceklerini söyledi. Son verilere göre Bitcoin Ordinals işlemleri yüzde 83,5 artışla 58.179’a ulaştı. Ordinals protokolündeki toplam işlem sayısı ise 3 milyonu aştı.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    D
    DH Misafiri 7 saat önce

    ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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