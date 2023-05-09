Binance’ten Bitcoin NFT hamlesi

Tam Boyutta Gör Binance, krize yol açan Bitcoin NFT’lerini platforma ekleyeceğini duyurdu. Son günlerde Bitcoin problemleri ile gündeme gelen Binance, iki kere çekim işlemlerini durdurmuştu. Ordinals ve BRC-20 nedeniyle Bitcoin ağında yaşanan tıkanıklık kripto piyasasını allak bullak etti. Bitcoin ağında bir blokun çıkarılma süresi dün 120 dakikayı aşarak rekor seviyelere yükseldi. İşlem ücretleri iki yılın zirvesine çıktı.

Bitcoin NFT‘leri olarak bilinen Ordinals protokolüne ilgi artıyor. Artan talebi göz ardı edemeyen kripto borsaları ve NFT pazar yerleri, Ordinals protokolünü platformlarına entegre ediyor. Magic Eden ve OKX’ten sonra listeye Binance de eklendi. Binance, mayıs ayı itibarıyla Bitcoin NFT’lerini kullanıcıları ile buluşturacak.

BRC-20 fırtınası başladı 1 gün önce eklendi

Binance Ürün Müdürü Mayur Kamat, piyasadaki tekliflerin genişletilmesiyle ilgili olarak “Bitcoin, kriptonun orijinal halidir” ifadelerini kullandı. Gerçekleştirilecek olan güncelleme, Binance kulanıcılarının mevcut hesaplarından Bitcoin Ordinals satın almasına ve takas etmesine olanak sağlayacak.

OKX’in pazarlama müdürü Haider Rafique, OKX kullanıcılarının başlangıç aşamasında hesaplarını kullanarak Ordinals’leri görüntüleyip saklayabilecekkerini ve gelecekte Ordinals mint edebileceklerini söyledi. Son verilere göre Bitcoin Ordinals işlemleri yüzde 83,5 artışla 58.179’a ulaştı. Ordinals protokolündeki toplam işlem sayısı ise 3 milyonu aştı.

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