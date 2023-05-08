Kripto paralarda BRC-20 fırtınası: 270 kat yükselen var

Kripto paralarda geçtiğimiz haftalarda PEPE ile başlayan yeni memecoin furyası büyük çöküş ve tepeden mal almak zorunda kalan yatırımcılarla sona erdi. Memecoin furyası tekrar çıkışa geçer mi bilinmez ancak yeni bir furya daha başladı. BRC-20 ekosistemi geliyor.

BRC-20 nedir?

Bilindiği üzere Ethereum ve ERC-20 yani Ethereum Request for Comments coin ekosistemi kripto para dünyasının bugünlere gelmesindeki en önemli köşe taşlarından birisi kabul ediliyor. Sonrasında TRON tabanlı TRC gibi örnekler görmüştük. Şimdi sahneyi büyük dev Bitcoin alıyor.

Yılın başlarında DOMO analiz platformunun girişimleriyle başlayan Bitcoin Request for Comments yani BRC-20 projesi deneysel olarak hayata geçirildi. Daha ilk günlerde yeni bir furya başladı demek yanlış olmaz. BRC-20 ağında toplam pazar değeri 1 milyar doları aşmış durumda.

Kripto para teklifi yapan kadın hesaplara dikkat 10 sa. önce eklendi

BRC-20 temel mantık olarak benzese de önemli farklılıkları var. Örneğin NFT mint yapma olayı burada coin mint yapma olayına dönüşmüş. Örneğin 270 kat yükselerek 27$ seviyesine çıkan ORDI kripto parasını borsadan almanıza gerek yok. Sadece fee ödeyerek bedava mint yapabilirsiniz. Elbette burada toplam dolaşımın yüzde 100 olmaması gerekiyor. Yani kapasite tamamen dolmamalı. Bu takdirde borsadan almak zorundasınız.

Tam Boyutta Gör

BRC-20 ekosistemi bu şekilde sayısız kripto paraya sahip. ORDI parasını kapasite dolmadan mint edebilenler zengin oldu diyebiliriz. Henüz DEX mantığı oturmadığı için kripto paralar ağda toplu olarak satılıyor. Örneğin ORDI parasını 100 bin adet alırsanız 22$ gibi bir fiyatta. 1000 tane almak isterseniz bu kez 29$ seviyesine çıkıyor. Kripto para dünyası ilgisini buraya çevirmiş durumda. Ardı ardına borsalar BRC-20 paralarını listelemeye başladı. Haliyle gem avcıları da ekosisteme doluştu.

BRC-20 ekosisteminde akıllı kontratlar olmadığı için kullanımı biraz daha sınırlı. Ayrıca kolay bir şekilde kendi kripto paranızı oluşturarak mint etmeye hazır hale getiriyorsunuz. Hali hazırda on dört binden fazla kripto para mevcut. Diğer taraftan yoğun işlemler nedeniyle Bitcoin ağında ücretler 10$ seviyesine kadar çıktı ve yavaşlama yaşanıyor. İlgilenenler dikkatli bir şekilde yönergeleri izleyerek Ordinal veya Unisat cüzdan kurabilirler ancak çok dikkat edilmesi gerek zira gönderdiğiniz Bitcoin varlıkları boşa düşebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.