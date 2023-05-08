Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kripto paralarda BRC-20 fırtınası: 270 kat yükselen var

    Bitcoin blok zincirinde kurulan BRC-20 kripto para ekosistemi bir anda herkesin ilgisini çekti. Projeler 270 kat artarken zengin olmak isteyenler akın akın ekosisteme koşuyor.
    Oy Ver
    Bitcoin
    Kripto paralarda geçtiğimiz haftalarda PEPE ile başlayan yeni memecoin furyası büyük çöküş ve tepeden mal almak zorunda kalan yatırımcılarla sona erdi. Memecoin furyası tekrar çıkışa geçer mi bilinmez ancak yeni bir furya daha başladı. BRC-20 ekosistemi geliyor.

    BRC-20 nedir?

    Bilindiği üzere Ethereum ve ERC-20 yani Ethereum Request for Comments coin ekosistemi kripto para dünyasının bugünlere gelmesindeki en önemli köşe taşlarından birisi kabul ediliyor. Sonrasında TRON tabanlı TRC gibi örnekler görmüştük. Şimdi sahneyi büyük dev Bitcoin alıyor.

    Yılın başlarında DOMO analiz platformunun girişimleriyle başlayan Bitcoin Request for Comments yani BRC-20 projesi deneysel olarak hayata geçirildi. Daha ilk günlerde yeni bir furya başladı demek yanlış olmaz. BRC-20 ağında toplam pazar değeri 1 milyar doları aşmış durumda.

    BRC-20 temel mantık olarak benzese de önemli farklılıkları var. Örneğin NFT mint yapma olayı burada coin mint yapma olayına dönüşmüş. Örneğin 270 kat yükselerek 27$ seviyesine çıkan ORDI kripto parasını borsadan almanıza gerek yok. Sadece fee ödeyerek bedava mint yapabilirsiniz. Elbette burada toplam dolaşımın yüzde 100 olmaması gerekiyor. Yani kapasite tamamen dolmamalı. Bu takdirde borsadan almak zorundasınız.

    BRC-20 fırtınası başladı Tam Boyutta Gör

    BRC-20 ekosistemi bu şekilde sayısız kripto paraya sahip. ORDI parasını kapasite dolmadan mint edebilenler zengin oldu diyebiliriz. Henüz DEX mantığı oturmadığı için kripto paralar ağda toplu olarak satılıyor. Örneğin ORDI parasını 100 bin adet alırsanız 22$ gibi bir fiyatta. 1000 tane almak isterseniz bu kez 29$ seviyesine çıkıyor. Kripto para dünyası ilgisini buraya çevirmiş durumda. Ardı ardına borsalar BRC-20 paralarını listelemeye başladı. Haliyle gem avcıları da ekosisteme doluştu.

    BRC-20 ekosisteminde akıllı kontratlar olmadığı için kullanımı biraz daha sınırlı. Ayrıca kolay bir şekilde kendi kripto paranızı oluşturarak mint etmeye hazır hale getiriyorsunuz. Hali hazırda on dört binden fazla kripto para mevcut. Diğer taraftan yoğun işlemler nedeniyle Bitcoin ağında ücretler 10$ seviyesine kadar çıktı ve yavaşlama yaşanıyor. İlgilenenler dikkatli bir şekilde yönergeleri izleyerek Ordinal veya Unisat cüzdan kurabilirler ancak çok dikkat edilmesi gerek zira gönderdiğiniz Bitcoin varlıkları boşa düşebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    google earth korkutucu yerler koordinat turnuva fikstür oluşturma telefon rehberine kişi kaydedemiyorum doom eternal türkçe yama kombi basıncı 0 olursa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AFK-THREE
    AFK-THREE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız