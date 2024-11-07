Bitcoin rekora doymuyor, Binance günlük hacmi inanılmaz boyutlara çıktı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Donald Trump’ın yeniden ABD başkanı seçilmesi kripto para piyasasına bayram yaşatıyor. Meclis çoğunluğunun da elde edilmesi sonrasında Bitcoin fiyatı yeni bir rekor daha kırdı. Kripto para borsaları da bu coşkudan nasibini alıyor.

Bitcoin yeni rekorlara doğru

Seçimin açıklandığı saatlerde 75500$ seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin, sonraki gün de 76200$ seviyesine çıkarak rekorunu tazeledi. Verilere göre geçmişte herhangi bir gün Bitcoin satın alan hiç kimse zararda değil. Türk Lirası olarak ise 2 milyon 528 bin TL ile de yeni rekor kırdığını belirtelim.

Bitcoin uçuşa başladı 1 gün önce eklendi

Bitcoin coşkusu tüm piyasayı da ateşlemiş durumda. Kripto para piyasasının toplam değeri 2.5 trilyon doları geçerken günlük hacim de 146 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borsalar da bu akışı çok iyi değerlendirdi.

Binance borsası pik zamanlarda 40 milyar dolar üzeri günlük hacme ulaşarak kırılması zor bir rekor elde etti. Binance normal zamanlarda günlük 15-20 milyar dolar arasında hacim elde ediyordu. Hali hazırda borsa 26 milyar dolar civarında hacme sahip. Binance TR borsası da 14-15 milyar TL günlük hacimle ayrı bir rekora imza attı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Bitcoin yeni rekorlara yelken açtı