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    Anlık Bildirim

    Bitcoin rekora doymuyor, Binance günlük hacmi inanılmaz boyutlara çıktı

    Bitcoin fiyatının rekor üzerine rekor kırdığı Trump sonrası dönemde borsalar da adeta kemiğini sıyırıyor. Binance borsası 40 milyar dolar gibi inanılmaz bir hacme ulaştı.
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Donald Trump’ın yeniden ABD başkanı seçilmesi kripto para piyasasına bayram yaşatıyor. Meclis çoğunluğunun da elde edilmesi sonrasında Bitcoin fiyatı yeni bir rekor daha kırdı. Kripto para borsaları da bu coşkudan nasibini alıyor. 

    Bitcoin yeni rekorlara doğru

    Seçimin açıklandığı saatlerde 75500$ seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin, sonraki gün de 76200$ seviyesine çıkarak rekorunu tazeledi. Verilere göre geçmişte herhangi bir gün Bitcoin satın alan hiç kimse zararda değil. Türk Lirası olarak ise 2 milyon 528 bin TL ile de yeni rekor kırdığını belirtelim. 

    Bitcoin coşkusu tüm piyasayı da ateşlemiş durumda. Kripto para piyasasının toplam değeri 2.5 trilyon doları geçerken günlük hacim de 146 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borsalar da bu akışı çok iyi değerlendirdi. 

    Binance borsası pik zamanlarda 40 milyar dolar üzeri günlük hacme ulaşarak kırılması zor bir rekor elde etti. Binance normal zamanlarda günlük 15-20 milyar dolar arasında hacim elde ediyordu. Hali hazırda borsa 26 milyar dolar civarında hacme sahip. Binance TR borsası da 14-15 milyar TL günlük hacimle ayrı bir rekora imza attı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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