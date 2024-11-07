Bitcoin rekora doymuyor, Binance günlük hacmi inanılmaz boyutlara çıktı

Bitcoin yeni rekorlara doğru
Seçimin açıklandığı saatlerde 75500$ seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin, sonraki gün de 76200$ seviyesine çıkarak rekorunu tazeledi. Verilere göre geçmişte herhangi bir gün Bitcoin satın alan hiç kimse zararda değil. Türk Lirası olarak ise 2 milyon 528 bin TL ile de yeni rekor kırdığını belirtelim.
Bitcoin coşkusu tüm piyasayı da ateşlemiş durumda. Kripto para piyasasının toplam değeri 2.5 trilyon doları geçerken günlük hacim de 146 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borsalar da bu akışı çok iyi değerlendirdi.
Binance borsası pik zamanlarda 40 milyar dolar üzeri günlük hacme ulaşarak kırılması zor bir rekor elde etti. Binance normal zamanlarda günlük 15-20 milyar dolar arasında hacim elde ediyordu. Hali hazırda borsa 26 milyar dolar civarında hacme sahip. Binance TR borsası da 14-15 milyar TL günlük hacimle ayrı bir rekora imza attı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über