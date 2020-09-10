Binance Türkiye faaliyetlerine başladı

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Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen Binance ülkemizde de resmi olarak faaliyetlerine başladı. Daha önce kısmi bir yerelleşmeye giden borsa şimdi Türkiye branşını hizmete soktu.

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Binance Türkiye neler sunacak?

Trbinance.com adresinde faaliyetlerine başlayan Binance Türkiye; borsanın birkaç ülkedeki resmi branşlarından birisi haline geldi. Bunda ülkemizin kripto paralara olan ilgisi çok büyük. Borsanın sahibi Changpeng Zhao sürekli ülkemizdeki kripto para hareketliliğinin bölgeye örnek olduğunu dile getiriyor.

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Aslında Türk Lirası ile ana Binance borsasından ticaret yapılabiliyordu ancak bankalardan para aktarımı konusunda sıkıntılar yaşanıyordu. Borsa akıcı bir aktarım sağlamak için Türkiye’de şirket kurarak borsa işletmeye başladı. Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden Binance Türkiye hesabınıza kolay bir şekilde TRY havale yapabileceksiniz. Diğer bankalarda ise EFT geçerli olacak.

BN Teknoloji A.Ş adlı finans girişimi tarafından kontrol edilen borsada BTC/TRY, ETH/TRY, USDT/TRY, XRP/TRY, BNB/TRY, BUSD/TRY and BTC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT, BNB/USDT, BUSD/USDT işlem çiftleri yer alıyor. İlerleyen dönemlerde daha faza işlem çifti borsaya eklenecek.

https://www.binance.com/en/blog/421499824684900967/Merhaba-Turkey-Introducing-Binance-TR-Your-Local-Exchange

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