Binance Türkiye faaliyetlerine başladı

Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen Binance ülkemizde de resmi olarak faaliyetlerine başladı. Daha önce kısmi bir yerelleşmeye giden borsa şimdi Türkiye branşını hizmete soktu.İlginizi Çekebilir Bitcoin’i ikiye katladı, en değerli kripto para oldu
Binance Türkiye neler sunacak?
Trbinance.com adresinde faaliyetlerine başlayan Binance Türkiye; borsanın birkaç ülkedeki resmi branşlarından birisi haline geldi. Bunda ülkemizin kripto paralara olan ilgisi çok büyük. Borsanın sahibi Changpeng Zhao sürekli ülkemizdeki kripto para hareketliliğinin bölgeye örnek olduğunu dile getiriyor.
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Aslında Türk Lirası ile ana Binance borsasından ticaret yapılabiliyordu ancak bankalardan para aktarımı konusunda sıkıntılar yaşanıyordu. Borsa akıcı bir aktarım sağlamak için Türkiye’de şirket kurarak borsa işletmeye başladı. Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden Binance Türkiye hesabınıza kolay bir şekilde TRY havale yapabileceksiniz. Diğer bankalarda ise EFT geçerli olacak.
BN Teknoloji A.Ş adlı finans girişimi tarafından kontrol edilen borsada BTC/TRY, ETH/TRY, USDT/TRY, XRP/TRY, BNB/TRY, BUSD/TRY and BTC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT, BNB/USDT, BUSD/USDT işlem çiftleri yer alıyor. İlerleyen dönemlerde daha faza işlem çifti borsaya eklenecek.
https://www.binance.com/en/blog/421499824684900967/Merhaba-Turkey-Introducing-Binance-TR-Your-Local-Exchange Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Donanımhabere kripto para haberleri yapmak yakışmıyor.
Dijital paralardaki blockchain yapısı insanlığa fayda sağlayabilir, maliyetleri düşürebilir fakat bu şeyin değerlenmesine gerek yok. İşte bunu çok pis kullanıyorlar. İnsanlar kibirli bir şekilde kripto paralar geleceğimizin para birimi. Yok ya, sen ne biliyorsun ki! Blockchain yapısı dolara euroya türk lirasına entegre olabilir. Bunu kullanarak maliyetsiz çok hızlı para aktarımı yapılabilir. Benim 5.000 tane adı sanı duyulmamış shitcoine ihtiyacım yok. Hala bunu savunan tonla adam var. Şimdi yazarlar buraya, yok kardeşim. üç yılda anladım ki dijital para birimine yatırım yapmak büyük bir ihtimalle kaybedeceğin bir kumara para gömmek demek. Bununla ilgili youtube çok ta güzel bir video hazırladım. İlgilenenler izleyebilir. Videoyu koymamdaki amaç halkımızın aydınlanması ve bu sahtekarlara para göndermemesi. Çünkü dışarı giden o paraların %90' ı geri gelmeyecek ve milli servet dışarı akacak.
https://www.youtube.com/watch?v=xhO83eT0aDo
Ülkemiz Jet Fadıl, titan saadet zinciri, Çiftlik Bank Tosuncuk ile bunu epey kanıtladı.