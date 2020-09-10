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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Binance Türkiye faaliyetlerine başladı

    Binance borsasında Türk bankaları ile para aktarımının sıkıntı olması nedeniyle ülkemize ait olacak Binance Türkiye borsası hayata geçti. Artık bankalardan TRY havale yapılabilecek.
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    kripto para
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Binance Türkiye faaliyetlerine başladı
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    Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen Binance ülkemizde de resmi olarak faaliyetlerine başladı. Daha önce kısmi bir yerelleşmeye giden borsa şimdi Türkiye branşını hizmete soktu.

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    Binance Türkiye neler sunacak?

    Trbinance.com adresinde faaliyetlerine başlayan Binance Türkiye; borsanın birkaç ülkedeki resmi branşlarından birisi haline geldi. Bunda ülkemizin kripto paralara olan ilgisi çok büyük. Borsanın sahibi Changpeng Zhao sürekli ülkemizdeki kripto para hareketliliğinin bölgeye örnek olduğunu dile getiriyor.

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    Aslında Türk Lirası ile ana Binance borsasından ticaret yapılabiliyordu ancak bankalardan para aktarımı konusunda sıkıntılar yaşanıyordu. Borsa akıcı bir aktarım sağlamak için Türkiye’de şirket kurarak borsa işletmeye başladı. Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden Binance Türkiye hesabınıza kolay bir şekilde TRY havale yapabileceksiniz. Diğer bankalarda ise EFT geçerli olacak.

    BN Teknoloji A.Ş adlı finans girişimi tarafından kontrol edilen borsada BTC/TRY, ETH/TRY, USDT/TRY, XRP/TRY, BNB/TRY, BUSD/TRY and BTC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT, BNB/USDT, BUSD/USDT işlem çiftleri yer alıyor. İlerleyen dönemlerde daha faza işlem çifti borsaya eklenecek.



    https://www.binance.com/en/blog/421499824684900967/Merhaba-Turkey-Introducing-Binance-TR-Your-Local-Exchange Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 1 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Türkiye'de kripto paraya büyük rağbet var evet. Kripto parayı ülkem insanı dünya için bir yaraya merhem olacağından değil kısa yoldan zengin olma hayali ile oynadıkları bir nevi at yarışı, iddaa veya kumar bildiğin. Sabah akşam "kolayca bitcoin al sat" reklamları da dolanmaya başlıyor ise milletçe kekleneceğiz yakında. Banker furyasının yeni hali. Altın ve dolardan edilen karların bir şekilde piyasadan toplanması gerek, biraz da bitcoini yükseltir kazandırıyor havası yaratırsın hooop, bir günde bir anda bir dedikodu ile düşer, milyarlarca dolar bulut olur kaybolur gider. Virüsten daha fazla can yakacağı kesin. Amman dikkat. Yatırım tavsiyesi değildir.
    Türkiye'de kripto paraya büyük rağbet var evet. Kripto parayı ülkem insanı dünya için bir yaraya merhem olacağından değil kısa yoldan zengin olma hayali ile oyn...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmetkep (ahmet kepenekli) 6 sa.
    Dünyanın en büyük dolandırıcılık sistemi. 3 yıl önce 3.500 lira koydum. 1.500 liraya kadar düştü ve bir türlü kurtaramadım paramı. İş yerinde üç beş arkadaş daha büyük oynadı. 50k 100k paralar kondu. Hepsi eridi gitti. İnsanoğlunun tamahkarlığıyla besleniyorlar ve sistemin tepesindeki büyük oyuncular voleyi götürüyor. Kumardan farkı yok.
    Donanımhabere kripto para haberleri yapmak yakışmıyor.
    Dijital paralardaki blockchain yapısı insanlığa fayda sağlayabilir, maliyetleri düşürebilir fakat bu şeyin değerlenmesine gerek yok. İşte bunu çok pis kullanıyorlar. İnsanlar kibirli bir şekilde kripto paralar geleceğimizin para birimi. Yok ya, sen ne biliyorsun ki! Blockchain yapısı dolara euroya türk lirasına entegre olabilir. Bunu kullanarak maliyetsiz çok hızlı para aktarımı yapılabilir. Benim 5.000 tane adı sanı duyulmamış shitcoine ihtiyacım yok. Hala bunu savunan tonla adam var. Şimdi yazarlar buraya, yok kardeşim. üç yılda anladım ki dijital para birimine yatırım yapmak büyük bir ihtimalle kaybedeceğin bir kumara para gömmek demek. Bununla ilgili youtube çok ta güzel bir video hazırladım. İlgilenenler izleyebilir. Videoyu koymamdaki amaç halkımızın aydınlanması ve bu sahtekarlara para göndermemesi. Çünkü dışarı giden o paraların %90' ı geri gelmeyecek ve milli servet dışarı akacak.
    https://www.youtube.com/watch?v=xhO83eT0aDo
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    interwap (Volkan ) 1 gün
    Bunda ülkemizin kripto paralara olan ilgisi çok büyük. Borsanın sahibi Changpeng Zhao sürekli ülkemizdeki kripto para hareketliliğinin bölgeye örnek olduğunu dile getiriyor.


    Ülkemiz Jet Fadıl, titan saadet zinciri, Çiftlik Bank Tosuncuk ile bunu epey kanıtladı.
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    Coinance 1 gün
    Eğer hala üye olmadıysanız referans linkimi kullanarak komisyonlardan ömür boyu %10 indirim kazanabilirsiniz.https://accounts.binance.com/tr/register?ref=XNNJ61SV
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    231407 (Barış Özdemir) 1 gün
    İyi olfu
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    earlybird 1 gün
    İşte beklenen kamu bankaları ile kripto para işlemleri gerçekleştirme haberi geldi. Vakıfbank hesabımdan hemen giriş yapacağım. Vakıfbank böyle yeniliklerin devamını bekleriz
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 1 gün
    Yoksa boğa döneminin habercisi mi
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    monacomen 1 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Türkiye'de kripto paraya büyük rağbet var evet. Kripto parayı ülkem insanı dünya için bir yaraya merhem olacağından değil kısa yoldan zengin olma hayali ile oynadıkları bir nevi at yarışı, iddaa veya kumar bildiğin. Sabah akşam "kolayca bitcoin al sat" reklamları da dolanmaya başlıyor ise milletçe kekleneceğiz yakında. Banker furyasının yeni hali. Altın ve dolardan edilen karların bir şekilde piyasadan toplanması gerek, biraz da bitcoini yükseltir kazandırıyor havası yaratırsın hooop, bir günde bir anda bir dedikodu ile düşer, milyarlarca dolar bulut olur kaybolur gider. Virüsten daha fazla can yakacağı kesin. Amman dikkat. Yatırım tavsiyesi değildir.
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