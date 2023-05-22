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    BinBin, Makedonya’da hizmet vermeye başladı

    Yerli scooter kiralama girişimi BinBin, hizmet verdiği ülkelere yenisini ekledi. BinBin, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyete geçti.                        
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    BinBin, Makedonya’da hizmet vermeye başladı Tam Boyutta Gör
    Yerli elektrikli scooter paylaşım platformu BinBin, yurt dışındaki büyümesini sürdürüyor. BinBin, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te elektrikli scooter kiralama hizmeti sunmaya başladı. BinBin kendi adıyla Makedonya ile birlikte 5 ülkede toplam 21 şehirde hizmet veriyor.

    BinBin, geçtiğimiz Şubat ayında Avrupalı rakibi Go Sharing’i satın aldığını duyurmuştu. Go Sharing markasıyla birlikte Hollanda, Almanya, Avusturya ve Belçika’da hizmet verecek.

    BinBin, Avrupa'da ilk üçe girmeyi hedefliyor

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BinBin CEO’su Kadir Abdik, şunları söyledi:

    “BinBin olarak kuruluşumuz üzerinden daha dört yıl geçmişken şimdiden uluslararası mikromobilite dünyasında prestijli bir yer edindik. Gerek satın almalarla gerekse organik büyümemiz ile başarı grafiğimizi daha da artırarak yolumuza devam ediyoruz. Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan’ın ardından Üsküp’teyiz. Yurt dışında faaliyet gösterdiğimiz tüm şehirlerde yeni model scooterlarımız ve uygun fiyatlandırma politikalarımız sayesinde kısa zamanda şehirlerin vazgeçilmez bir parçası haline geliyoruz. Üsküp’te de bu ilginin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. İşimizin doğası gereği 7/24 özveri ile çalışan saha ve destek merkezi ekibimizle birlikte en iyi hizmeti sunacağız. Avrupa’da sahada olan ilk 3 mikromobilite şirketinden biri olma hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz.”

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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