Elon Musk hayalini gerçekleştiriyor: Twitter "Everything App" için işe alımlara başladı

İşe alım süreci başladı
Şimdi ise resmi şirket ismiyle Twitter, bu muazzam görevi üstlenmek üzere işe alım sürecini başlattı. Bu işe alım hamlesinin başlangıcı ilk olarak Twitter Daily News tarafından rapor edildi ve yeni pozisyonlar için ilan veren X Corp. işe alım yöneticilerinin tweetleri vurgulandı.
Elon Musk öncülük etti
Yeni yetenek arayışının yanı sıra X Corp. Everything App (Her Şey Uygulaması) olma yolunda başka hamleler de yaptı. En önemlisi ise Elon Musk, Twitter'ı devralınmasından bu yana ilk kez bir şirket satın almasına öncülük etti ve gelecekte Everything App'ın bir parçası haline gelebilecek küçük bir iş sitesini satın aldı.
Bu uygulamanın yolun daha çok başında olduğunu belirtelim ve ABD dışında diğer ülkelerde de ne zaman kullanıma sunulacağı merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.