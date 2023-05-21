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    Anlık Bildirim

    Elon Musk hayalini gerçekleştiriyor: Twitter "Everything App" için işe alımlara başladı

    Twitter, yakında sunacağı Everything App (Her Şey Uygulaması) ile ilgili pozisyonlar için işe alımlara başladı. Peki Everything App uygulaması kullanıcılara neler sunacak, işte detaylar:
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    Twitter 'Everything App' için işe alımlara başladı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın uzun süredir niyeti, Çin'de inanılmaz derecede başarılı olan WeChat'e rakip olabilecek bir "Everything App" yapmaktı. Kullanıcılar bu uygulamadan temel sosyal medya araçlarını kullanabilecek, market alışverişi yapabilecek, taksi çağırabilecek, arkadaşlarına mesaj atabilecek ve çok daha fazlasını yapabilecek.

    İşe alım süreci başladı

    Şimdi ise resmi şirket ismiyle Twitter, bu muazzam görevi üstlenmek üzere işe alım sürecini başlattı. Bu işe alım hamlesinin başlangıcı ilk olarak Twitter Daily News tarafından rapor edildi ve yeni pozisyonlar için ilan veren X Corp. işe alım yöneticilerinin tweetleri vurgulandı.

    Elon Musk öncülük etti

    Yeni yetenek arayışının yanı sıra X Corp. Everything App (Her Şey Uygulaması) olma yolunda başka hamleler de yaptı. En önemlisi ise Elon Musk, Twitter'ı devralınmasından bu yana ilk kez bir şirket satın almasına öncülük etti ve gelecekte Everything App'ın bir parçası haline gelebilecek küçük bir iş sitesini satın aldı.

    Bu uygulamanın yolun daha çok başında olduğunu belirtelim ve ABD dışında diğer ülkelerde de ne zaman kullanıma sunulacağı merak konusu.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 6 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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