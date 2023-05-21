Elon Musk hayalini gerçekleştiriyor: Twitter "Everything App" için işe alımlara başladı

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın uzun süredir niyeti, Çin'de inanılmaz derecede başarılı olan WeChat'e rakip olabilecek bir "Everything App" yapmaktı. Kullanıcılar bu uygulamadan temel sosyal medya araçlarını kullanabilecek, market alışverişi yapabilecek, taksi çağırabilecek, arkadaşlarına mesaj atabilecek ve çok daha fazlasını yapabilecek.

İşe alım süreci başladı

Şimdi ise resmi şirket ismiyle Twitter, bu muazzam görevi üstlenmek üzere işe alım sürecini başlattı. Bu işe alım hamlesinin başlangıcı ilk olarak Twitter Daily News tarafından rapor edildi ve yeni pozisyonlar için ilan veren X Corp. işe alım yöneticilerinin tweetleri vurgulandı.

Elon Musk öncülük etti

Yeni yetenek arayışının yanı sıra X Corp. Everything App (Her Şey Uygulaması) olma yolunda başka hamleler de yaptı. En önemlisi ise Elon Musk, Twitter'ı devralınmasından bu yana ilk kez bir şirket satın almasına öncülük etti ve gelecekte Everything App'ın bir parçası haline gelebilecek küçük bir iş sitesini satın aldı.

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Bu uygulamanın yolun daha çok başında olduğunu belirtelim ve ABD dışında diğer ülkelerde de ne zaman kullanıma sunulacağı merak konusu.

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